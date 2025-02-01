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    마이크로 뮤직 시스템

    TAM3205M2/61

    편리한 사용, 뛰어난 청취감

    분리된 책장형 스피커를 통해 뛰어난 스테레오 사운드를 제공하는 컴팩트한 마이크로 시스템으로 집 안의 청취 환경을 한 단계 업그레이드하세요! 음악 및 팟캐스트 스트리밍, FM 라디오 방송 청취, CD 재생 등을 간편하게 즐길 수 있습니다.

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    마이크로 뮤직 시스템

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    편리한 사용, 뛰어난 청취감

    • Bass Reflex 스피커
    • 20W
    • Bluetooth 5.4
    • FM, CD, USB, 오디오 입력
    좋아하는 엔터테인먼트를 위한 최고의 스테레오 사운드

    좋아하는 엔터테인먼트를 위한 최고의 스테레오 사운드

    책장형 스타일의 스피커가 시스템의 강력한 20W(RMS) 출력, 3인치 우퍼, 베이스 리플렉스 포트를 최대한 활용하므로 깊은 저음이 담긴 선명하고 깨끗한 스테레오 사운드를 즐길 수 있습니다. DSC(디지털 사운드 컨트롤)를 사용하면 음악부터 라디오 드라마까지 사전 설정된 사운드 스타일 중에서 선택할 수 있어 항상 청취 중인 콘텐츠에 가장 적합한 사운드를 즐길 수 있습니다.

    CD 클래식, 라디오, 스트리밍 등

    CD 클래식, 라디오, 스트리밍 등

    음악, 팟캐스트, 뉴스, 드라마, 스포츠 등 목록은 끝이 없습니다! Bluetooth를 통해 사운드를 스트리밍하거나, FM 라디오를 듣거나, USB를 통해 플래시 드라이브나 오디오 인을 통해 턴테이블과 같은 다른 소스에 연결할 수 있습니다. 20개의 프리셋이 있는 디지털 라디오 튜너로 선명하게 수신할 수 있으며, CD 플레이어는 MP3 CD와 레코딩된 CD를 읽을 수 있습니다.

    향상된 사운드와 오라캐스트(Auracast) 스트리밍을 위한 Bluetooth 5.4

    향상된 사운드와 오라캐스트(Auracast) 스트리밍을 위한 Bluetooth 5.4

    스트리밍 시 눈에 띄게 향상된 사운드를 위해 Bluetooth LE 오디오 및 LC3 코덱이 지원됩니다. 오라캐스트(Auracast)도 지원되므로 호환되는 스마트 기기에서 마이크로 시스템 및 기타 오라캐스트(Auracast) 호환 스피커로 스트리밍할 수 있습니다.

    필립스 엔터테인먼트 앱. 간단한 사운드 컨트롤

    필립스 엔터테인먼트 앱. 간단한 사운드 컨트롤

    의자에서 일어나지 않고도 음악, 팟캐스트, 라디오 쇼를 최상의 사운드로 즐길 수 있습니다! 앱을 다운로드하면 스마트 기기를 사용하여 원하는 사운드 스타일을 쉽게 선택하고 소스 간에 전환하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

    재활용 플라스틱으로 제작. 친환경 포장.

    재활용 플라스틱으로 제작. 친환경 포장.

    이 마이크로 시스템에 사용된 모든 플라스틱은 재활용되며, 포장에 플라스틱을 사용하지 않습니다. 부속품은 재생 용지에 콩기름 잉크로 인쇄되며, 포장 자체는 FSC 인증 재생 판지를 사용합니다.

    컴팩트하고 클래식한 스테레오 디자인

    이 멋진 마이크로 시스템은 우아한 투톤의 중앙 유닛과 스피커 캐비닛이 돋보여 클래식 하이파이 분리형 오디오의 디자인을 떠올리게 됩니다. 컴팩트한 디자인으로 집안에 쉽게 배치할 수 있으며, 유닛 전면에 재생 및 소스 선택을 위한 버튼이 있습니다.

    기술 사양

    • 사운드

      음향 향상 기능
      • DSC(디지털 사운드 컨트롤)
      • 중저음 반사 스피커 시스템
      볼륨 컨트롤
      회전식
      주파수 응답
      66Hz~20kHz
      사운드 모드
      • 강력함
      • 클리어
      • 밝음
      • 따뜻함
      • 밸런스
      최대 출력 파워(RMS)
      20W
      스피커 임피던스

    • 확성기

      전역 드라이버 직경
      3인치
      전역 드라이버 수
      2
      드라이버 구성
      전대역
      사운드 채널 수
      2.0

    • 연결

      USB
      PC 연결용
      Bluetooth 버전
      5.4
      Bluetooth 프로필
      • A2DP
      • AVRCP
      • 스트리밍 형식: SBC, LC3
      Bluetooth 범위
      가시 범위, 30m 또는 100ft
      Audio 입력
      3.5mm
      DLNA 표준
      해당 없음
      스마트 홈
      해당 없음

    • 오디오 재생

      디스크 재생 모드
      • 빨리 감기/뒤로 감기
      • 다음/이전 트랙 검색
      • 반복/무작위/프로그램
      재생 매체
      • CD
      • CD-R/RW
      • MP3-CD
      • USB 플래시 드라이브
      USB 다이렉트 재생 모드
      • 뒤로 감기/빨리 감기
      • 재생/일시 중지
      • 이전/다음
      • 반복
      • 연속
      • 중지
      지원 오디오 형식
      MP3, WMA, WAV, FLAC
      최대 샘플링 속도
      24비트/48kHz

    • 튜너/수신/전송

      안테나
      FM 고정 디지털 안테나
      튜너 밴드
      • FM 모노
      • FM 스테레오
      방송 프리셋
      20(FM)
      RDS
      네.
      튜너 향상 기능
      • 자동 디지털 튜닝
      • 자동 스캔
      • 손쉬운 설치(플러그앤플레이)
      튜너 유형
      디지털

    • 편의성

      시계
      • 기본 디스플레이
      • 24/12시간 디스플레이
      리모컨
      로더 유형
      트레이
      디스플레이 유형
      LED 디스플레이
      취침 타이머
      알람 개수
      1
      알람
      지원, CD, FM, USB

    • 호환성

      스마트폰/태블릿 앱 컨트롤

    • 소비전력

      전원 공급 장치
      100-240VAC, 50/60Hz

    • 포장 크기

      높이
      31  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      스탠드형
      58  cm
      깊이
      17.5  cm
      포함된 제품 수
      1
      총 중량
      4.7  kg
      순 중량
      3.5  kg
      용기 중량
      1.2  kg

    • 액세서리

      기본 제공 액세서리
      • 리모컨(배터리 포함)
      • AC 전원 코드
      • 사용 설명서
      • 유한 보증서
      전원 코드
      길이 1.5m

    • 디자인

      벽걸이형
      아니요
      시스템 구성 요소
      • 메인 컨트롤 유닛
      • 스피커

    • 규격

      본체(W x H x D)
      180x115.6x220.4  mm
      본체 중량
      1.435  kg
      스피커 개수
      2
      세트(W x H x D)
      480x238x247mm
      무게 설정
      3.355  kg
      스피커 유닛(W x H x D)
      150x240x126.5mm
      스피커 무게(유닛당)
      0.96  kg

    구성품

    기타 구성품

    • 리모컨(배터리 포함)
    • AC 전원 코드
    • FM 안테나
    • 퀵 스타트 가이드
    • 유한 보증서
    Badge-D2C

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