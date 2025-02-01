CD 클래식, 라디오, 스트리밍 등

음악, 팟캐스트, 뉴스, 드라마, 스포츠 등 목록은 끝이 없습니다! Bluetooth를 통해 사운드를 스트리밍하거나, FM 라디오를 듣거나, USB를 통해 플래시 드라이브나 오디오 인을 통해 턴테이블과 같은 다른 소스에 연결할 수 있습니다. 20개의 프리셋이 있는 디지털 라디오 튜너로 선명하게 수신할 수 있으며, CD 플레이어는 MP3 CD와 레코딩된 CD를 읽을 수 있습니다.