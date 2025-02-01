기타 구성품
- 리모컨(배터리 포함)
- AC 전원 코드
- FM 안테나
- 퀵 스타트 가이드
- 유한 보증서
TAM3205M2/61
편리한 사용, 뛰어난 청취감
분리된 책장형 스피커를 통해 뛰어난 스테레오 사운드를 제공하는 컴팩트한 마이크로 시스템으로 집 안의 청취 환경을 한 단계 업그레이드하세요! 음악 및 팟캐스트 스트리밍, FM 라디오 방송 청취, CD 재생 등을 간편하게 즐길 수 있습니다.모든 혜택 보기
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책장형 스타일의 스피커가 시스템의 강력한 20W(RMS) 출력, 3인치 우퍼, 베이스 리플렉스 포트를 최대한 활용하므로 깊은 저음이 담긴 선명하고 깨끗한 스테레오 사운드를 즐길 수 있습니다. DSC(디지털 사운드 컨트롤)를 사용하면 음악부터 라디오 드라마까지 사전 설정된 사운드 스타일 중에서 선택할 수 있어 항상 청취 중인 콘텐츠에 가장 적합한 사운드를 즐길 수 있습니다.
음악, 팟캐스트, 뉴스, 드라마, 스포츠 등 목록은 끝이 없습니다! Bluetooth를 통해 사운드를 스트리밍하거나, FM 라디오를 듣거나, USB를 통해 플래시 드라이브나 오디오 인을 통해 턴테이블과 같은 다른 소스에 연결할 수 있습니다. 20개의 프리셋이 있는 디지털 라디오 튜너로 선명하게 수신할 수 있으며, CD 플레이어는 MP3 CD와 레코딩된 CD를 읽을 수 있습니다.
스트리밍 시 눈에 띄게 향상된 사운드를 위해 Bluetooth LE 오디오 및 LC3 코덱이 지원됩니다. 오라캐스트(Auracast)도 지원되므로 호환되는 스마트 기기에서 마이크로 시스템 및 기타 오라캐스트(Auracast) 호환 스피커로 스트리밍할 수 있습니다.
의자에서 일어나지 않고도 음악, 팟캐스트, 라디오 쇼를 최상의 사운드로 즐길 수 있습니다! 앱을 다운로드하면 스마트 기기를 사용하여 원하는 사운드 스타일을 쉽게 선택하고 소스 간에 전환하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
이 마이크로 시스템에 사용된 모든 플라스틱은 재활용되며, 포장에 플라스틱을 사용하지 않습니다. 부속품은 재생 용지에 콩기름 잉크로 인쇄되며, 포장 자체는 FSC 인증 재생 판지를 사용합니다.
이 멋진 마이크로 시스템은 우아한 투톤의 중앙 유닛과 스피커 캐비닛이 돋보여 클래식 하이파이 분리형 오디오의 디자인을 떠올리게 됩니다. 컴팩트한 디자인으로 집안에 쉽게 배치할 수 있으며, 유닛 전면에 재생 및 소스 선택을 위한 버튼이 있습니다.
사운드
확성기
연결
오디오 재생
튜너/수신/전송
편의성
호환성
소비전력
포장 크기
액세서리
디자인
규격
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