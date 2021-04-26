마이크로 뮤직 시스템
좋아하는 사운드를 위해 준비해 보세요
스트리밍하는 모든 팟캐스트와 음악 목록에서 더 많은 소리를 들어 보세요. 소장 CD나 라디오 음악에서도 새로움을 발견할 수 있습니다. 클래식한 스타일의 이 마이크로 시스템은 작은 방에서 훌륭한 소리를 내며 USB 또는 오디오 입력을 통해 다른 소스를 연결할 수 있습니다. 모든 혜택 보기
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좋아하는 사운드를 위해 준비해 보세요
- Bluetooth®
- CD, MP3-CD, USB, FM
- 충전용 USB 포트
- 18W
모든 음악을
이 세련된 마이크로 시스템을 사용하면 Bluetooth를 통해 재생 목록 등을 스트리밍하고, CD를 재생하고, FM 라디오를 들을 수 있습니다. 10개의 프리셋이 준비된 디지털 라디오 튜너는 또렷한 수신을 선사하고, CD 플레이어는 MP3 CD와 녹음된 CD를 읽을 수 있습니다.
Bass Reflex 확성기. 더 풍부한 저음
북쉘프 스타일의 확성기는 3인치 우퍼와 베이스 리플렉스 포트로 선명한 사운드와 우수한 중저음을 선사합니다. 18W의 최대 출력을 통해 작은 공간에서도 멋진 사운드를 즐길 수 있습니다. 홈 오피스나 침실에 완벽합니다.
클래식한 디자인
투톤 센터 유닛과 스피커 캐비닛은 Hi-Fi 분리형의 디자인을 연상시킵니다. 질감이 있는 볼륨 컨트롤 다이얼은 조작 시 만족스러운 아날로그적 감각을 더합니다. 장치 전면에 재생 및 소스 선택을 위한 버튼이 있습니다.
디지털 사운드 컨트롤. 미리 설정된 사운드 스타일을 선택합니다
힙합, 합창, 교향곡, 락 오페라 중 어떤 음악을 좋아하든 이 마이크로 시스템의 디지털 사운드 컨트롤 기능을 사용하면 더 깊이 있게 만끽할 수 있습니다. 음악을 최대한 즐길 수 있도록 미리 설정된 사운드 스타일을 선택할 수 있습니다.
가정용
이 AC 전원 마이크로 시스템은 어느 방에서나 훌륭한 모습을 자랑합니다. Bluetooth 무선 범위는 10m이며 USB 포트를 통해 스마트 장치를 충전할 수 있습니다. 사용이 간편한 리모콘으로 주요 기능을 손쉽게 사용할 수 있습니다.
기술 사양
-
사운드
- 음향 향상 기능
-
-
DSC(디지털 사운드 컨트롤)
-
중저음 반사 스피커 시스템
- 볼륨 컨트롤
-
회전식
- 주파수 응답
-
66~20000Hz
- 사운드 모드
-
- 최대 출력 파워(RMS)
-
18W
- 스피커 임피던스
-
6Ω
-
확성기
- 전역 드라이버 직경
-
3인치
- 전역 드라이버 수
-
2
- 드라이버 구성
-
전대역
- 사운드 채널 수
-
2.0
-
연결
- USB
-
PC 연결용
- Bluetooth 버전
-
4.2
- Bluetooth 프로필
-
-
A2DP
-
AVRCP
-
멀티포인트(다중 페어링) 지원
- Bluetooth 범위
-
10M(여유 공간)
- Audio 입력
-
3.5mm
- USB 충전
-
5V, 1A
- DLNA 표준
-
해당 없음
- 스마트 홈
-
해당 없음
-
오디오 재생
- 디스크 재생 모드
-
-
빨리 감기/뒤로 감기
-
다음/이전 트랙 검색
-
반복/무작위/프로그램
- 재생 매체
-
-
CD
-
CD-R/RW
-
MP3-CD
-
USB 플래시 드라이브
- USB 다이렉트 재생 모드
-
-
뒤로 감기/빨리 감기
-
재생/일시 중지
-
이전/다음
-
반복
-
연속
-
중지
- 지원 오디오 형식
-
MP3
- 최대 샘플링 속도
-
24비트/44.1kHz
-
튜너/수신/전송
- 안테나
-
FM 고정 디지털 안테나
- 튜너 밴드
-
- 방송 프리셋
-
10(FM)
- RDS
-
아니요
- 튜너 향상 기능
-
-
자동 디지털 튜닝
-
자동 스캔
-
손쉬운 설치(플러그앤플레이)
- 튜너 유형
-
디지털
-
편의성
- 시계
-
- 리모컨
-
예
- 로더 유형
-
트레이
- 디스플레이 유형
-
LED 디스플레이
- 취침 타이머
-
예
- 알람 개수
-
1
- 알람
-
예, 버저, FM, CD
-
호환성
- 스마트폰/태블릿 앱 컨트롤
-
아니요
-
소비전력
- 전원 공급 장치
-
100-240VAC, 50/60Hz
-
포장 크기
- 높이
-
31.2
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
스탠드형
- 폭
-
57.7
cm
- 깊이
-
18.5
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 11700 6
- 총 중량
-
4.65
kg
- 순 중량
-
3.59
kg
- 용기 중량
-
1.06
kg
-
액세서리
- 기본 제공 액세서리
-
-
리모컨(배터리 포함)
-
AC 전원 코드
-
FM 안테나
-
퀵 스타트 가이드
-
보증서
- 전원 코드
-
길이 1.5m
-
디자인
- 벽걸이형
-
아니요
- 시스템 구성 요소
-
-
규격
- 본체(W x H x D)
-
180x121x247
mm
- 본체 중량
-
1.6
kg
- 스피커 개수
-
2
- 세트(W x H x D)
-
500x238x247mm
- 무게 설정
-
3.59
kg
- 스피커 유닛(W x H x D)
-
150x238x125mm
- 스피커 무게(유닛당)
-
0.96
kg
구성품
기타 구성품
- 리모컨(배터리 포함)
- AC 전원 코드
- FM 안테나
- 퀵 스타트 가이드
- 보증서
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