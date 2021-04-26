좋아하는 사운드를 위해 준비해 보세요

스트리밍하는 모든 팟캐스트와 음악 목록에서 더 많은 소리를 들어 보세요. 소장 CD나 라디오 음악에서도 새로움을 발견할 수 있습니다. 클래식한 스타일의 이 마이크로 시스템은 작은 방에서 훌륭한 소리를 내며 USB 또는 오디오 입력을 통해 다른 소스를 연결할 수 있습니다.