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    마이크로 뮤직 시스템

    TAM4205/61

    모든 음악을 위한 풍부한 사운드

    이 클래식한 외관의 마이크로 시스템을 이용하면 풍부한 60W 사운드로 음악과 팟캐스트를 스트리밍하고, CD를 재생하고, FM 라디오를 들을 수 있습니다. 라운지나 개방형 거실에 적합하며 USB 또는 오디오 입력을 통해 다른 소스를 연결할 수 있습니다.

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    마이크로 뮤직 시스템

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    모든 음악을 위한 풍부한 사운드

    • Bluetooth®
    • CD, MP3-CD, USB, FM
    • 충전용 USB 포트
    • 60W, 오디오 입력

    모든 음악을

    이 세련된 마이크로 시스템을 사용하면 Bluetooth를 통해 재생 목록 등을 스트리밍하고, CD를 재생하고, FM 라디오를 들을 수 있습니다. 10개의 프리셋이 준비된 디지털 라디오 튜너는 또렷한 수신을 선사하고, CD 플레이어는 MP3 CD와 녹음된 CD를 읽을 수 있습니다.

    Bass Reflex 확성기. 더 풍부한 저음

    이 북쉘프 스타일의 확성기는 우퍼, 트위터, 베이스 리플렉스 포트의 조합을 통해 선명한 사운드와 우수한 중저음을 선사합니다. 60W의 최대 출력을 통해 어느 방에서나 강력한 음향을 즐길 수 있습니다. 라운지나 개방형 거실에 적합합니다.

    클래식한 디자인

    투톤 센터 유닛과 스피커 캐비닛은 Hi-Fi 분리형의 디자인을 연상시킵니다. 질감이 있는 볼륨 컨트롤 다이얼은 조작 시 만족스러운 아날로그적 감각을 더합니다. 장치 전면에 재생 및 소스 선택을 위한 버튼이 있습니다.

    디지털 사운드 컨트롤. 미리 설정된 사운드 스타일을 선택합니다

    힙합, 합창, 교향곡, 락 오페라 중 어떤 음악을 좋아하든 이 마이크로 시스템의 디지털 사운드 컨트롤 기능을 사용하면 더 깊이 있게 만끽할 수 있습니다. 음악을 최대한 즐길 수 있도록 미리 설정된 사운드 스타일을 선택할 수 있습니다.

    가정용

    이 AC 전원 마이크로 시스템은 어느 방에서나 훌륭한 모습을 자랑합니다. Bluetooth 무선 범위는 10m이며 USB 포트를 통해 스마트 장치를 충전할 수 있습니다. 사용이 간편한 리모콘으로 주요 기능을 손쉽게 사용할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 사운드

      음향 향상 기능
      • DSC(디지털 사운드 컨트롤)
      • 중저음 반사 스피커 시스템
      볼륨 컨트롤
      회전식
      주파수 응답
      50~20000Hz
      사운드 모드
      • 밸런스
      • 밝음
      • 클리어
      • 강력함
      • 따뜻함
      최대 출력 파워(RMS)
      60W
      스피커 임피던스
      6+8Ω

    • 확성기

      드라이버 구성
      2웨이
      사운드 채널 수
      2.0
      트위터 수
      2
      우퍼 수
      2
      트위터 직경
      20mm
      우퍼 직경
      4"

    • 연결

      USB
      USB 호스트
      Bluetooth 버전
      4.2
      Bluetooth 프로필
      • A2DP
      • AVRCP
      • 멀티포인트(다중 페어링) 지원
      Bluetooth 범위
      10M(여유 공간)
      Audio 입력
      3.5mm
      USB 충전
      5V, 2A
      DLNA 표준
      아니요
      스마트 홈
      해당 없음

    • 오디오 재생

      디스크 재생 모드
      • 빨리 감기/뒤로 감기
      • 다음/이전 트랙 검색
      • 반복/무작위/프로그램
      재생 매체
      • CD
      • CD-R/RW
      • MP3-CD
      • USB 플래시 드라이브
      USB 다이렉트 재생 모드
      • 뒤로 감기/빨리 감기
      • 재생/일시 중지
      • 이전/다음
      • 반복
      • 연속
      • 중지
      지원 오디오 형식
      MP3
      최대 샘플링 속도
      24비트/44.1kHz

    • 튜너/수신/전송

      안테나
      FM 고정 디지털 안테나
      튜너 밴드
      • FM 모노
      • FM 스테레오
      방송 프리셋
      10(FM)
      RDS
      아니요
      튜너 향상 기능
      • 자동 디지털 튜닝
      • 자동 스캔
      • 손쉬운 설치(플러그앤플레이)
      튜너 유형
      디지털

    • 편의성

      시계
      • 기본 디스플레이
      • 24/12시간 디스플레이
      리모컨
      로더 유형
      트레이
      디스플레이 유형
      LED 디스플레이
      취침 타이머
      알람 개수
      1개
      알람
      예, 버저, FM, CD

    • 호환성

      스마트폰/태블릿 앱 컨트롤
      아니요

    • 소비전력

      전원 공급 장치
      100-240VAC, 50/60Hz

    • 포장 크기

      높이
      35.2  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      스탠드형
      37.6  cm
      깊이
      36.5  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 11891 1
      총 중량
      7  kg
      순 중량
      5.28  kg
      용기 중량
      1.72  kg

    • 액세서리

      기본 제공 액세서리
      • AC 전원 코드
      • FM 안테나
      • 리모컨
      • AAA 배터리 2개
      • 퀵 스타트 가이드
      • 보증서
      전원 코드
      길이 1.5m

    • 디자인

      벽걸이형
      아니요
      시스템 구성 요소
      • 메인 컨트롤 유닛
      • 스피커

    • 규격

      본체(W x H x D)
      220x104x231.5  mm
      본체 중량
      1.68  kg
      스피커 개수
      2
      세트(W x H x D)
      520x241.3x231.5mm
      무게 설정
      5.23  kg
      스피커 유닛(W x H x D)
      150x241.3x173mm
      스피커 무게(유닛당)
      1.78  kg

    구성품

    기타 구성품

    • AC 전원 코드
    • FM 안테나
    • 리모컨
    • AAA 배터리 2개
    • 퀵 스타트 가이드
    • 보증서
    Badge-D2C

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