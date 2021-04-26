모든 음악을

이 세련된 마이크로 시스템을 사용하면 Bluetooth를 통해 재생 목록 등을 스트리밍하고, CD를 재생하고, FM 라디오를 들을 수 있습니다. 10개의 프리셋이 준비된 디지털 라디오 튜너는 또렷한 수신을 선사하고, CD 플레이어는 MP3 CD와 녹음된 CD를 읽을 수 있습니다.