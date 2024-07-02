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TAR1509/00
포켓 클래식
라디오를 휴대하세요! 주머니에 쏙 들어갈 정도로 작은 휴대용 FM/AM 라디오로 뛰어난 수신률과 선명하고 깨끗한 사운드를 즐겨 보세요. 음악부터 스포츠, 뉴스까지, 간단한 조작으로 이동 중에도 즐겨찾는 채널을 쉽게 찾을 수 있습니다.모든 혜택 보기
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휴대가 매우 용이한 FM/AM 라디오로 좋아하는 모든 음악을 선명하고 깨끗한 사운드로 즐길 수 있습니다. 아날로그 튜닝으로 원하는 채널을 쉽게 찾을 수 있으며, 길이 조절 가능한 긴 안테나로 어디에서나 최상의 수신이 가능합니다.
두 개의 썸휠로 라디오의 조작과 볼륨 조절이 가능하며, FM과 AM 주파수 대역 사이를 편리하게 전환할 수 있는 측면 스위치가 있습니다. 크고 선명한 튜닝 창으로 어떤 주파수를 사용하는지 확인할 수 있으며, 신호가 강하면 LED 표시등이 켜집니다.
이 아날로그 라디오는 주머니에 쉽게 넣을 수 있을 정도로 작으며, 함께 제공되는 랜야드를 사용하면 손목에 걸 수도 있습니다. AAA 배터리 2개로 사운드에 전력을 공급하며, 헤드폰 포트로 개인 청취가 가능합니다. 쇼핑 중에도 스포츠 경기의 최신 기록을 듣고 싶을 때 가장 이상적입니다.
사운드
확성기
연결
튜너/수신/전송
소비전력
포장 크기
제품 규격
액세서리
알람
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