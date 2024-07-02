개인 청취용 헤드폰 포트를 통한 뛰어난 휴대성

이 아날로그 라디오는 주머니에 쉽게 넣을 수 있을 정도로 작으며, 함께 제공되는 랜야드를 사용하면 손목에 걸 수도 있습니다. AAA 배터리 2개로 사운드에 전력을 공급하며, 헤드폰 포트로 개인 청취가 가능합니다. 쇼핑 중에도 스포츠 경기의 최신 기록을 듣고 싶을 때 가장 이상적입니다.