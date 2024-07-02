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    휴대용 FM/AM 라디오

    TAR1509/00

    포켓 클래식

    라디오를 휴대하세요! 주머니에 쏙 들어갈 정도로 작은 휴대용 FM/AM 라디오로 뛰어난 수신률과 선명하고 깨끗한 사운드를 즐겨 보세요. 음악부터 스포츠, 뉴스까지, 간단한 조작으로 이동 중에도 즐겨찾는 채널을 쉽게 찾을 수 있습니다.

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    휴대용 FM/AM 라디오

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    포켓 클래식

    • FM/AM
    • 아날로그 튜닝
    • 배터리 작동
    클래식한 디자인, 선명한 사운드, 뛰어난 수신 감도

    클래식한 디자인, 선명한 사운드, 뛰어난 수신 감도

    휴대가 매우 용이한 FM/AM 라디오로 좋아하는 모든 음악을 선명하고 깨끗한 사운드로 즐길 수 있습니다. 아날로그 튜닝으로 원하는 채널을 쉽게 찾을 수 있으며, 길이 조절 가능한 긴 안테나로 어디에서나 최상의 수신이 가능합니다.

    간편한 한 손 제어

    간편한 한 손 제어

    두 개의 썸휠로 라디오의 조작과 볼륨 조절이 가능하며, FM과 AM 주파수 대역 사이를 편리하게 전환할 수 있는 측면 스위치가 있습니다. 크고 선명한 튜닝 창으로 어떤 주파수를 사용하는지 확인할 수 있으며, 신호가 강하면 LED 표시등이 켜집니다.

    개인 청취용 헤드폰 포트를 통한 뛰어난 휴대성

    개인 청취용 헤드폰 포트를 통한 뛰어난 휴대성

    이 아날로그 라디오는 주머니에 쉽게 넣을 수 있을 정도로 작으며, 함께 제공되는 랜야드를 사용하면 손목에 걸 수도 있습니다. AAA 배터리 2개로 사운드에 전력을 공급하며, 헤드폰 포트로 개인 청취가 가능합니다. 쇼핑 중에도 스포츠 경기의 최신 기록을 듣고 싶을 때 가장 이상적입니다.

    기술 사양

    • 사운드

      출력 파워(RMS)
      100mW
      음향 시스템
      모노
      볼륨 컨트롤
      회전식(아날로그)

    • 확성기

      전역 드라이버 직경
      1.5"
      전역 드라이버 수
      1

    • 연결

      Bluetooth
      아니요
      오디오/비디오 출력
      헤드폰(3.5mm)
      Audio 입력
      아니요

    • 튜너/수신/전송

      튜너 밴드
      • FM
      • AM
      RDS
      아니요

    • 소비전력

      배터리 유형
      AAA 사이즈(LR3)
      배터리 전압
      1.5  V
      배터리 개수
      2

    • 포장 크기

      높이
      15.8  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      걸이
      8.8  cm
      깊이
      4  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 14424 8
      총 중량
      0.16  kg
      순 중량
      0.115  kg
      용기 중량
      0.045  kg
      UPC
      8 40063 20366 2

    • 제품 규격

      높이
      11.8  cm
      5.6  cm
      깊이
      2.2  cm
      중량
      0.096  kg

    • 액세서리

      기본 제공 액세서리
      • 퀵 스타트 가이드
      • 보증서

    • 알람

      알람 개수
      아니요
      다시 알림(알람 반복)
      아니요

    구성품

    기타 구성품

    • 퀵 스타트 가이드
    • 보증서
    Badge-D2C

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