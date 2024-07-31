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    플래시를 갖춘 휴대용 라디오

    TAR1609/00

    안정적인 라디오, 플래시 및 백업 전원

    이 멋진 작은 플래시 라디오 하나면 충분합니다. 연장 가능한 안테나가 AM과 FM 라디오를 수신하고 강력한 플래시가 길을 밝혀줍니다. 위급 상황에 대한 SOS 경보도 있습니다. 케이블, 태양열 또는 핸드 크랭크로 충전하세요.

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    플래시를 갖춘 휴대용 라디오

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    안정적인 라디오, 플래시 및 백업 전원

    • 컴팩트한 휴대용 라디오
    • FM/AM 아날로그 튜닝
    • 내장형 리튬 이온 배터리
    • SOS 플래시
    컴팩트한 휴대용 손전등 라디오

    컴팩트한 휴대용 손전등 라디오

    이 휴대용 라디오는 장거리 여행에 완벽한 동반자입니다. 선명한 라디오 신호를 수신하고, 다른 장치를 충전하고, 강력한 플래시로 길을 밝힙니다. 비상시에는 플래시 빛과 함께 큰 소리로 SOS 알람을 울릴 수도 있습니다.

    내장형 리튬 이온 배터리. USB-C로 충전

    내장형 리튬 이온 배터리. USB-C로 충전

    이 편리한 라디오는 실망시키지 않습니다. 포함된 USB-C 케이블로 라디오를 충전하면 적당한 볼륨으로 최대 32시간 동안 라디오를 재생할 수 있습니다.

    태양광 또는 핸드 크랭크를 통한 백업 전원

    태양광 또는 핸드 크랭크를 통한 백업 전원

    전원을 계속 유지하세요! 라디오 상단의 태양열 패널을 사용하거나 부착된 핸드 크랭크를 감으면 항상 백업 충전이 가능합니다. 또한 라디오는 AAA 배터리 3개(별매)를 사용합니다. USB-A 포트가 있어 비상시 다른 장치를 충전하는 데 라디오를 사용할 수 있습니다.

    소리와 플래시 빛으로 SOS 알람

    이 작은 라디오는 곤란한 상황에서 유용한 동반자입니다. 크고 밝은 SOS 신호로 주의를 끌 수 있습니다! 버튼을 누르면 플래시 빛이 깜박이고 라디오에서 큰 알람이 울립니다.

    안정적인 FM/AM 아날로그 튜닝

    이 작은 라디오는 모든 것을 갖추고 있습니다. 길고 연장 가능한 안테나로 AM 및 FM 라디오를 완벽하게 수신할 수 있습니다. 선명한 디스플레이와 아날로그 튜닝 및 볼륨 손잡이를 통해 방송국을 선택하고 레벨을 빠르고 쉽게 설정할 수 있습니다.

    휴대용 스트랩으로 라디오를 간편하게 휴대할 수 있습니다.

    이 편리한 소형 라디오는 조절 가능한 휴대용 스트랩이 있어 간편하게 들고 다닐 수 있습니다. 어디를 가든 안정적인 조명, 사운드 및 SOS 알람을 사용할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 사운드

      출력 전력
      1W
      음향 시스템
      모노
      볼륨 컨트롤
      회전식(아날로그)

    • 확성기

      전역 드라이버 직경
      57mm
      전역 드라이버 수
      1

    • 연결

      Bluetooth
      아니요
      Audio 입력
      아니요

    • 튜너/수신/전송

      튜너 밴드
      • FM
      • AM
      RDS
      아니요

    • 편의성

      핸드 크랭크 충전
      태양광 충전
      손전등
      사이렌

    • 소비전력

      배터리 유형
      • 리튬 이온(내장)
      • AAA 사이즈(LR3)
      배터리 전압
      AAA 1.5 V (not included); Li-ion 3.7  V
      배터리 개수
      AAA 3개(별매), 리튬 이온 1개
      전원 유형
      DC 입력(USB C타입 케이블 사용)
      충전
      USB-A

    • 포장 크기

      높이
      10.7  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      스탠드형
      19.6  cm
      깊이
      7.2  cm
      포함된 제품 수
      1
      총 중량
      0.565  kg
      순 중량
      0.45  kg
      용기 중량
      0.115  kg

    • 제품 규격

      높이
      9  cm
      15  cm
      깊이
      6.8  cm
      중량
      0.39  kg

    • 액세서리

      기본 제공 액세서리
      • 손잡이 끈
      • 퀵 스타트 가이드
      • 안전 설명서 및 보증서
      • USB 케이블

    • 알람

      SOS 경보(사이렌)

    Badge-D2C

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