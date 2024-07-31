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안정적인 라디오, 플래시 및 백업 전원
이 멋진 작은 플래시 라디오 하나면 충분합니다. 연장 가능한 안테나가 AM과 FM 라디오를 수신하고 강력한 플래시가 길을 밝혀줍니다. 위급 상황에 대한 SOS 경보도 있습니다. 케이블, 태양열 또는 핸드 크랭크로 충전하세요.모든 혜택 보기
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이 휴대용 라디오는 장거리 여행에 완벽한 동반자입니다. 선명한 라디오 신호를 수신하고, 다른 장치를 충전하고, 강력한 플래시로 길을 밝힙니다. 비상시에는 플래시 빛과 함께 큰 소리로 SOS 알람을 울릴 수도 있습니다.
이 편리한 라디오는 실망시키지 않습니다. 포함된 USB-C 케이블로 라디오를 충전하면 적당한 볼륨으로 최대 32시간 동안 라디오를 재생할 수 있습니다.
전원을 계속 유지하세요! 라디오 상단의 태양열 패널을 사용하거나 부착된 핸드 크랭크를 감으면 항상 백업 충전이 가능합니다. 또한 라디오는 AAA 배터리 3개(별매)를 사용합니다. USB-A 포트가 있어 비상시 다른 장치를 충전하는 데 라디오를 사용할 수 있습니다.
이 작은 라디오는 곤란한 상황에서 유용한 동반자입니다. 크고 밝은 SOS 신호로 주의를 끌 수 있습니다! 버튼을 누르면 플래시 빛이 깜박이고 라디오에서 큰 알람이 울립니다.
이 작은 라디오는 모든 것을 갖추고 있습니다. 길고 연장 가능한 안테나로 AM 및 FM 라디오를 완벽하게 수신할 수 있습니다. 선명한 디스플레이와 아날로그 튜닝 및 볼륨 손잡이를 통해 방송국을 선택하고 레벨을 빠르고 쉽게 설정할 수 있습니다.
이 편리한 소형 라디오는 조절 가능한 휴대용 스트랩이 있어 간편하게 들고 다닐 수 있습니다. 어디를 가든 안정적인 조명, 사운드 및 SOS 알람을 사용할 수 있습니다.
사운드
확성기
연결
튜너/수신/전송
편의성
소비전력
포장 크기
제품 규격
액세서리
알람
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