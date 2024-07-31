컴팩트한 휴대용 손전등 라디오

이 휴대용 라디오는 장거리 여행에 완벽한 동반자입니다. 선명한 라디오 신호를 수신하고, 다른 장치를 충전하고, 강력한 플래시로 길을 밝힙니다. 비상시에는 플래시 빛과 함께 큰 소리로 SOS 알람을 울릴 수도 있습니다.