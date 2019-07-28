TASH402BK/00
쿨하게.
이 무선 방한 Over-ear 헤드폰과 함께 개인 기록을 경신해 보세요. 가볍고 편안한 착용감을 자랑하며 한 번 충전으로 20시간 사용이 가능합니다. 쿨링 이어컵 쿠션 덕분에 열기가 강해져도 집중을 유지할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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이 헤드폰은 이동 중에도 걱정 없이 20시간 동안 지속적으로 음악을 즐길 수 있습니다.
운동 재생 목록과 함께 운동 강도를 더 높여보십시오. 완벽하게 튜닝된 40mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버가 저음을 생생하게 전달하며 밀폐형 구조가 적정 수준의 소음 차단 효과를 제공합니다. 다른 사람들을 방해하지 않고 강렬한 사운드를 즐길 수 있습니다.
부드럽고 통기성 좋은 이어컵 쿠션에 쿨링 젤이 들어 있습니다. 아무리 열심히 운동해도 피부에 닿는 헤드폰은 쾌적하게 유지됩니다. 쿠션은 분리 가능하므로 손쉽게 세척할 수 있습니다.
휴대폰으로 통화할 때 더 이상 불편한 되울림 현상이 생기지 않습니다. 어쿠스틱 되울림 현상 제거 기능으로 방해받지 않고 선명하게 통화할 수 있습니다.
부드럽고 통기성 좋은 이어컵 쿠션에 쿨링 젤이 들어 있습니다. 아무리 열심히 운동해도 피부에 닿는 헤드폰은 쾌적하게 유지됩니다. 쿠션은 분리 가능하므로 손쉽게 세척할 수 있습니다.
정밀하게 튜닝된 40mm 드라이버로 깨끗하고 자연스러운 사운드를 만나보십시오. 스포츠 헤드폰은 어떤 음악을 듣든 선명하고 풍부하고 섬세하면서도 자연스러운 사운드를 전달하도록 세밀하게 설계되었습니다.
평면 접이식 이어컵으로 간편하게 보관할 수 있습니다.
이 스포츠 헤드폰은 IPX4 방수 등급을 받았습니다. 전 방향이 방수 처리 되어 있으며 땀보다 더 심한 수분에도 견딜 수 있습니다. 비가 오는 날에도 걱정 없이 격렬하게 운동할 수 있습니다.
재생 시간을 늘리고 싶은 경우 고속 충전으로 10분간 충전하면 2시간 더 재생할 수 있습니다.
최고 기록을 낼 때든 운동 후 친구를 만날 때든 세련된 디자인이 사용자를 멋지게 만들어줍니다. 평면 접이식 이어컵으로 간편하게 보관할 수 있습니다.
사용자 친화적인 버튼으로 스마트폰을 만지지 않고도 재생 목록을 일시 중지하고, 전화를 받고, 볼륨을 조정할 수 있습니다. Bluetooth를 켜면 즉시 헤드폰이 페어링되고, 페어링되면 마지막으로 페어링된 장치가 기억됩니다.
사운드
연결
외부 상자
편의성
소비전력
포장 크기
제품 규격
액세서리
디자인
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