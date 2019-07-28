쿨하게.

이 무선 방한 Over-ear 헤드폰과 함께 개인 기록을 경신해 보세요. 가볍고 편안한 착용감을 자랑하며 한 번 충전으로 20시간 사용이 가능합니다. 쿨링 이어컵 쿠션 덕분에 열기가 강해져도 집중을 유지할 수 있습니다.