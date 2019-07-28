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  • 쿨하게. 쿨하게. 쿨하게.

    무선 헤드폰

    TASH402LF/00

    쿨하게.

    이 무선 방한 Over-ear 헤드폰과 함께 개인 기록을 경신해 보세요. 가볍고 편안한 착용감을 자랑하며 한 번 충전으로 20시간 사용이 가능합니다. 쿨링 이어컵 쿠션 덕분에 열기가 강해져도 집중을 유지할 수 있습니다.

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    쿨하게.

    하지만 열기는 뜨겁게.

    • 40mm 드라이버/밀폐형
    • Over-ear
    • 방한/방수

    20시간의 재생 시간

    이 헤드폰은 이동 중에도 걱정 없이 20시간 동안 지속적으로 음악을 즐길 수 있습니다.

    40mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버

    운동 재생 목록과 함께 운동 강도를 더 높여보십시오. 완벽하게 튜닝된 40mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버가 저음을 생생하게 전달하며 밀폐형 구조가 적정 수준의 소음 차단 효과를 제공합니다. 다른 사람들을 방해하지 않고 강렬한 사운드를 즐길 수 있습니다.

    통기성 좋은 이어컵 쿠션. 손쉽게 분리하여 세척 가능

    부드럽고 통기성 좋은 이어컵 쿠션에 쿨링 젤이 들어 있습니다. 아무리 열심히 운동해도 피부에 닿는 헤드폰은 쾌적하게 유지됩니다. 쿠션은 분리 가능하므로 손쉽게 세척할 수 있습니다.

    선명한 음질을 위해 되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크

    휴대폰으로 통화할 때 더 이상 불편한 되울림 현상이 생기지 않습니다. 어쿠스틱 되울림 현상 제거 기능으로 방해받지 않고 선명하게 통화할 수 있습니다.

    쿨링 이어컵. 쾌적하게 운동하기

    부드럽고 통기성 좋은 이어컵 쿠션에 쿨링 젤이 들어 있습니다. 아무리 열심히 운동해도 피부에 닿는 헤드폰은 쾌적하게 유지됩니다. 쿠션은 분리 가능하므로 손쉽게 세척할 수 있습니다.

    섬세한 사운드. 생생한 저음. 적정 수준의 소음 차단 효과

    정밀하게 튜닝된 40mm 드라이버로 깨끗하고 자연스러운 사운드를 만나보십시오. 스포츠 헤드폰은 어떤 음악을 듣든 선명하고 풍부하고 섬세하면서도 자연스러운 사운드를 전달하도록 세밀하게 설계되었습니다.

    평면 접이식 디자인. 간편한 보관

    평면 접이식 이어컵으로 간편하게 보관할 수 있습니다.

    IPX4 방수 및 방한

    이 스포츠 헤드폰은 IPX4 방수 등급을 받았습니다. 전 방향이 방수 처리 되어 있으며 땀보다 더 심한 수분에도 견딜 수 있습니다. 비가 오는 날에도 걱정 없이 격렬하게 운동할 수 있습니다.

    고속 충전. 10분 충전으로 2시간 재생

    재생 시간을 늘리고 싶은 경우 고속 충전으로 10분간 충전하면 2시간 더 재생할 수 있습니다.

    세련된 디자인. 평면 접이식 이어컵

    최고 기록을 낼 때든 운동 후 친구를 만날 때든 세련된 디자인이 사용자를 멋지게 만들어줍니다. 평면 접이식 이어컵으로 간편하게 보관할 수 있습니다.

    스마트 페어링. Bluetooth 장치 자동 검색

    사용자 친화적인 버튼으로 스마트폰을 만지지 않고도 재생 목록을 일시 중지하고, 전화를 받고, 볼륨을 조정할 수 있습니다. Bluetooth를 켜면 즉시 헤드폰이 페어링되고, 페어링되면 마지막으로 페어링된 장치가 기억됩니다.

    기술 사양

    • 사운드

      음향 향상 기능
      • 에코 조절
      • 잡음 차단
      스피커 직경
      40 mm
      다이어프램
      PET
      임피던스
      32Ohm
      마그넷 유형
      네오디뮴
      음성 코일
      구리
      주파수 응답
      20 - 20 000  Hz
      감도
      90  dB
      유형:
      다이나믹

    • 연결

      Bluetooth 버전
      5.0
      Bluetooth 프로필
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      최대 범위
      최대 10  m

    • 외부 상자

      길이
      22.1  cm
      소비자 패키지 수
      3
      17.6  cm
      총 중량
      1.02  kg
      높이
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 10090 6
      순 중량
      0.537  kg
      용기 중량
      0.483  kg

    • 편의성

      통화 관리
      • 대기 중 통화
      • 통화 응답/통화 종료
      볼륨 컨트롤

    • 소비전력

      충전식
      배터리 유형
      리튬 폴리머
      음악 재생 시간
      20  시간
      배터리 중량
      2.5

    • 포장 크기

      높이
      22.5  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      양쪽
      19.5  cm
      깊이
      5  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 10090 9
      총 중량
      0.28  kg
      순 중량
      0.179  kg
      용기 중량
      0.101  kg

    • 제품 규격

      높이
      18  cm
      17  cm
      깊이
      4.5  cm
      중량
      0.17  kg

    • 액세서리

      퀵 스타트 가이드
      퀵 스타트 가이드
      USB 케이블
      충전용으로 포함

    • 디자인

      색상
      카본 라임 및 블랙

    Badge-D2C

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