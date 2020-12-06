나만의 사운드, 나만의 스타일.

이 세련된 디자인의 진정한 무선 헤드폰은 음악이든 전화 통화든 똑똑하게 처리합니다. 액티브 노이즈 캔슬링 기능으로 주변 소음을 차단하고, 필립스 헤드폰 앱을 이용하여 나만의 사운드를 만들 수 있습니다. 이어버드 한 쪽을 빼면 음악이 일시 중지됩니다.