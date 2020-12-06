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    5000 series 인이어 True Wireless 헤드폰

    TAT5505BK/00

    나만의 사운드, 나만의 스타일.

    이 세련된 디자인의 진정한 무선 헤드폰은 음악이든 전화 통화든 똑똑하게 처리합니다. 액티브 노이즈 캔슬링 기능으로 주변 소음을 차단하고, 필립스 헤드폰 앱을 이용하여 나만의 사운드를 만들 수 있습니다. 이어버드 한 쪽을 빼면 음악이 일시 중지됩니다.

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    5000 series 인이어 True Wireless 헤드폰

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    나만의 사운드, 나만의 스타일.

    • 8mm 드라이버/밀폐형
    • 효과적인 소음 차단
    • 블랙
    • Bluetooth®
    세련된 디자인과 하이브리드 액티브 노이즈 캔슬링

    세련된 디자인과 하이브리드 액티브 노이즈 캔슬링

    이 진정한 무선 헤드폰은 디자인이 뛰어날 뿐만 아니라 이동 중에도 음악을 더욱 잘 들을 수 있게 해 줍니다. 하이브리드 액티브 노이즈 캔슬링으로 외부 소음을 줄여주어 음악을 더욱 선명하게 들을 수 있습니다. 인식 모드를 사용하면 주변 소리가 다시 들립니다.

    필립스 헤드폰 앱. 맞춤형 사운드 컨트롤

    필립스 헤드폰 앱. 맞춤형 사운드 컨트롤

    중저음을 강화합니다. 고음을 부드럽게 만듭니다. 필립스 헤드폰 앱으로 듣고 있는 음악을 제어할 수 있습니다. 레벨을 직접 조정하거나 프리셋 사운드 스타일 중에서 선택할 수 있습니다. 한 번 눌러 사전 설정된 ANC 모드 간에 전환할 수도 있습니다.

    강력한 8mm 네오디뮴 드라이버. 파워풀한 저음, 선명한 사운드

    강력한 8mm 네오디뮴 드라이버. 파워풀한 저음, 선명한 사운드

    여행, 재택근무를 할 때나 편안한 휴식을 취할 때에도 8mm 드라이버는 트랙이나 재생목록에 관계없이 항상 뛰어난 사운드를 제공합니다. 이어버드를 빼면 음악이 일시 중지되고, 이어버드를 다시 착용하면 음악이 다시 시작됩니다.

    견고한 연결성. 내장형 이어버드 컨트롤

    견고한 연결성. 내장형 이어버드 컨트롤

    헤드폰은 충전 케이스에서 꺼내자마자 페어링할 준비가 됩니다. 페어링이 완료되면 마지막으로 페어링했던 장치를 기억해냅니다. 각 이어버드의 터치 컨트롤을 통해 음악, 통화 및 볼륨을 쉽게 제어할 수 있습니다.

    선명한 통화를 위한 듀얼 마이크. 모노 모드

    각 이어버드의 마이크 2개는 음성에 초점을 맞춰 주변 환경의 소음을 줄여줍니다. 조용한 곳에 있고 말하는 동안 소음을 차단할 필요가 없는 경우 모노 모드를 통해 한쪽 이어버드만 사용하여 대화할 수 있습니다.

    충전 케이스. 최대 20시간의 재생 시간을 누리세요.

    충전 케이스를 이용하여 최대 20시간 동안 음악을 들을 수 있습니다. 한 번 충전하면 헤드폰을 5시간 동안 사용할 수 있습니다(ANC 사용 시 4.5시간). 15분 고속 충전으로 1시간 동안 더 음악을 재생할 수 있습니다. USB-C를 통해 케이스를 충전하는 데 2시간이 소요됩니다.

    타원형 어쿠스틱 튜브. 실리콘 이어팁 커버

    타원형 어쿠스틱 튜브는 귀에 편안하고 안정적인 착용감을 제공하며 주변의 소음 차단도 극대화해 줍니다. 실리콘 이어팁 커버는 소형, 중형, 대형 중에서 선택할 수 있으므로 항상 편안한 착용감을 느낄 수 있습니다.

    IPX5 방수 및 방한

    IPX5 등급을 받은 이 진정한 무선 헤드폰은 전 방향 방수 처리 되어 있습니다. 땀을 조금 흘려도, 비를 잠깐 맞아도 걱정 없습니다.

    인식 모드. 필요할 때 주변과 소통하세요

    -

    기술 사양

    • 사운드

      어쿠스틱 시스템
      밀폐형
      스피커 직경
      8mm
      다이어프램
      PET
      임피던스
      16Ω
      마그넷 유형
      네오디뮴
      주파수 응답
      20 - 20 000  Hz
      감도
      105dB(1K Hz)
      최대 전원 입력
      5  mW

    • 연결

      마이크
      내장형 마이크
      Bluetooth 버전
      5.0
      Bluetooth 프로필
      • AVRCP
      • A2DP
      • HSP
      • 스트리밍 형식: SBC
      최대 범위
      최대 10  m

    • 외부 상자

      길이
      32.2  cm
      소비자 패키지 수
      24
      22.7  cm
      총 중량
      5.52  kg
      높이
      42  cm
      GTIN
      1 48 95229 11038 7
      순 중량
      2.064  kg
      용기 중량
      3.456  kg

    • 편의성

      통화 관리
      • 통화 응답/통화 종료
      • 수신 거부
      • 두 통화 간 전환

    • 내부 상자

      길이
      15  cm
      소비자 패키지 수
      3
      10.5  cm
      높이
      19.7  cm
      순 중량
      0.258  kg
      총 중량
      0.633  kg
      용기 중량
      0.375  kg
      GTIN
      2 48 95229 11038 4

    • 소비전력

      배터리 유형
      리튬 이온
      음악 재생 시간
      5+15  시간
      대기 시간
      200시간
      통화 시간
      5+15시간
      충전 시간
      2  시간

    • 포장 크기

      높이
      17.5  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      양쪽
      9.5  cm
      깊이
      4.5  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 11038 0
      총 중량
      0.164  kg
      순 중량
      0.086  kg
      용기 중량
      0.078  kg

    • 제품 규격

      케이블 길이
      0  cm
      높이
      3.6  cm
      3.2  cm
      깊이
      7.4  cm
      중량
      0.057  kg

    • 액세서리

      퀵 스타트 가이드
      USB 케이블
      USB-C 케이블
      이어캡
      3가지 크기

    • 디자인

      색상
      블랙

    • UPC

      UPC
      8 40063 20158 3

    구성품

    기타 구성품

    • 3가지 크기의 이어 캡
    • USB 충전 케이블
    Badge-D2C

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