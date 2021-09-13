이어버드 한 개나 둘 모두를 사용한 선명한 통화

두 개의 마이크가 음성에 집중되어 음성을 선명하게 들을 수 있으며, 한쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 이어버드를 사용하여 통화 시간을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 마이크는 사용 중인 이어버드에 자동으로 연결되며, 현재 사용 중인 이어버드의 배터리 잔량이 부족하면 이어버드를 교체하기만 하면 됩니다.