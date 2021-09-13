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나의 삶, 나의 움직임, 나의 음악
음악을 듣거나 통화를 할 때 이 매력이 넘치는 진정한 무선 헤드폰이 함께 합니다. 노이즈 캔슬링 프로는 주변 소음을 차단하여 야외에서나 출퇴근 시 듣기에 완벽합니다. 안정감 있고 편안하게 착용할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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두 개의 마이크가 음성에 집중되어 음성을 선명하게 들을 수 있으며, 한쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 이어버드를 사용하여 통화 시간을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 마이크는 사용 중인 이어버드에 자동으로 연결되며, 현재 사용 중인 이어버드의 배터리 잔량이 부족하면 이어버드를 교체하기만 하면 됩니다.
이어버드를 컨트롤하여 재생 목록을 일시 중지하고, 전화를 받고, 휴대폰의 보이스 어시스턴트에 연결할 수 있습니다. 헤드폰은 즉시 페어링이 가능합니다. 한번 페어링되면 충전 케이스를 여는 즉시 휴대폰과 다시 연결합니다.
이동 중에, 기차에서, 공원이나 체육관에서. 어디에서나 완벽하게 튜닝된 12mm 드라이버가 모든 트랙, 재생 목록 등을 재생할 때 뛰어난 사운드를 선사합니다. 이어버드를 빼면 음악이 일시 중지됩니다. 이어버드를 다시 꽂으면 음악도 다시 시작됩니다.
이 헤드폰은 어떤 환경에서나 계속 사용할 수 있습니다. 완전히 충전된 이어버드를 사용하면 7시간 동안 재생할 수 있으며, 완전히 충전된 케이스가 있으면 15시간을 더 사용할 수 있습니다. Qi 호환 케이스는 무선으로 혹은 USB-C를 통해 충전할 수 있습니다.
소형 충전 케이스는 최고의 편의성을 제공합니다. 이 진정한 무선 헤드폰은 어느 방향에서든 방수를 지원합니다. 땀을 흘려도, 비가 오는 날에도 문제 없이 사용할 수 있습니다.
이 진정한 무선 헤드폰은 외형이 멋질 뿐 아니라 집중할 수 있도록 해드립니다. 고급 소음 차단 기능은 원하지 않는 소리를 걸러내며, 인식 모드를 사용하면 주변 소리를 들을 수 있습니다. 필립스 헤드폰 앱에서 음성 증폭 모드를 사용하면 이어버드를 빼지 않고도 주변 사람과 대화할 수 있습니다.
필립스 헤드폰 앱으로 듣고 있는 음악을 제어할 수 있습니다. 레벨을 직접 조정하거나 프리셋 사운드 스타일 중에서 선택할 수 있습니다. 앱에서 사전 설정된 잡음 제거 모드 간에 전환하거나 음성 증폭 모드를 제어할 수도 있습니다.
부드러운 교체형 실리콘 이어 팁 커버로 진정한 편안함을 느낄 수 있습니다. 각 이어버드의 이어 팁은 외이도에 단단하게 삽입되어 외부 소음을 완벽하게 차단합니다. '하키 스틱' 폼 팩터로 이어버드가 단단히 고정됩니다.
사운드
연결
외부 상자
편의성
내부 상자
소비전력
포장 크기
제품 규격
액세서리
디자인
통신
ANC 기능
음성 지원
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