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    5000 series 진정한 무선 헤드폰

    TAT5556WT/97

    나의 삶, 나의 움직임, 나의 음악

    음악을 듣거나 통화를 할 때 이 매력이 넘치는 진정한 무선 헤드폰이 함께 합니다. 노이즈 캔슬링 프로는 주변 소음을 차단하여 야외에서나 출퇴근 시 듣기에 완벽합니다. 안정감 있고 편안하게 착용할 수 있습니다.

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    5000 series 진정한 무선 헤드폰

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    나의 삶, 나의 움직임, 나의 음악

    • 노이즈 캔슬링 프로
    • 선명한 통화를 위한 듀얼 마이크
    • IPX4 방수
    • 안정적인 착용감

    이어버드 한 개나 둘 모두를 사용한 선명한 통화

    두 개의 마이크가 음성에 집중되어 음성을 선명하게 들을 수 있으며, 한쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 이어버드를 사용하여 통화 시간을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 마이크는 사용 중인 이어버드에 자동으로 연결되며, 현재 사용 중인 이어버드의 배터리 잔량이 부족하면 이어버드를 교체하기만 하면 됩니다.

    간편한 제어 및 페어링

    이어버드를 컨트롤하여 재생 목록을 일시 중지하고, 전화를 받고, 휴대폰의 보이스 어시스턴트에 연결할 수 있습니다. 헤드폰은 즉시 페어링이 가능합니다. 한번 페어링되면 충전 케이스를 여는 즉시 휴대폰과 다시 연결합니다.

    12mm 네오디뮴 드라이버가 선사하는 뛰어난 사운드

    이동 중에, 기차에서, 공원이나 체육관에서. 어디에서나 완벽하게 튜닝된 12mm 드라이버가 모든 트랙, 재생 목록 등을 재생할 때 뛰어난 사운드를 선사합니다. 이어버드를 빼면 음악이 일시 중지됩니다. 이어버드를 다시 꽂으면 음악도 다시 시작됩니다.

    편리한 무선 충전 케이스로 최대 22시간의 재생 시간 이용 가능

    이 헤드폰은 어떤 환경에서나 계속 사용할 수 있습니다. 완전히 충전된 이어버드를 사용하면 7시간 동안 재생할 수 있으며, 완전히 충전된 케이스가 있으면 15시간을 더 사용할 수 있습니다. Qi 호환 케이스는 무선으로 혹은 USB-C를 통해 충전할 수 있습니다.

    IPX4 방수 및 방한

    소형 충전 케이스는 최고의 편의성을 제공합니다. 이 진정한 무선 헤드폰은 어느 방향에서든 방수를 지원합니다. 땀을 흘려도, 비가 오는 날에도 문제 없이 사용할 수 있습니다.

    세련된 디자인과 노이즈 캔슬링 프로

    이 진정한 무선 헤드폰은 외형이 멋질 뿐 아니라 집중할 수 있도록 해드립니다. 고급 소음 차단 기능은 원하지 않는 소리를 걸러내며, 인식 모드를 사용하면 주변 소리를 들을 수 있습니다. 필립스 헤드폰 앱에서 음성 증폭 모드를 사용하면 이어버드를 빼지 않고도 주변 사람과 대화할 수 있습니다.

    필립스 헤드폰 앱. 사운드와 그 이상을 나에게 딱 맞게

    필립스 헤드폰 앱으로 듣고 있는 음악을 제어할 수 있습니다. 레벨을 직접 조정하거나 프리셋 사운드 스타일 중에서 선택할 수 있습니다. 앱에서 사전 설정된 잡음 제거 모드 간에 전환하거나 음성 증폭 모드를 제어할 수도 있습니다.

    안정적이고 편안한 착용감

    부드러운 교체형 실리콘 이어 팁 커버로 진정한 편안함을 느낄 수 있습니다. 각 이어버드의 이어 팁은 외이도에 단단하게 삽입되어 외부 소음을 완벽하게 차단합니다. '하키 스틱' 폼 팩터로 이어버드가 단단히 고정됩니다.

    기술 사양

    • 사운드

      어쿠스틱 시스템
      오픈형
      임피던스
      16Ω
      주파수 응답
      20 - 20 000  Hz
      감도
      105dB(1kHz)
      스피커 직경
      12  mm
      최대 전원 입력
      5  mW
      드라이버 유형:
      다이나믹

    • 연결

      Bluetooth 버전
      5.0
      무선
      Bluetooth 프로필
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      • 스트리밍 형식: SBC
      최대 범위
      최대 10  m
      지원 코덱
      • AAC
      • SBC
      • aptx
      무선 전송 유형
      Bluetooth

    • 외부 상자

      길이
      47.2  cm
      소비자 패키지 수
      20
      22.2  cm
      총 중량
      4.68  kg
      높이
      22  cm
      GTIN
      1 48 95229 12468 1
      순 중량
      0.96  kg
      용기 중량
      3.72  kg

    • 편의성

      방수
      IPX4
      필립스 헤드폰 앱 지원
      TWS용 모노 모드
      자동 일시 중지(IR 센서)
      컨트롤 유형
      감촉으로

    • 내부 상자

      길이
      23  cm
      소비자 패키지 수
      5
      10.5  cm
      높이
      19.2  cm
      순 중량
      0.24  kg
      총 중량
      1.06  kg
      용기 중량
      0.82  kg
      GTIN
      2 48 95229 12468 8

    • 소비전력

      충전식
      배터리 개수
      3개
      통화 시간
      8시간
      충전 시간
      2(최대)  시간
      무선 충전
      음악 재생 시간(ANC 켜짐)
      7 + 15  시간
      음악 재생 시간(ANC 꺼짐)
      8 + 20  시간
      고속 충전 시간
      15 minis for 1 hr
      배터리 유형(충전 케이스)
      Lithium Polymer (built-in)
      배터리 유형(이어버드)
      Lithium Ploymer (built-in)
      배터리 중량(총)
      12.7  g
      배터리 용량(케이스)
      500  mAh
      배터리 용량(이어버드)
      55  mAh
      배터리 수명 대기 시간
      200 hr

    • 포장 크기

      높이
      15.7  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      걸이
      9.6  cm
      깊이
      4.3  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 12468 4
      총 중량
      0.189  kg
      순 중량
      0.048  kg
      용기 중량
      0.141  kg

    • 제품 규격

      높이
      2.25  cm
      1.96  cm
      깊이
      2.2  cm
      중량
      0.01  kg
      높이(스탠드 포함)
      3.1  cm
      폭(스탠드 포함)
      7.9  cm
      깊이(스탠드 포함)
      3.9  cm
      중량(스탠드 포함)
      0.048  kg

    • 액세서리

      퀵 스타트 가이드
      USB 케이블
      USB-C 케이블

    • 디자인

      색상
      화이트
      착용 스타일
      이어폰형

    • 통신

      ENC 마이크

    • ANC 기능

      ANC 기술
      하이브리드, ANC Pro
      인식 모드
      적응형 ANC
      ANC용 마이크
      마이크 4개
      ANC(액티브 노이즈 캔슬링)

    • 음성 지원

      음성 지원 호환
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      음성 지원 활성화
      음성 제어
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