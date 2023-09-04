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사람 간 소통을 지원하는 이어버드
음악, 팟캐스트, 점심 시간을 이 이어버드와 함께하세요. 이 진정한 무선 잡음 제거 이어버드는 뛰어난 사운드와 맞춤형 청취 모드를 갖추고 있어 대면 대화를 더욱 잘 들을 수 있게 합니다. 게다가 아주 편안합니다.모든 혜택 보기
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외부 소음을 차단하여 잡음 없는 노이즈 캔슬링으로 몰입감 넘치는 환경을 즐길 수 있습니다. 주변에서 일어나는 일을 더 듣고 싶으신 경우 이어버드를 탭하여 인식 모드를 활성화하세요. 필립스 헤드폰 앱으로 노이즈 캔슬링 수준을 조정하거나 바람 소음 감소 기능을 켤 수 있습니다.
대면 대화를 할 때 이 이어버드를 사용하면 상대방의 말을 더 잘 들을 수 있습니다! 왼쪽 이어버드를 누르거나 필립스 헤드폰 앱을 사용하면 대화 청취 모드를 활성화할 수 있습니다. 빔포밍 마이크가 앞에 있는 사람의 음성을 포착하고 노이즈 캔슬링 기능이 주변 소음을 걸러냅니다.
필립스 헤드폰 앱의 간단한 청취 테스트를 통해 귀로 듣는 각기 다른 주파수에 맞게 조정된 나만의 청취 모드를 만들 수 있습니다. 그런 다음 앱을 사용하여 언제든지 사용자 지정 프로필을 변경하거나 왼쪽 및 오른쪽 이어버드를 개별적으로 조정할 수 있습니다.
앱을 사용하여 이어버드의 낮은, 중간 또는 높은 음향 주파수를 개별적으로 조정하여 모든 청취 모드를 사용자 지정할 수 있습니다. 또는 대화 중에 자신의 목소리를 마음대로 줄일 수 있습니다. 음악을 즐길 시간인가요? 기분에 따라 4가지 프리셋 사운드 모드 중에서 선택할 수 있습니다.
통화 중에는 빔포밍 마이크가 여러분의 음성 소리를 정확히 포착하는 동시에 AI 알고리즘이 주변 소음을 제거합니다. 사이드톤이 켜져 있으면 여러분이 통화하는 상대는 잡음이 아닌 여러분의 목소리를 듣게 되며 여러분도 통화에서 자신의 목소리를 선명하게 들을 수 있습니다.
이 이어버드는 편안한 착용감을 제공하며 편안하고 부드러운 실리콘 재질이 감싸고 있습니다. 양쪽 귀는 똑같지 않기 때문에 4가지 크기의 유연한 실리콘 이어 팁이 제공됩니다. 자신에게 맞는 착용감을 찾기 위해 믹스 앤 매치하세요.
그래핀 코팅 드라이버로 생생한 고음과 풍부한 중저음을 재현하여 음악부터 팟캐스트까지 섬세하고 자연스러운 사운드를 즐길 수 있습니다. 멀티포인트를 사용하면 두 개의 Bluetooth 장치(iOS 또는 Android)를 동시에 연결할 수 있습니다.
7시간 동안 재생할 수 있으며 소형 충전 케이스를 통해 21시간 더 재생할 수 있습니다. 이어버드를 다시 넣으면 2시간 내에 완전히 충전됩니다. 빠른 충전이 필요한 경우 5분만 충전하면 한 시간 동안 사용할 수 있습니다. 케이스는 USB-C를 사용하여 충전할 수 있습니다.
궂은 날씨에도 걱정 없습니다. 이 이어버드는 IPX4 등급의 방수 기능을 갖추고 있어 약간의 빗방울에도 끄떡없습니다. 간단한 운동을 할 때나 유난히 더운 날에 흐르는 땀에도 괜찮습니다.
사운드
연결
외부 상자
편의성
내부 상자
소비전력
포장 크기
액세서리
디자인
통신
규격
UPC
ANC 기능
음성 지원
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