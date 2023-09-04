검색어

  • 사람 간 소통을 지원하는 이어버드 사람 간 소통을 지원하는 이어버드 사람 간 소통을 지원하는 이어버드

    True Wireless 헤드폰

    TAT6908BK/00

    사람 간 소통을 지원하는 이어버드

    음악, 팟캐스트, 점심 시간을 이 이어버드와 함께하세요. 이 진정한 무선 잡음 제거 이어버드는 뛰어난 사운드와 맞춤형 청취 모드를 갖추고 있어 대면 대화를 더욱 잘 들을 수 있게 합니다. 게다가 아주 편안합니다.

    모든 혜택 보기

    True Wireless 헤드폰

    유사 제품

    모두 보기 진정한 무선 헤드폰

    사람 간 소통을 지원하는 이어버드

    • 섬세하며 자연스러운 사운드
    • 노이즈 캔슬링 프로
    • 대화 청취 모드
    • 이동 중에도 깨끗한 통화 품질
    노이즈 캔슬링 프로로 몰입

    노이즈 캔슬링 프로로 몰입

    외부 소음을 차단하여 잡음 없는 노이즈 캔슬링으로 몰입감 넘치는 환경을 즐길 수 있습니다. 주변에서 일어나는 일을 더 듣고 싶으신 경우 이어버드를 탭하여 인식 모드를 활성화하세요. 필립스 헤드폰 앱으로 노이즈 캔슬링 수준을 조정하거나 바람 소음 감소 기능을 켤 수 있습니다.

    대면 대화를 위한 대화 청취 모드

    대면 대화를 위한 대화 청취 모드

    대면 대화를 할 때 이 이어버드를 사용하면 상대방의 말을 더 잘 들을 수 있습니다! 왼쪽 이어버드를 누르거나 필립스 헤드폰 앱을 사용하면 대화 청취 모드를 활성화할 수 있습니다. 빔포밍 마이크가 앞에 있는 사람의 음성을 포착하고 노이즈 캔슬링 기능이 주변 소음을 걸러냅니다.

    나만의 청취 모드. 인앱 청취 테스트를 실행하세요!

    나만의 청취 모드. 인앱 청취 테스트를 실행하세요!

    필립스 헤드폰 앱의 간단한 청취 테스트를 통해 귀로 듣는 각기 다른 주파수에 맞게 조정된 나만의 청취 모드를 만들 수 있습니다. 그런 다음 앱을 사용하여 언제든지 사용자 지정 프로필을 변경하거나 왼쪽 및 오른쪽 이어버드를 개별적으로 조정할 수 있습니다.

    필립스 헤드폰 앱. 청취 모드 사용자 지정 등

    필립스 헤드폰 앱. 청취 모드 사용자 지정 등

    앱을 사용하여 이어버드의 낮은, 중간 또는 높은 음향 주파수를 개별적으로 조정하여 모든 청취 모드를 사용자 지정할 수 있습니다. 또는 대화 중에 자신의 목소리를 마음대로 줄일 수 있습니다. 음악을 즐길 시간인가요? 기분에 따라 4가지 프리셋 사운드 모드 중에서 선택할 수 있습니다.

    이동 중에도 깨끗한 통화 품질. 소음이 아니라 여러분의 목소리가 잘 들립니다

    이동 중에도 깨끗한 통화 품질. 소음이 아니라 여러분의 목소리가 잘 들립니다

    통화 중에는 빔포밍 마이크가 여러분의 음성 소리를 정확히 포착하는 동시에 AI 알고리즘이 주변 소음을 제거합니다. 사이드톤이 켜져 있으면 여러분이 통화하는 상대는 잡음이 아닌 여러분의 목소리를 듣게 되며 여러분도 통화에서 자신의 목소리를 선명하게 들을 수 있습니다.

    귀에 꼭 맞는 편안한 착용감

    귀에 꼭 맞는 편안한 착용감

    이 이어버드는 편안한 착용감을 제공하며 편안하고 부드러운 실리콘 재질이 감싸고 있습니다. 양쪽 귀는 똑같지 않기 때문에 4가지 크기의 유연한 실리콘 이어 팁이 제공됩니다. 자신에게 맞는 착용감을 찾기 위해 믹스 앤 매치하세요.

    따뜻하고 섬세하고 자연스러움. 필립스 사운드 시그니처

    그래핀 코팅 드라이버로 생생한 고음과 풍부한 중저음을 재현하여 음악부터 팟캐스트까지 섬세하고 자연스러운 사운드를 즐길 수 있습니다. 멀티포인트를 사용하면 두 개의 Bluetooth 장치(iOS 또는 Android)를 동시에 연결할 수 있습니다.

    걱정할 필요 없습니다. 충전 케이스를 사용하여 최대 28시간의 재생이 가능합니다.

    7시간 동안 재생할 수 있으며 소형 충전 케이스를 통해 21시간 더 재생할 수 있습니다. 이어버드를 다시 넣으면 2시간 내에 완전히 충전됩니다. 빠른 충전이 필요한 경우 5분만 충전하면 한 시간 동안 사용할 수 있습니다. 케이스는 USB-C를 사용하여 충전할 수 있습니다.

    IPX4 방수 및 방한

    궂은 날씨에도 걱정 없습니다. 이 이어버드는 IPX4 등급의 방수 기능을 갖추고 있어 약간의 빗방울에도 끄떡없습니다. 간단한 운동을 할 때나 유난히 더운 날에 흐르는 땀에도 괜찮습니다.

    기술 사양

    • 사운드

      주파수 범위
      20~20,000Hz
      스피커 직경
      10mm
      임피던스
      16Ω
      최대 전원 입력
      10mW
      감도
      97dB(1kHz)
      드라이버 유형:
      그래핀 코팅

    • 연결

      Bluetooth 버전
      5.3
      무선
      Bluetooth 프로필
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      최대 범위
      최대 10  m
      멀티포인트 연결
      지원 코덱
      • AAC
      • SBC
      무선 전송 유형
      Bluetooth

    • 외부 상자

      길이
      34.1  cm
      소비자 패키지 수
      24
      29.9  cm
      총 중량
      4.832  kg
      높이
      30.1  cm
      GTIN
      1 48 95229 13168 9
      순 중량
      1.728  kg
      용기 중량
      3.104  kg

    • 편의성

      방수
      IPX4
      필립스 헤드폰 앱 지원
      Google Fast Pair
      TWS용 모노 모드
      펌웨어 업데이트 가능
      컨트롤 유형
      버튼

    • 내부 상자

      길이
      16  cm
      소비자 패키지 수
      3
      14  cm
      높이
      13.3  cm
      순 중량
      0.216  kg
      총 중량
      0.53  kg
      용기 중량
      0.314  kg
      GTIN
      2 48 95229 13168 6

    • 소비전력

      배터리 개수
      3개
      충전 시간
      2  시간
      고속 충전 시간
      5 mins for 1 hr
      배터리 유형(충전 케이스)
      Lithium Polymer (built-in)
      배터리 유형(이어버드)
      Lithium Polymer (built-in)
      배터리 중량(총)
      16.66  g
      배터리 용량(케이스)
      740  mAh
      배터리 용량(이어버드)
      63  mAh
      배터리 수명 대기 시간
      200 hr
      음악 재생 시간
      721시간

    • 포장 크기

      높이
      13  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      걸이
      11  cm
      깊이
      4.9  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 13168 2
      총 중량
      0.14  kg
      순 중량
      0.072  kg
      용기 중량
      0.068  kg

    • 액세서리

      퀵 스타트 가이드
      이어 팁
      4쌍
      충전 케이스
      충전 케이블
      USB-C 케이블(200mm)

    • 디자인

      색상
      블랙
      이어 커플링 소재
      실리콘
      이어 피팅
      이어폰형
      이어폰형 피팅 유형
      실리콘 이어 팁

    • 통신

      통화용 마이크
      2 mics (AI+NR)

    • 규격

      충전 케이스 규격(WxDxH)
      6.50 x 3.00 x 4.00  cm
      이어버드 규격(WxDxH)
      2.40 x 2.90 x 2.20  cm
      총 중량
      0.052  kg

    • UPC

      UPC
      8 40063 20312 9

    • ANC 기능

      ANC 기술
      하이브리드, ANC Pro
      인식 모드
      ANC(액티브 노이즈 캔슬링)

    • 음성 지원

      음성 지원 호환
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      음성 지원 활성화
      매뉴얼
      음성 지원 도움

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.