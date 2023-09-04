필립스 헤드폰 앱. 청취 모드 사용자 지정 등

앱을 사용하여 이어버드의 낮은, 중간 또는 높은 음향 주파수를 개별적으로 조정하여 모든 청취 모드를 사용자 지정할 수 있습니다. 또는 대화 중에 자신의 목소리를 마음대로 줄일 수 있습니다. 음악을 즐길 시간인가요? 기분에 따라 4가지 프리셋 사운드 모드 중에서 선택할 수 있습니다.