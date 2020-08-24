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내가 듣는 음악에 더욱 빠져 보세요. 멋진 스타일을 느껴 보세요
풍부하고 섬세한 사운드에 푹 빠져 보거나 주변을 인식하세요. 이 세련된 진정한 무선 헤드폰은 청취하는 소리를 제어할 수 있는 능동형 소음 제거 및 인식 모드를 갖추고 있습니다. 정교한 원형 디자인이 스타일을 더욱 빛나게 합니다.모든 혜택 보기
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이 진정한 무선 헤드폰은 음악에 온전히 집중해야 할 때 방해 없이 몰입할 수 있게 해 줍니다. 외부 마이크 1개와 내부 마이크 1개가 결합되어 외부 소음을 걸러냅니다. 인식 모드를 사용하면 필요할 때 다시 주변과 소통할 수 있습니다.
완벽하게 튜닝된 13mm 드라이버는 모든 트랙에 강력한 중저음과 스릴 넘치는 선명함을 제공합니다. 이어버드를 빼면 음악이 일시 중지됩니다. 이어버드를 다시 착용하면 음악이 다시 시작됩니다.
충전 케이스는 무선으로 충전하거나 USB-C를 통해 충전할 수 있습니다. 완전히 충전된 케이스로 18시간의 추가 재생 시간을 확보할 수 있습니다. 헤드폰은 한 번 충전으로 6시간 동안 재생할 수 있습니다(ANC 사용 시 5시간). 15분 충전하면 1시간이 더 재생할 수 있습니다.
원형 이어버드 하우징은 뛰어난 촉감을 자랑하며, 은은하게 빛을 포착하고 우아하고 절제된 느낌을 주도록 디자인되었습니다. 타원형 어쿠스틱 튜브는 귀에 편안하고 안전하게 착용되며 수동형 소음 차단을 극대화합니다.
각 이어버드의 마이크 2개는 음성에 초점을 맞춰 주변 환경의 소음을 대폭 줄여줍니다. 조용한 곳에 있고 말하는 동안 소음을 차단할 필요가 없는 경우 모노 모드를 통해 한쪽 이어버드만 사용하여 대화할 수 있습니다.
헤드폰은 충전 케이스에서 꺼내자마자 페어링할 준비가 됩니다. 페어링이 완료되면 마지막으로 페어링했던 장치를 기억해냅니다. 각 이어버드의 터치 컨트롤을 통해 음악, 통화 및 볼륨을 쉽게 제어할 수 있습니다.
중저음을 강화합니다. 고음을 부드럽게 만듭니다. 필립스 헤드폰 앱으로 듣고 있는 음악을 제어할 수 있습니다. 레벨을 직접 조정하거나 프리셋 사운드 스타일 중에서 선택할 수 있습니다. 한 번 눌러 사전 설정된 ANC 모드 간에 전환할 수도 있습니다.
왼쪽 이어버드의 터치 컨트롤을 누르기만 하면 Google Assistant 또는 다른 음성 지원을 사용할 수 있습니다. 완벽하게 통합된 Google Assistant를 통해 보다 완벽한 핸즈프리 환경이 제공됩니다. 알림을 읽어주기도 하며 음악 재생 등의 작업을 요청할 수 있습니다.
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소형 충전 케이스는 최고의 편의성을 제공합니다. 이 진정한 무선 헤드폰은 어느 방향에서든 방수를 지원합니다. 땀을 흘려도, 비가 오는 날에도 문제 없이 사용할 수 있습니다.
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사운드
연결
외부 상자
편의성
내부 상자
소비전력
포장 크기
제품 규격
액세서리
디자인
UPC
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