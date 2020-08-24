내가 듣는 음악에 더욱 빠져 보세요. 멋진 스타일을 느껴 보세요

풍부하고 섬세한 사운드에 푹 빠져 보거나 주변을 인식하세요. 이 세련된 진정한 무선 헤드폰은 청취하는 소리를 제어할 수 있는 능동형 소음 제거 및 인식 모드를 갖추고 있습니다. 정교한 원형 디자인이 스타일을 더욱 빛나게 합니다.