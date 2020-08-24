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    8000 series 인이어 True Wireless 헤드폰

    TAT8505BK/00

    내가 듣는 음악에 더욱 빠져 보세요. 멋진 스타일을 느껴 보세요

    풍부하고 섬세한 사운드에 푹 빠져 보거나 주변을 인식하세요. 이 세련된 진정한 무선 헤드폰은 청취하는 소리를 제어할 수 있는 능동형 소음 제거 및 인식 모드를 갖추고 있습니다. 정교한 원형 디자인이 스타일을 더욱 빛나게 합니다.

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    8000 series 인이어 True Wireless 헤드폰

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    내가 듣는 음악에 더욱 빠져 보세요. 멋진 스타일을 느껴 보세요

    • 13mm 드라이버/밀폐형
    • Bluetooth®
    • 블랙
    하이브리드 능동형 소음 차단. 원하는 곳에 집중하세요

    하이브리드 능동형 소음 차단. 원하는 곳에 집중하세요

    이 진정한 무선 헤드폰은 음악에 온전히 집중해야 할 때 방해 없이 몰입할 수 있게 해 줍니다. 외부 마이크 1개와 내부 마이크 1개가 결합되어 외부 소음을 걸러냅니다. 인식 모드를 사용하면 필요할 때 다시 주변과 소통할 수 있습니다.

    풍부하고 강력한 중저음을 갖춘 섬세하고 넓은 사운드

    풍부하고 강력한 중저음을 갖춘 섬세하고 넓은 사운드

    완벽하게 튜닝된 13mm 드라이버는 모든 트랙에 강력한 중저음과 스릴 넘치는 선명함을 제공합니다. 이어버드를 빼면 음악이 일시 중지됩니다. 이어버드를 다시 착용하면 음악이 다시 시작됩니다.

    충전 케이스. 최대 24시간의 재생 시간을 누리세요

    충전 케이스. 최대 24시간의 재생 시간을 누리세요

    충전 케이스는 무선으로 충전하거나 USB-C를 통해 충전할 수 있습니다. 완전히 충전된 케이스로 18시간의 추가 재생 시간을 확보할 수 있습니다. 헤드폰은 한 번 충전으로 6시간 동안 재생할 수 있습니다(ANC 사용 시 5시간). 15분 충전하면 1시간이 더 재생할 수 있습니다.

    정교한 기하학적 디자인. 편안한 이어폰형 착용감

    정교한 기하학적 디자인. 편안한 이어폰형 착용감

    원형 이어버드 하우징은 뛰어난 촉감을 자랑하며, 은은하게 빛을 포착하고 우아하고 절제된 느낌을 주도록 디자인되었습니다. 타원형 어쿠스틱 튜브는 귀에 편안하고 안전하게 착용되며 수동형 소음 차단을 극대화합니다.

    선명한 통화를 위한 듀얼 마이크. 모노 모드

    선명한 통화를 위한 듀얼 마이크. 모노 모드

    각 이어버드의 마이크 2개는 음성에 초점을 맞춰 주변 환경의 소음을 대폭 줄여줍니다. 조용한 곳에 있고 말하는 동안 소음을 차단할 필요가 없는 경우 모노 모드를 통해 한쪽 이어버드만 사용하여 대화할 수 있습니다.

    견고한 연결성. 내장형 이어버드 컨트롤

    견고한 연결성. 내장형 이어버드 컨트롤

    헤드폰은 충전 케이스에서 꺼내자마자 페어링할 준비가 됩니다. 페어링이 완료되면 마지막으로 페어링했던 장치를 기억해냅니다. 각 이어버드의 터치 컨트롤을 통해 음악, 통화 및 볼륨을 쉽게 제어할 수 있습니다.

    필립스 헤드폰 앱. 맞춤형 사운드 컨트롤

    중저음을 강화합니다. 고음을 부드럽게 만듭니다. 필립스 헤드폰 앱으로 듣고 있는 음악을 제어할 수 있습니다. 레벨을 직접 조정하거나 프리셋 사운드 스타일 중에서 선택할 수 있습니다. 한 번 눌러 사전 설정된 ANC 모드 간에 전환할 수도 있습니다.

    Google Assistant 통합

    왼쪽 이어버드의 터치 컨트롤을 누르기만 하면 Google Assistant 또는 다른 음성 지원을 사용할 수 있습니다. 완벽하게 통합된 Google Assistant를 통해 보다 완벽한 핸즈프리 환경이 제공됩니다. 알림을 읽어주기도 하며 음악 재생 등의 작업을 요청할 수 있습니다.

    인식 모드. 필요할 때 주변과 소통하세요

    -

    IPX4 방수 및 방한

    소형 충전 케이스는 최고의 편의성을 제공합니다. 이 진정한 무선 헤드폰은 어느 방향에서든 방수를 지원합니다. 땀을 흘려도, 비가 오는 날에도 문제 없이 사용할 수 있습니다.

    IR 센서. 이어폰을 꺼내면 음악이 일시 중지됩니다

    -

    완벽하게 튜닝된 13mm 네오디뮴 드라이버

    -

    기술 사양

    • 사운드

      주파수 범위
      20 - 20 000Hz
      스피커 직경
      13mm
      다이어프램
      PET
      임피던스
      16Ω
      마그넷 유형
      네오디뮴
      최대 전원 입력
      5mW
      감도
      108  dB

    • 연결

      Bluetooth 버전
      5.0
      Bluetooth 프로필
      • AVRCP
      • A2DP
      • HFP
      • AAC
      • 스트리밍 형식: SBC
      최대 범위
      최대 10  m

    • 외부 상자

      길이
      44.8  cm
      소비자 패키지 수
      24
      37.7  cm
      총 중량
      7.592  kg
      높이
      19.6  cm
      GTIN
      1 48 95229 10842 1
      순 중량
      2.328  kg
      용기 중량
      5.264  kg

    • 편의성

      통화 관리
      • 통화 응답/통화 종료
      • 대기 중 통화
      • 마이크 음소거
      • 수신 거부
      • 두 통화 간 전환

    • 내부 상자

      길이
      18  cm
      소비자 패키지 수
      3
      10.5  cm
      높이
      16.7  cm
      순 중량
      0.291  kg
      총 중량
      0.842  kg
      용기 중량
      0.551  kg
      GTIN
      2 48 95229 10842 8

    • 소비전력

      배터리 유형
      리튬 폴리머
      충전식
      음악 재생 시간
      6+18  시간
      대기 시간
      200시간
      통화 시간
      6시간
      충전 시간
      1.5  시간

    • 포장 크기

      높이
      17.5  cm
      선반 배치 유형
      양쪽
      9.5  cm
      깊이
      5.5  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 10842 4
      총 중량
      0.249  kg
      순 중량
      0.097  kg
      용기 중량
      0.152  kg

    • 제품 규격

      높이
      4.4  cm
      7.2  cm
      깊이
      3.6  cm
      중량
      0.073  kg

    • 액세서리

      퀵 스타트 가이드
      USB 케이블
      USB-C 케이블
      이어캡
      3가지 크기

    • 디자인

      색상
      블랙

    • UPC

      UPC
      8 40063 20153 8

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