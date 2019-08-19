바로 여러분의 시간입니다.

자신만의 공간을 만들어 보세요. 이 On-ear 헤드폰은 선명한 사운드와 파워풀한 저음을 자랑합니다. 헤드밴드가 매우 가벼워 장착 사실을 잊어버릴 정도입니다. 플랫 케이블 덕에 선이 꼬일 염려도 없습니다. 이어컵은 부드러운 재질로 되어 있어 접었을 때 납작해지므로 휴대성이 뛰어납니다.