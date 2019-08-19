TAUH201WT/00
바로 여러분의 시간입니다.
자신만의 공간을 만들어 보세요. 이 On-ear 헤드폰은 선명한 사운드와 파워풀한 저음을 자랑합니다. 헤드밴드가 매우 가벼워 장착 사실을 잊어버릴 정도입니다. 플랫 케이블 덕에 선이 꼬일 염려도 없습니다. 이어컵은 부드러운 재질로 되어 있어 접었을 때 납작해지므로 휴대성이 뛰어납니다.모든 혜택 보기
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오디오 장치를 원하는 곳에 자유롭게 배치할 수 있게 해주는 이상적인 케이블 길이입니다.
선명한 사운드와 파워풀한 저음을 전달하는 32mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버.
되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크로 통화할 때 선명한 음질을 유지할 수 있습니다.
이어컵을 납작하게 접고 안쪽으로 넣어 주머니나 가방에 간편하게 보관할 수 있습니다. 어디든 접어서 가지고 다니면 됩니다.
내장형 리모트로 스마트폰을 만지지 않고도 손쉽게 전화를 받거나 음악을 일시 중지할 수 있습니다. 되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크로 통화할 때 선명한 음질을 유지할 수 있습니다.
무게가 195g밖에 되지 않는 무선 On-ear 헤드폰으로 정말 편안하게 음악을 즐길 수 있습니다.
부드럽고 통기성 좋은 쿠션으로 장시간 착용에도 편안함을 느낄 수 있습니다.
여행 시 매우 편리한 접이식 디자인으로 어디서든 음악을 감상할 수 있습니다.
사운드
연결
외부 상자
포장 크기
제품 규격
디자인
UPC
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