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    마이크 장착 헤드폰

    TAUH201WT/00

    바로 여러분의 시간입니다.

    자신만의 공간을 만들어 보세요. 이 On-ear 헤드폰은 선명한 사운드와 파워풀한 저음을 자랑합니다. 헤드밴드가 매우 가벼워 장착 사실을 잊어버릴 정도입니다. 플랫 케이블 덕에 선이 꼬일 염려도 없습니다. 이어컵은 부드러운 재질로 되어 있어 접었을 때 납작해지므로 휴대성이 뛰어납니다.

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    마이크 장착 헤드폰

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    바로 여러분의 시간입니다.

    • 32mm 드라이버/밀폐형
    • On-ear
    • 통기성 이어 쿠션
    • 컴팩트한 접이식

    외부에서의 사용에 적합한 1.2m 길이의 케이블

    오디오 장치를 원하는 곳에 자유롭게 배치할 수 있게 해주는 이상적인 케이블 길이입니다.

    32mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버. 선명한 사운드. 파워풀한 저음

    선명한 사운드와 파워풀한 저음을 전달하는 32mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버.

    선명한 음질을 위해 되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크.

    되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크로 통화할 때 선명한 음질을 유지할 수 있습니다.

    주머니나 가방에 간편하게 보관할 수 있는 평면 접이식 디자인.

    이어컵을 납작하게 접고 안쪽으로 넣어 주머니나 가방에 간편하게 보관할 수 있습니다. 어디든 접어서 가지고 다니면 됩니다.

    내장형 리모트. 음악 재생과 전화 통화 사이를 쉽게 전환.

    내장형 리모트로 스마트폰을 만지지 않고도 손쉽게 전화를 받거나 음악을 일시 중지할 수 있습니다. 되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크로 통화할 때 선명한 음질을 유지할 수 있습니다.

    조절 가능한 경량 헤드밴드.

    무게가 195g밖에 되지 않는 무선 On-ear 헤드폰으로 정말 편안하게 음악을 즐길 수 있습니다.

    가장 편안한 각도로 조절할 수 있는 부드러운 이어컵

    부드럽고 통기성 좋은 쿠션으로 장시간 착용에도 편안함을 느낄 수 있습니다.

    컴팩트한 접이식 디자인으로 휴대 및 보관이 편리합니다.

    여행 시 매우 편리한 접이식 디자인으로 어디서든 음악을 감상할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 사운드

      주파수 범위
      20 - 20,000Hz
      스피커 직경
      32인치
      임피던스
      32Ohm
      최대 전원 입력
      10mW
      감도
      102dB(1kHz)
      드라이버 유형:
      다이나믹

    • 연결

      마이크
      내장형 마이크
      커넥터 마감
      크롬 도금
      케이블 길이
      1.2  m
      커넥터
      3.5  mm

    • 외부 상자

      길이
      21.2  cm
      소비자 패키지 수
      3
      16.5  cm
      총 중량
      0.928  kg
      높이
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 10053 1
      순 중량
      0.4263  kg
      용기 중량
      0.5017  kg

    • 포장 크기

      높이
      22.5  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      걸이
      19.5  cm
      깊이
      4.8  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 10053 4
      총 중량
      0.247  kg
      순 중량
      0.1421  kg
      용기 중량
      0.1049  kg

    • 제품 규격

      높이
      18.5  cm
      13.5  cm
      깊이
      4  cm
      중량
      0.142  kg

    • 디자인

      색상
      화이트
      착용 스타일
      헤드밴드
      접이식 디자인
      평면/안쪽
      이어 커플링 소재
      인조 가죽
      이어 피팅
      On-ear
      이어컵 유형
      밀폐형

    • UPC

      UPC
      8 40063 20030 2

    Badge-D2C

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