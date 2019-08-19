다기능 버튼. 음악과 통화를 손쉽게 제어

다기능 버튼으로 음악과 통화를 손쉽게 제어할 수 있습니다. 다음 트랙으로 넘어가고 싶으면 버튼을 길게 누르십시오. 수신 전화를 거부하고 계속 음악을 듣고 싶을 때는 버튼을 누르기면 하면 됩니다.