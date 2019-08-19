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    무선 헤드폰

    TAUH202WT/00

    소리를 키우세요

    장대한 재생 목록. 최신 팟캐스트. 이 무선 On-ear 헤드폰은 선명한 사운드와 파워풀한 저음을 전달합니다. 헤드밴드가 매우 가벼워 장착 사실을 잊어버릴 정도입니다. 그리고 이어컵은 접었을 때 납작해집니다. 11시간의 재생 시간을 자랑하므로 밤낮없이 즐길 수 있습니다.

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    소리를 키우세요

    • 32mm 드라이버/밀폐형
    • On-ear
    • 최대 15시간의 재생 시간
    • 컴팩트한 접이식

    15시간의 재생 시간. 밤낮없이 즐길 수 있는 지속성.

    15시간의 재생 시간을 제공하며 32mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버가 선명한 사운드와 파워풀한 저음을 전달합니다. 완전 충전까지 2~3시간 정도 소요됩니다.

    2~3시간의 충전 시간.

    완전 충전까지 2~3시간 정도 소요됩니다.

    32mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버. 선명한 사운드. 파워풀한 저음

    선명한 사운드와 파워풀한 저음을 전달하는 32mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버.

    선명한 음질을 위해 되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크

    휴대폰으로 통화할 때 더 이상 불편한 되울림 현상이 생기지 않습니다. 어쿠스틱 되울림 현상 제거 기능으로 방해받지 않고 선명하게 통화할 수 있습니다.

    주머니나 가방에 간편하게 보관할 수 있는 평면 접이식 디자인

    이어컵을 납작하게 접고 안쪽으로 넣어 주머니나 가방에 간편하게 보관할 수 있습니다. 어디든 접어서 가지고 다니면 됩니다.

    다기능 버튼. 음악과 통화를 손쉽게 제어

    다기능 버튼으로 음악과 통화를 손쉽게 제어할 수 있습니다. 다음 트랙으로 넘어가고 싶으면 버튼을 길게 누르십시오. 수신 전화를 거부하고 계속 음악을 듣고 싶을 때는 버튼을 누르기면 하면 됩니다.

    가장 편안한 각도로 조절할 수 있는 부드러운 이어컵

    부드럽고 통기성 좋은 쿠션으로 장시간 착용에도 편안함을 느낄 수 있습니다.

    주머니나 가방에 간편하게 보관할 수 있는 소형 접이식 디자인

    평면 접이식 디자인의 BASS+ 헤드폰은 간편하게 접어 보관할 수 있기 때문에 여행할 때 적합합니다.

    기술 사양

    • 사운드

      주파수 범위
      20 - 20,000Hz
      스피커 직경
      32인치
      임피던스
      32Ohm
      최대 전원 입력
      10mW
      감도
      102dB(1kHz)
      드라이버 유형:
      다이나믹

    • 연결

      마이크
      내장형 마이크
      Bluetooth 버전
      4.2
      무선
      Bluetooth 프로필
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      최대 범위
      최대 10  m
      무선 전송 유형
      Bluetooth

    • 외부 상자

      길이
      21.2  cm
      소비자 패키지 수
      3
      16.5  cm
      총 중량
      1.039  kg
      높이
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 10051 7
      순 중량
      0.5166  kg
      용기 중량
      0.5224  kg

    • 편의성

      볼륨 컨트롤

    • 소비전력

      충전식
      음악 재생 시간
      15  시간
      통화 시간
      10시간
      충전 시간
      3  시간
      배터리 용량(헤드폰)
      240  mAh
      배터리 수명 대기 시간
      160 hr
      배터리 유형(헤드폰)
      리튬 폴리머(내장형)

    • 포장 크기

      높이
      22.5  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      걸이
      19.5  cm
      깊이
      4.8  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 10051 0
      총 중량
      0.284  kg
      순 중량
      0.1722  kg
      용기 중량
      0.1118  kg

    • 제품 규격

      높이
      18.5  cm
      16.5  cm
      깊이
      4  cm
      중량
      0.145  kg

    • 액세서리

      퀵 스타트 가이드
      충전 케이블
      USB 케이블

    • 디자인

      색상
      화이트
      착용 스타일
      헤드밴드
      접이식 디자인
      플랫
      이어 커플링 소재
      인조 가죽
      이어 피팅
      On-ear
      이어컵 유형
      밀폐형

    • UPC

      UPC
      8 40063 20031 9

    Badge-D2C

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