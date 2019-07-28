마그네틱 홈이 있는 이어버드로 깔끔하고 쉬운 보관

이어폰형 헤드폰은 마그네틱 홈이 있는 이어버드로 깔끔하고 쉽게 보관할 수 있습니다. 각 이어버드 뒷면에 자석이 내장되어 있어 서로 붙기 때문에 선이 꼬이거나 엉키지 않습니다. 이어버드 뒷면끼리 붙여 꼬임 방지 플랫 케이블과 함께 가방에 넣었다가 언제든지 손쉽게 꺼낼 수 있습니다.