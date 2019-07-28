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    3000 series 마이크 장착 무선 헤드폰

    TAUN102BK/00

    편리한 무선

    컴팩트한 업비트 Bluetooth 인이어 헤드폰을 사용하면 최대 7시간 동안 강력한 사운드로 무선 음악을 즐길 수 있습니다. 편리한 사용을 위한 휴대용 솔루션입니다.

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    3000 series 마이크 장착 무선 헤드폰

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    편리한 무선

    강력한 사운드.

    • 6mm 드라이버/밀폐형
    • 이어폰형
    • 7시간의 재생 시간

    고속 충전 기술

    고속 충전 기술은 배터리가 부족할 때 빠르게 전력을 공급해 줍니다. 15분만 충전하면 90분 동안 재생할 수 있습니다.

    마그네틱 홈이 있는 이어버드로 깔끔하고 쉬운 보관

    이어폰형 헤드폰은 마그네틱 홈이 있는 이어버드로 깔끔하고 쉽게 보관할 수 있습니다. 각 이어버드 뒷면에 자석이 내장되어 있어 서로 붙기 때문에 선이 꼬이거나 엉키지 않습니다. 이어버드 뒷면끼리 붙여 꼬임 방지 플랫 케이블과 함께 가방에 넣었다가 언제든지 손쉽게 꺼낼 수 있습니다.

    기술 사양

    • 사운드

      주파수 응답
      20 - 20 000  Hz
      감도
      100  dB
      임피던스
      16  ohm

    • 연결

      마이크
      내장형 마이크
      Bluetooth 버전
      5.0
      Bluetooth 프로필
      • A2DP
      • HFP
      • HSP
      • AVRCP

    • 외부 상자

      길이
      35.4  cm
      소비자 패키지 수
      24
      21  cm
      총 중량
      2.25  kg
      높이
      23.3  cm
      GTIN
      1 48 95229 10014 2
      순 중량
      1.296  kg
      용기 중량
      0.954  kg

    • 내부 상자

      길이
      18.9  cm
      소비자 패키지 수
      6
      16.6  cm
      높이
      11  cm
      순 중량
      0.324  kg
      총 중량
      0.48  kg
      용기 중량
      0.156  kg
      GTIN
      2 48 95229 10014 9

    • 포장 크기

      높이
      17.3  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      양쪽
      9.5  cm
      깊이
      2.5  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 10014 5
      총 중량
      0.069  kg
      순 중량
      0.054  kg
      용기 중량
      0.015  kg

    • 제품 규격

      케이블 길이
      61.8  cm
      높이
      2.25  cm
      1.4  cm
      깊이
      0  cm
      중량
      0.035  kg

    • 액세서리

      퀵 스타트 가이드
      퀵 스타트 가이드
      USB 케이블
      충전용으로 포함

    • UPC

      UPC
      8 40063 20056 2

    구성품

    기타 구성품

    • 3가지 크기의 이어 캡
    • USB 충전 케이블
    Badge-D2C

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