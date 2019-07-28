3000 series 마이크 장착 무선 헤드폰
편리한 무선
컴팩트한 업비트 Bluetooth 인이어 헤드폰을 사용하면 최대 7시간 동안 강력한 사운드로 무선 음악을 즐길 수 있습니다. 편리한 사용을 위한 휴대용 솔루션입니다. 모든 혜택 보기
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3000 series 마이크 장착 무선 헤드폰
편리한 무선
강력한 사운드.
- 6mm 드라이버/밀폐형
- 이어폰형
- 7시간의 재생 시간
고속 충전 기술
고속 충전 기술은 배터리가 부족할 때 빠르게 전력을 공급해 줍니다. 15분만 충전하면 90분 동안 재생할 수 있습니다.
마그네틱 홈이 있는 이어버드로 깔끔하고 쉬운 보관
이어폰형 헤드폰은 마그네틱 홈이 있는 이어버드로 깔끔하고 쉽게 보관할 수 있습니다. 각 이어버드 뒷면에 자석이 내장되어 있어 서로 붙기 때문에 선이 꼬이거나 엉키지 않습니다. 이어버드 뒷면끼리 붙여 꼬임 방지 플랫 케이블과 함께 가방에 넣었다가 언제든지 손쉽게 꺼낼 수 있습니다.
기술 사양
-
사운드
- 주파수 응답
-
20 - 20 000
Hz
- 감도
-
100
dB
- 임피던스
-
16
ohm
-
연결
- 마이크
-
내장형 마이크
- Bluetooth 버전
-
5.0
- Bluetooth 프로필
-
-
외부 상자
- 길이
-
35.4
cm
- 소비자 패키지 수
-
24
- 폭
-
21
cm
- 총 중량
-
2.25
kg
- 높이
-
23.3
cm
- GTIN
-
1 48 95229 10014 2
- 순 중량
-
1.296
kg
- 용기 중량
-
0.954
kg
-
내부 상자
- 길이
-
18.9
cm
- 소비자 패키지 수
-
6
- 폭
-
16.6
cm
- 높이
-
11
cm
- 순 중량
-
0.324
kg
- 총 중량
-
0.48
kg
- 용기 중량
-
0.156
kg
- GTIN
-
2 48 95229 10014 9
-
포장 크기
- 높이
-
17.3
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
양쪽
- 폭
-
9.5
cm
- 깊이
-
2.5
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 10014 5
- 총 중량
-
0.069
kg
- 순 중량
-
0.054
kg
- 용기 중량
-
0.015
kg
-
제품 규격
- 케이블 길이
-
61.8
cm
- 높이
-
2.25
cm
- 폭
-
1.4
cm
- 깊이
-
0
cm
- 중량
-
0.035
kg
-
액세서리
- 퀵 스타트 가이드
-
퀵 스타트 가이드
- USB 케이블
-
충전용으로 포함
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20056 2
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