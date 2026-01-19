프리셋을 최대 20개 설정 가능한 FM 디지털 튜너

이 FM 라디오는 길이 조절 가능 안테나가 있어 음악, 뉴스, 드라마나 스포츠 등 무엇이든 선명한 음질로 수신이 가능합니다. 디지털 튜닝을 통해 방송을 매우 쉽게 찾을 수 있으며 20개의 프리셋을 저장하고 라디오 전면에 1과 2로 표시된 퀵 액세스 버튼에 즐겨 찾는 방송 두 개를 설정할 수 있습니다.