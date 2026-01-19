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TAV2000FB/00
Janet
눈과 귀를 위한 노래! 이 휴대용 홈 라디오는 대담한 디자인과 풍부하고 따뜻한 사운드로 즐거움을 선사합니다. FM 라디오를 선명한 음질로 즐기고 재생 목록을 쉽게 스트리밍할 수 있습니다. 개인 청취를 위한 헤드폰 잭도 있습니다.모든 혜택 보기
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클래식한 디자인의 따뜻한 사운드를 즐기세요. 이 휴대용 라디오는 1950년대 라디오의 둥근 디자인과 좋은 촉감의 볼륨 손잡이를 재현하였으며 2.5인치 전역 드라이버로 따뜻하면서도 놀랍도록 강력한 사운드를 제공합니다. 유산과 혁신이 완벽한 조화를 이룬 제품입니다.
이 FM 라디오는 길이 조절 가능 안테나가 있어 음악, 뉴스, 드라마나 스포츠 등 무엇이든 선명한 음질로 수신이 가능합니다. 디지털 튜닝을 통해 방송을 매우 쉽게 찾을 수 있으며 20개의 프리셋을 저장하고 라디오 전면에 1과 2로 표시된 퀵 액세스 버튼에 즐겨 찾는 방송 두 개를 설정할 수 있습니다.
이 클래식한 디자인의 라디오는 단순한 라디오 이상의 기능을 수행합니다. Bluetooth® 5.4 연결을 통해 스마트 장치에서 라디오로 팟캐스트, 재생 목록 등을 스트리밍할 수 있습니다. 다른 방에 있는 휴대폰의 재생 목록을 스트리밍하더라도 안정적으로 연결되어 고품질 사운드를 즐길 수 있습니다.
쉽게 교체할 수 있는 내장형 충전식 리튬 이온 배터리가 있어 수명이 다 되었을 때도 몇 년 동안 Janet 라디오를 사용할 수 있습니다! 완전히 충전하면 약 15시간 동안 재생이 가능하며 USB-C로 배터리를 완전히 충전하는 데 약 3.5시간이 걸립니다.
선명한 TFT 디스플레이는 방송 아이콘을 풀 컬러로 표시하며, 청취 중인 방송의 텍스트 정보도 제공합니다. 디지털시계가 시간을 나타내고 방에 맞게 밝기를 조정하거나 밤에는 디스플레이를 어둡게 할 수 있습니다.
라디오를 들으며 잠들기를 좋아한다면 취침 타이머를 사용하여 라디오 재생 시간을 조절하고 두 개의 알람을 설정할 수 있습니다. 알람은 알람음 또는 라디오를 사용하여 설정할 수 있으며 소리는 낮은 볼륨으로 시작하여 점차 커집니다.
저희는 공급망을 더욱 지속 가능하고 투명하게 만들기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 이 시계 라디오는 재활용 플라스틱으로 만들어졌으며, 포장에는 FSC 인증을 받은 재활용 판지와 콩기름 잉크가 사용됩니다.
파트너가 TV를 보는 동안 좋아하는 라디오 쇼를 즐기고 싶은가요? 3.5mm 오디오 출력 잭이 있어 유선 헤드폰을 라디오에 연결하여 나만을 위한 사운드를 들을 수 있습니다.
사운드
확성기
연결
튜너/수신/전송
편의성
소비전력
포장 크기
제품 규격
액세서리
알람
시계
지속 가능성
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