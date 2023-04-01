매일 더욱 위생적인* 면도를 즐기세요.
최대 99.9%의 박테리아**를 제거하는 쉐이빙 UV 큐브를 사용하여 매일 깨끗하고 위생적인 면도를 경험하세요. 모든 혜택 보기
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매일 더욱 위생적인* 면도를 즐기세요.
박테리아 최대 99.9% 제거**
- 박테리아 최대 99.9% 제거**
- 강력한 소독 효과
박테리아 최대 99.9% 제거**
필립스 쉐이빙 UV 큐브는 UV 광선을 사용한 처리로 쉐이빙 유닛의 표면을 위생적으로 관리합니다. 강력한 275nm 파장의 내장형 UV-C LED 3개를 통해 최대 99.9%의 박테리아**를 제거함으로써 깨끗하고 위생적인 면도를 제공합니다.
강력한 소독 효과
쉐이빙 UV 큐브는 UV-C 광선을 사용합니다. 짧은 파장을 가진 UV-C는 강력한 소독 효과로 잘 알려져 있습니다. UV-C는 미생물을 효과적으로 비활성화시켜 물체의 표면과 공간을 안전하게 소독하는 데 효과적입니다.
쉐이빙 UV 큐브 호환성
쉐이빙 UV 큐브는 다음과 호환됩니다. 시리즈 5000, 5000X, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 프레스티지 및 i9000 프레스티지 울트라.
기술 사양
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Items included
- Shaving UV Cube
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예
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기술 사양
- 면도기 모델에 적합:
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시리즈 5000, 5000X, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 프레스티지 및 i9000 프레스티지 울트라.
- 쉐이빙 UV 큐브 사용 시
- * 제3자 시험기관 테스트 결과, 면도기 표면에 있는 대장균, 황색포도상구균, 여드름균, 녹농균, 파라티푸스균 B형, 표피포도상구균을 10분 안에 99.9% 제거.
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