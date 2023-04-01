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    Accessories 쉐이빙 UV 큐브

    UVC10/00

    매일 더욱 위생적인* 면도를 즐기세요.

    최대 99.9%의 박테리아**를 제거하는 쉐이빙 UV 큐브를 사용하여 매일 깨끗하고 위생적인 면도를 경험하세요.

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    박테리아 최대 99.9% 제거**

    • 박테리아 최대 99.9% 제거**
    • 강력한 소독 효과
    박테리아 최대 99.9% 제거**

    박테리아 최대 99.9% 제거**

    필립스 쉐이빙 UV 큐브는 UV 광선을 사용한 처리로 쉐이빙 유닛의 표면을 위생적으로 관리합니다. 강력한 275nm 파장의 내장형 UV-C LED 3개를 통해 최대 99.9%의 박테리아**를 제거함으로써 깨끗하고 위생적인 면도를 제공합니다.

    강력한 소독 효과

    강력한 소독 효과

    쉐이빙 UV 큐브는 UV-C 광선을 사용합니다. 짧은 파장을 가진 UV-C는 강력한 소독 효과로 잘 알려져 있습니다. UV-C는 미생물을 효과적으로 비활성화시켜 물체의 표면과 공간을 안전하게 소독하는 데 효과적입니다.

    쉐이빙 UV 큐브 호환성

    쉐이빙 UV 큐브 호환성

    쉐이빙 UV 큐브는 다음과 호환됩니다. 시리즈 5000, 5000X, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 프레스티지 및 i9000 프레스티지 울트라.

    기술 사양

    • Items included

      Shaving UV Cube

    • 기술 사양

      면도기 모델에 적합:
      시리즈 5000, 5000X, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 프레스티지 및 i9000 프레스티지 울트라.
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    • 쉐이빙 UV 큐브 사용 시
    • * 제3자 시험기관 테스트 결과, 면도기 표면에 있는 대장균, 황색포도상구균, 여드름균, 녹농균, 파라티푸스균 B형, 표피포도상구균을 10분 안에 99.9% 제거.

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