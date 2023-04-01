박테리아 최대 99.9% 제거**

필립스 쉐이빙 UV 큐브는 UV 광선을 사용한 처리로 쉐이빙 유닛의 표면을 위생적으로 관리합니다. 강력한 275nm 파장의 내장형 UV-C LED 3개를 통해 최대 99.9%의 박테리아**를 제거함으로써 깨끗하고 위생적인 면도를 제공합니다.