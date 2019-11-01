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    수돗물 정수기

    WP3811

    깨끗한 물을 언제나 간편하게

    컴팩트하고 설치가 용이한 이 정수기는 Micro Pure 필터로 박테리아, 유해 유기 화합물 및 염소를 제거하고 물 속의 좋은 미네랄 성분은 유지하여 완벽한 정수를 제공합니다.

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    수돗물 정수기

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    깨끗한 물을 언제나 간편하게

    Micro Pure 필터

    • Micro Pure

    모든 박테리아와 유해 유기 화합물 및 염소 제거

    Micro Pure는 깨끗하고 안전하고 맛있는 식수 제공을 위해 모든 박테리아와 불순물 및 냄새를 제거할 수 있는 다단계 필터 시스템입니다. 이 필터는 모든 박테리아를 효율적으로 99.99% 박멸할 수 있도록 5천 2백억 개 이상의 미세 구멍이 있는 하이테크 중공사막 필터와 불쾌감을 주는 염소, 악취, 냄새를 제거하는 입상활성탄으로 구성되어 있습니다. 또한 인체에 꼭 필요한 미네랄 성분을 식수에 함유하고 있습니다.

    Pure Protect 알람 기능으로 필터 교체 시기 알림

    간단한 컬러코드가 적용된 첨단 Pure Protect 알람으로 적절한 시기에 매우 간단하게 필터를 교체할 시기를 알립니다. 막이 짙은 회색이나 탁한 갈색으로 변하면 필터를 교체할 시기가 된 것입니다.

    분당 최대 2리터의 강한 분출력

    이 컴팩트한 정수기는 분당 최대 2리터의 강한 분출력을 갖춰 여과되지 않은 물의 일반 흐름 속도에는 거의 변화를 주지 않습니다. 간단하게 취수 선택 레버를 돌려 흐름, 여과되지 않은 물 스프레이 또는 여과된 물 스프레이 중 하나를 선택할 수 있습니다.

    수도꼭지에 간편한 설치를 위한 수도꼭지용 멀티 어댑터

    이 첨단 정수기는 여러 가지 맞춤형 수도꼭지용 멀티 어댑터를 갖춰 수도꼭지에 정수기를 쉽고 간편하게 설치할 수 있습니다. 진정한 감각과 간편함을 느껴보세요.

    간편한 필터 교체를 위한 첨단 Quick Twist 메커니즘

    첨단 Quick Twist 필터 교체 메커니즘으로 필터를 빠르고 쉽고 안전하게 교체할 수 있어 정수기에 감각과 간편함을 제공합니다.

    전기 없이도 최상의 성능 제공

    전기 없이 작동하면서도 최상의 성능을 제공하도록 제작되었습니다. 지속 가능성을 제공합니다.

    기술 사양

    • 정수기 시스템

      혼탁함 제거
      3,000리터 또는 약 1년
      박테리아 제거
      99.99  %
      VOC 제거
      염소 제거
      >75  %

    • 설계 사양

      재질
      플라스틱
      색상
      화이트
      제품 중량
      230  g
      제품 규격(LxWxH)
      60 x 137 x 105  mm

    • 필터 사양

      필터 수명
      2,400L 또는 약 8개월
      주요 필터 부품
      • 중공사막 필터
      • 입상활성탄 GAC

    • 투입 수질

      최소 투입 수압
      0.7  바
      최대 투입 수압
      3.5  바
      최대 투입 수온
      50  °C

    • 일반 사양

      교체용 필터 카트리지
      WP3911
      부속품
      수도꼭지용 멀티 어댑터 8개, PureProtect 알림
      취수 선택
      • 여과 스프레이
      • 비여과 스프레이
      • 비여과 수류
      물 흐름 속도
      2  l/min
      물 흐름 속도
      5  °C

    • 지속 가능성

      포장
      > 90% 재활용 자재
      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    • 원산지 국가

      정수기
      일본
      교체형 필터
      일본

    구성품

    기타 구성품

    • 수도꼭지용 멀티 어댑터 8개, PureProtect 알림
    Badge-D2C

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