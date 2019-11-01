기타 구성품
- 수도꼭지용 멀티 어댑터 8개, PureProtect 알림
WP3811
깨끗한 물을 언제나 간편하게
컴팩트하고 설치가 용이한 이 정수기는 Micro Pure 필터로 박테리아, 유해 유기 화합물 및 염소를 제거하고 물 속의 좋은 미네랄 성분은 유지하여 완벽한 정수를 제공합니다.모든 혜택 보기
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Micro Pure는 깨끗하고 안전하고 맛있는 식수 제공을 위해 모든 박테리아와 불순물 및 냄새를 제거할 수 있는 다단계 필터 시스템입니다. 이 필터는 모든 박테리아를 효율적으로 99.99% 박멸할 수 있도록 5천 2백억 개 이상의 미세 구멍이 있는 하이테크 중공사막 필터와 불쾌감을 주는 염소, 악취, 냄새를 제거하는 입상활성탄으로 구성되어 있습니다. 또한 인체에 꼭 필요한 미네랄 성분을 식수에 함유하고 있습니다.
간단한 컬러코드가 적용된 첨단 Pure Protect 알람으로 적절한 시기에 매우 간단하게 필터를 교체할 시기를 알립니다. 막이 짙은 회색이나 탁한 갈색으로 변하면 필터를 교체할 시기가 된 것입니다.
이 컴팩트한 정수기는 분당 최대 2리터의 강한 분출력을 갖춰 여과되지 않은 물의 일반 흐름 속도에는 거의 변화를 주지 않습니다. 간단하게 취수 선택 레버를 돌려 흐름, 여과되지 않은 물 스프레이 또는 여과된 물 스프레이 중 하나를 선택할 수 있습니다.
이 첨단 정수기는 여러 가지 맞춤형 수도꼭지용 멀티 어댑터를 갖춰 수도꼭지에 정수기를 쉽고 간편하게 설치할 수 있습니다. 진정한 감각과 간편함을 느껴보세요.
첨단 Quick Twist 필터 교체 메커니즘으로 필터를 빠르고 쉽고 안전하게 교체할 수 있어 정수기에 감각과 간편함을 제공합니다.
전기 없이 작동하면서도 최상의 성능을 제공하도록 제작되었습니다. 지속 가능성을 제공합니다.
정수기 시스템
설계 사양
필터 사양
투입 수질
일반 사양
지속 가능성
원산지 국가
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