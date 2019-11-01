모든 박테리아와 유해 유기 화합물 및 염소 제거

Micro Pure는 깨끗하고 안전하고 맛있는 식수 제공을 위해 모든 박테리아와 불순물 및 냄새를 제거할 수 있는 다단계 필터 시스템입니다. 이 필터는 모든 박테리아를 효율적으로 99.99% 박멸할 수 있도록 5천 2백억 개 이상의 미세 구멍이 있는 하이테크 중공사막 필터와 불쾌감을 주는 염소, 악취, 냄새를 제거하는 입상활성탄으로 구성되어 있습니다. 또한 인체에 꼭 필요한 미네랄 성분을 식수에 함유하고 있습니다.