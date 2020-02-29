X3/00
나만을 위한 콘서트장
이 오디오 애호가용 오픈 구조 헤드폰은 가수의 호흡부터 악기 연주자의 지판 연주까지 모든 디테일한 소리를 선사하며, 섬세한 튜닝에 깃털 같이 가벼운 편안함을 함께 선사합니다. 한 단계 개선된 음향의 투명성과 디테일을 착용할 때마다 느껴보세요.모든 혜택 보기
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필립스 Fidelio X3 헤드폰은 울림과 진동을 감소하는 이중 이어셀을 특징으로 합니다. 네오디뮴 드라이버는 15도의 기울기로 설계되어 귀의 기하학적 형태와 꼭 맞으며 높은 주파수에 최적화된 정확도를 제공합니다. 정교한 디테일로 완벽한 성능을 발휘합니다.
Over-ear 헤드폰은 웅장한 사운드만을 위해 설계된 것은 아닙니다. 가볍고 부드러운 내부 헤드밴드가 사용자의 귀에 완벽하게 밀착되어 놀라운 편안함을 느낄 수 있습니다. 외부 헤드밴드 또한 안정적인 무게를 더하고 깃털처럼 가벼운 메모리폼 이어컵 쿠션이 감싸면서 완벽하게 밀착됩니다. 장시간 청취에도 이상적입니다.
뒷면 오픈 구조 이어컵 디자인은 투명한 음질의 Kvadrat 스피커 패브릭이 감싸고 있습니다. 다이어프램 뒷부분의 공기 압력을 패브릭이 없애줌으로써 공기가 자유롭게 흐를 수 있으며 몰입감 있는 풍부한 사운드를 만들어 냅니다.
50mm의 어쿠스틱 드라이버는 다중 폴리머 레이어와 댐핑 젤로 채워진 다이어프램이 특징입니다. 각 다이어프램의 유연성과 부드러움으로 완벽하게 균형 잡힌 사운드를 제공합니다. 저음은 지나친 전력 없이도 인상적인 사운드를 내며, 중간 대역 주파수는 풍부하고 부드럽습니다. 고주파는 정교하고 섬세하게 조정되었습니다.
가볍게 튕기는 피아노 소리부터 휘몰아치는 락까지, 어떤 음악을 좋아하든 이 고해상도 오디오 헤드폰이 모든 음을 강렬하게 펼쳐냅니다. 고해상도 소스에 연결하면 CD보다 높은 샘플링 비율로 녹음된 오디오를 빠짐 없이 완벽하게 체험할 수 있어 마치 라이브로 듣는 듯한 성능을 느끼실 수 있습니다.
프리미엄 Over-ear 헤드폰의 깔끔하고 고급스러운 디자인은 전설적인 이전 모델인 Fidelio X2에 외형적인 아름다움을 더한 것입니다. 다크 새틴으로 마감 처리된 메탈 프레임은 이어컵을 감싸는 내구성 있는 블랙 컬러 Kvadrat 패브릭 위에 떠있는 듯한 느낌을 줍니다.
헤어밴드의 내부와 외부를 감싸고 있는 블랙 컬러의 뮤어헤드 스코티쉬 가죽은 환경 친화적이며 생명을 존중합니다. 부드럽고 멋지게 질감 처리된 고급 가죽은 헤드폰에도 정교한 터치감을 더합니다.
좋아하는 모든 앨범에 몰입해 보십시오. 함께 제공된 6.3 ~ 3.5mm 잭 어댑터 케이블로 가정에서나 스마트 기기에서도 청취할 수 있습니다.
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사운드
연결
외부 상자
포장 크기
제품 규격
액세서리
디자인
UPC
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