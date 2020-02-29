균형미. 정교하게 튜닝된 50mm 드라이버

50mm의 어쿠스틱 드라이버는 다중 폴리머 레이어와 댐핑 젤로 채워진 다이어프램이 특징입니다. 각 다이어프램의 유연성과 부드러움으로 완벽하게 균형 잡힌 사운드를 제공합니다. 저음은 지나친 전력 없이도 인상적인 사운드를 내며, 중간 대역 주파수는 풍부하고 부드럽습니다. 고주파는 정교하고 섬세하게 조정되었습니다.