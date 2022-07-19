포장 폐기물 감소로 더욱 편리한 충전

USB-A 충전 방식으로 실용적으로 면도기에 전원을 공급하는 동시에 불필요한 어댑터 낭비를 줄일 수 있습니다. 플라스틱이 함유되지 않은 재활용 팩으로 보다 지속 가능한 선택을 할 수 있습니다. 어댑터가 필요하신 경우, philips.com/support를 통해 필립스 고객 상담 센터로 문의하십시오.