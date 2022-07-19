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밀착 면도. 피부 보호 강화*
필립스 5000X 시리즈는 밀착 면도와 강화된 피부 보호 기능으로 매일 편안하게 면도할 수 있도록 설계되었습니다. 피부 보호 기술은 자극을 최소화하여 자신감 있게 면도하고 매끄럽고 편안한 상태를 매일 즐길 수 있습니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
더욱 편안하게 면도하십시오. 스킨글라이드 보호 코팅은 평방 센티미터당 100,000개의 마이크로 비드가 장착되어 있어 피부 활주력을 20%** 향상시켜 마찰을 감소하고 자극을 최소화할 수 있습니다.
유연한 쉐이빙 헤드가 360° 회전하여 닿기 힘든 부위도 피부 밀착을 유지합니다. 피부에 가해지는 과도한 압력을 줄이는 동시에 수염을 잡아주어 밀착되고 보다 편안한 면도가 가능합니다.
날은 부식을 방지하고 불순물이 날 성능에 영향을 미치지 않는 데 도움이 되는 수술 등급의 유럽 스틸로 제작되었습니다. 저알레르기성 스틸은 피부에 친화적이며 매일 편안한 면도를 도와줍니다.
스테인리스 스틸로 제작된 27개의 자가 연마 파워 컷 날로 안정적인 면도 성능을 경험해 보십시오. 분당 56,000회 커팅 동작으로 효과적으로 수염을 절삭하여 깔끔하게 면도되고 매끄럽고 고르게 마무리됩니다.
편안함과 자신감을 위해 설계된 인체공학적 손잡이로 면도를 제어할 수 있습니다. 원형 미끄럼 방지 손잡이가 있어 샤워 중에도 면도기를 안전하게 쥘 수 있습니다.
자신에게 가장 잘 맞는 방식으로 면도하십시오. 샤워 중에도 편안한 건식 면도나 젤 또는 폼을 사용한 상쾌한 습식 면도를 선택할 수 있습니다.
자신감을 가지고 여행하십시오. 켜기/끄기 버튼을 3초 동안 눌러 면도기를 잠그면 이동 중에 실수로 전원이 켜지거나 배터리가 방전되는 것을 방지할 수 있습니다.
1시간 충전으로 최대 50분간 면도할 수 있습니다. 5분 고속 충전으로 1회 완전 면도에 충분한 전원이 공급됩니다.
USB-A 충전 방식으로 실용적으로 면도기에 전원을 공급하는 동시에 불필요한 어댑터 낭비를 줄일 수 있습니다. 플라스틱이 함유되지 않은 재활용 팩으로 보다 지속 가능한 선택을 할 수 있습니다. 어댑터가 필요하신 경우, philips.com/support를 통해 필립스 고객 상담 센터로 문의하십시오.
청소는 빠르고 간단합니다. 원터치 버튼만 누르면 면도기 헤드가 열리며, 물에 헹구면 다음 면도가 준비됩니다.
액세서리
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
편리한 사용
스킨 프로텍트 기술
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