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밀착 면도. 피부 보호 강화*
필립스 5000X 시리즈는 밀착 면도와 강화된 피부 보호 기능으로 매일 편안하게 면도할 수 있도록 설계되었습니다. 피부 보호 기술은 자극을 최소화하여 자신감 있게 면도하고 매끄럽고 편안한 상태를 매일 즐길 수 있습니다.모든 혜택 보기
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더욱 편안하게 면도하십시오. 스킨글라이드 보호 코팅은 평방 센티미터당 100,000개의 마이크로 비드가 장착되어 있어 피부 활주력을 20%** 향상시켜 마찰을 감소하고 자극을 최소화할 수 있습니다.
유연한 쉐이빙 헤드가 360° 회전하여 닿기 힘든 부위도 피부 밀착을 유지합니다. 피부에 가해지는 과도한 압력을 줄이는 동시에 수염을 잡아주어 밀착되고 보다 편안한 면도가 가능합니다.
날은 부식을 방지하고 불순물이 날 성능에 영향을 미치지 않는 데 도움이 되는 수술 등급의 유럽 스틸로 제작되었습니다. 저알레르기성 스틸은 피부에 친화적이며 매일 편안한 면도를 도와줍니다.
스테인리스 스틸로 제작된 27개의 자가 연마 파워 컷 날로 안정적인 면도 성능을 경험해 보십시오. 분당 56,000회 커팅 동작으로 효과적으로 수염을 절삭하여 깔끔하게 면도되고 매끄럽고 고르게 마무리됩니다.
편하게 사용할 수 있도록 설계된 인체공학적 핸들로 더욱 안정적이고 자신감 있는 면도를 경험해 보세요. 둥글고 미끄럼 방지 처리된 그립이 적용되어 샤워 중에도 면도기를 안정적으로 잡을 수 있습니다.
자신에게 가장 잘 맞는 방식으로 면도하십시오. 샤워 중에도 편안한 건식 면도나 젤 또는 폼을 사용한 상쾌한 습식 면도를 선택할 수 있습니다.
세척은 빠르고 간단합니다. 원터치 버튼을 눌러 면도기 헤드를 열고, 흐르는 물에 헹구기만 하면 다음 면도를 위한 준비가 완료됩니다.
자신감을 가지고 여행하십시오. 켜기/끄기 버튼을 3초 동안 눌러 면도기를 잠그면 이동 중에 실수로 전원이 켜지거나 배터리가 방전되는 것을 방지할 수 있습니다.
1시간 충전으로 최대 50분간 면도할 수 있습니다. 5분 고속 충전으로 1회 완전 면도에 충분한 전원이 공급됩니다.
USB-A 충전 방식으로 실용적으로 면도기에 전원을 공급하는 동시에 불필요한 어댑터 낭비를 줄일 수 있습니다. 플라스틱이 함유되지 않은 재활용 팩으로 보다 지속 가능한 선택을 할 수 있습니다. 어댑터가 필요하신 경우, philips.com/support를 통해 필립스 고객 상담 센터로 문의하십시오.
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스킨 프로텍트 기술
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