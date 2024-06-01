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더 강화된 위생*과 피부보호** / Shaving UV Cube와 함께하세요
UV 면도날 살균 기능이 적용된 필립스 5000X 시리즈는 SkinProtect 기술로 피부 보호 기능이 강화되어 피부 트러블 없이 깔끔한 면도를 할 수 있게 해줍니다.모든 혜택 보기
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지능형 센서가 수염 밀도를 초당 250회 판독하여 면도 시 절단력을 자동으로 조절합니다. 이를 통해 다양한 수염 밀도에 따라 일관된 성능으로 부드럽고 손쉬운 면도가 가능합니다.
더욱 편안하게 면도하십시오. 스킨글라이드 보호 코팅은 평방 센티미터당 120,000개의 마이크로 비드가 장착되어 있어 피부 활주력을 25%*** 향상시켜 마찰을 감소하고 보다 매끄럽고 편안한 면도를 할 수 있습니다.
유연한 쉐이빙 헤드가 360° 회전하여 닿기 힘든 부위도 피부 밀착을 유지합니다. 피부에 가해지는 과도한 압력을 줄이는 동시에 수염을 잡아주어 밀착되고 보다 편안한 면도가 가능합니다.
스테인리스 스틸로 제작된 27개의 자가 연마 파워 컷 날로 안정적인 면도 성능을 경험해 보십시오. 분당 56,000회 커팅 동작으로 효과적으로 수염을 절삭하여 깔끔하게 면도되고 매끄럽고 고르게 마무리됩니다.
필립스 쉐이빙 UV 큐브는 쉐이빙 유닛의 표면을 소독하여 매일 보다 깨끗하고 더 위생적인 면도를 할 수 있습니다. 3개의 내장형 UV-C LED와 275nm 파장으로 최대 99.9%의 박테리아를 사멸합니다****.
수술 등급의 유럽 스틸의 날은 부식을 방지하고 불순물이 날 성능에 영향을 미치지 않도록 합니다. 저알레르기성 스틸은 피부에 친화적이며 매일 편안한 면도를 도와줍니다.
자신에게 가장 잘 맞는 방식으로 면도하십시오. 샤워 중에도 편안한 건식 면도나 젤 또는 폼을 사용한 상쾌한 습식 면도를 선택할 수 있습니다.
1시간 충전으로 최대 50분간 면도할 수 있습니다. 5분 고속 충전으로 1회 완전 면도에 충분한 전원이 공급됩니다.
편하게 사용할 수 있도록 설계된 인체공학적 핸들로 더욱 안정적이고 자신감 있는 면도를 경험해 보세요. 둥글고 미끄럼 방지 처리된 그립으로 샤워 중에도 면도기를 안정적으로 잡을 수 있습니다.
세척은 빠르고 간편합니다. 원터치 버튼을 눌러 면도기 헤드를 열고, 흐르는 물에 헹구기만 하면 다음 면도를 위한 준비가 완료됩니다.
자신감을 가지고 여행하십시오. 켜기/끄기 버튼을 3초 동안 눌러 면도기를 잠그면 이동 중에 실수로 전원이 켜지거나 배터리가 방전되는 것을 방지할 수 있습니다.
USB-A 충전 방식으로 실용적으로 면도기에 전원을 공급하는 동시에 불필요한 어댑터 낭비를 줄일 수 있습니다. 어댑터가 필요하신 경우, philips.com/support에서 필립스 고객 지원을 통해 적절한 공급 유닛을 구하실 수 있습니다.
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면도 성능
편리한 사용
스킨 프로텍트 기술
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