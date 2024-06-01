검색어

  • 더 강화된 위생*과 피부보호** / Shaving UV Cube와 함께하세요 더 강화된 위생*과 피부보호** / Shaving UV Cube와 함께하세요 더 강화된 위생*과 피부보호** / Shaving UV Cube와 함께하세요

    Shaver 5000X series 습식 및 건식 전기 면도기

    X5101/15

    더 강화된 위생*과 피부보호** / Shaving UV Cube와 함께하세요

    UV 면도날 살균 기능이 적용된 필립스 5000X 시리즈는 SkinProtect 기술로 피부 보호 기능이 강화되어 피부 트러블 없이 깔끔한 면도를 할 수 있게 해줍니다.

    모든 혜택 보기

    Shaver 5000X series 습식 및 건식 전기 면도기

    유사 제품

    모두 보기 시리즈 면도기

    더 강화된 위생*과 피부보호** / Shaving UV Cube와 함께하세요

    Shaving UV Cube

    • 360도 플렉스 헤드
    • 피부 보호 글라이드 코팅
    • 파워 컨트롤 센서
    • Shaving UV Cube
    수염 밀도에 맞춘 조절을 통한 손쉬운 면도

    수염 밀도에 맞춘 조절을 통한 손쉬운 면도

    지능형 센서가 수염 밀도를 초당 250회 판독하여 면도 시 절단력을 자동으로 조절합니다. 이를 통해 다양한 수염 밀도에 따라 일관된 성능으로 부드럽고 손쉬운 면도가 가능합니다.

    25% 더 매끄러운 피부 밀착 면도***

    25% 더 매끄러운 피부 밀착 면도***

    더욱 편안하게 면도하십시오. 스킨글라이드 보호 코팅은 평방 센티미터당 120,000개의 마이크로 비드가 장착되어 있어 피부 활주력을 25%*** 향상시켜 마찰을 감소하고 보다 매끄럽고 편안한 면도를 할 수 있습니다.

    까다로운 부위에서도 최적의 피부 접촉력 유지

    까다로운 부위에서도 최적의 피부 접촉력 유지

    유연한 쉐이빙 헤드가 360° 회전하여 닿기 힘든 부위도 피부 밀착을 유지합니다. 피부에 가해지는 과도한 압력을 줄이는 동시에 수염을 잡아주어 밀착되고 보다 편안한 면도가 가능합니다.

    밀착되어 매끄럽고 고른 면도 가능

    밀착되어 매끄럽고 고른 면도 가능

    스테인리스 스틸로 제작된 27개의 자가 연마 파워 컷 날로 안정적인 면도 성능을 경험해 보십시오. 분당 56,000회 커팅 동작으로 효과적으로 수염을 절삭하여 깔끔하게 면도되고 매끄럽고 고르게 마무리됩니다.

    쉐이빙 헤드의 위생적이고 청결한 유지 가능

    쉐이빙 헤드의 위생적이고 청결한 유지 가능

    필립스 쉐이빙 UV 큐브는 쉐이빙 유닛의 표면을 소독하여 매일 보다 깨끗하고 더 위생적인 면도를 할 수 있습니다. 3개의 내장형 UV-C LED와 275nm 파장으로 최대 99.9%의 박테리아를 사멸합니다****.

    부식이 방지되는 피부 친화적인 면도 날로 지속되는 편안함

    부식이 방지되는 피부 친화적인 면도 날로 지속되는 편안함

    수술 등급의 유럽 스틸의 날은 부식을 방지하고 불순물이 날 성능에 영향을 미치지 않도록 합니다. 저알레르기성 스틸은 피부에 친화적이며 매일 편안한 면도를 도와줍니다.

    간편한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도 중에 선택

    간편한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도 중에 선택

    자신에게 가장 잘 맞는 방식으로 면도하십시오. 샤워 중에도 편안한 건식 면도나 젤 또는 폼을 사용한 상쾌한 습식 면도를 선택할 수 있습니다.

    1시간 충전으로 50분 면도, 5분 고속 충전

    1시간 충전으로 50분 면도, 5분 고속 충전

    1시간 충전으로 최대 50분간 면도할 수 있습니다. 5분 고속 충전으로 1회 완전 면도에 충분한 전원이 공급됩니다.

    젖은 상태에서도 쉽고 안정적인 사용

    젖은 상태에서도 쉽고 안정적인 사용

    편하게 사용할 수 있도록 설계된 인체공학적 핸들로 더욱 안정적이고 자신감 있는 면도를 경험해 보세요. 둥글고 미끄럼 방지 처리된 그립으로 샤워 중에도 면도기를 안정적으로 잡을 수 있습니다.

    간편한 열림으로 빠른 세척 가능

    간편한 열림으로 빠른 세척 가능

    세척은 빠르고 간편합니다. 원터치 버튼을 눌러 면도기 헤드를 열고, 흐르는 물에 헹구기만 하면 다음 면도를 위한 준비가 완료됩니다.

    여행 중 실수로 전원이 켜지는 것을 방지

    여행 중 실수로 전원이 켜지는 것을 방지

    자신감을 가지고 여행하십시오. 켜기/끄기 버튼을 3초 동안 눌러 면도기를 잠그면 이동 중에 실수로 전원이 켜지거나 배터리가 방전되는 것을 방지할 수 있습니다.

    어댑터 폐기물 감소로 편리한 충전

    어댑터 폐기물 감소로 편리한 충전

    USB-A 충전 방식으로 실용적으로 면도기에 전원을 공급하는 동시에 불필요한 어댑터 낭비를 줄일 수 있습니다. 어댑터가 필요하신 경우, philips.com/support에서 필립스 고객 지원을 통해 적절한 공급 유닛을 구하실 수 있습니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      휴대 및 보관
      보호캡
      쉐이빙 UV 큐브

    • 소비전력

      충전
      • 1시간 완충
      • 5분 고속 충전
      자동 전압
      100-240V
      작동 시간
      50분
      배터리 유형
      리튬 이온
      입력 전압
      5V
      최대 소비 전력
      4.5  W

    • 디자인

      색상
      블루/퍼플
      핸들
      인체공학적 스탠드형 그립
      쉐이빙 헤드
      둥근형

    • 서비스

      2년 품질 보증서
      교체용 헤드
      SH30으로 2년마다 교체
      2 + 1년 품질 보증*****

    • 면도 성능

      면도 시스템
      • 컴포트 컷
      • 27개 날, 분당 56,000번 컷

    • 편리한 사용

      세척
      • 원터치 오픈
      • 세척 가능
      디스플레이
      • 배터리 전력 표시등
      • 여행용 잠금 기능
      습식 및 건식 사용
      • 방수 IPX7
      • 샤워 시 사용 가능

    • 스킨 프로텍트 기술

      스킨 프로텍트
      • 스킨글라이드 보호 코팅
      • 부식 방지 면도 시스템
      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      360° 플렉스 헤드

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.
    Clippin

    예비 부품 또는 액세서리 찾기

    부품 및 액세서리 관련 페이지로 이동

    액세서리

    추천 제품

    최근에 본 제품

    • 쉐이빙 유닛에서 Shaving UV Cube를 사용할 때
    • * 필립스 S3000 시리즈와 비교 시
    • * * 비드가 없는 코팅과 비교 시
    • * * * 10분 동안 면도기 유닛 표면에서 대장균, 황색 포도상구균, 프로피오니 박테리아, 녹농균 박테리아를 박멸하여 99.9% 제거.
    • * * * * 구매 후 90일 이내에 등록을 완료해야 합니다.

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.