UV Power Charger i9000 프레스티지 울트라 면도기와 함께 사용 가능합니다
UV 전원 충전기
면도기 충전 및 살균이 동시에 가능합니다. 99.99%의 박테리아를 박멸합니다* 모든 혜택 보기
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UV Power Charger i9000 프레스티지 울트라 면도기와 함께 사용 가능합니다
UV 전원 충전기
i9000 프레스티지 울트라 면도기와 호환됩니다
- UV 라이트로 10분 만에 살균합니다
- 최대 6주 동안 면도가 가능합니다
- 여행 친화적
세계 최초 면도기 UV 살균 충전 케이스
99.99%의 박테리아를 박멸합니다*. UV 라이트로 10분 만에 살균합니다. 면도기 충전 및 소독이 동시에 가능합니다
여행 친화적
면도기가 손상되거나 긁히지 않도록 보호합니다.
더 오래 사용할 수 있습니다
최대 6주 동안 면도가 가능합니다. 강력한 리튬 이온 배터리 2600mAh
기술 사양
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액세서리
- USB-A 충전 케이블
-
예
- 전원 어댑터
-
포함 안 됨
-
소비전력
- 충전
-
1시간
- 작동 시간
-
1시간
- 배터리 유형
-
리튬 이온 배터리 2600mAh
- 제3자 시험기관 테스트 결과, 면도기 표면에 있는 대장균, 황색포도상구균, 여드름균, 녹농균, 파라티푸스균 B형, 표피포도상구균을 10분 안에 99.9% 제거.
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