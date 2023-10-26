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  • UV 전원 충전기 UV 전원 충전기 UV 전원 충전기

    UV Power Charger i9000 프레스티지 울트라 면도기와 함께 사용 가능합니다

    XA90/00

    UV 전원 충전기

    면도기 충전 및 살균이 동시에 가능합니다. 99.99%의 박테리아를 박멸합니다*

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    UV Power Charger i9000 프레스티지 울트라 면도기와 함께 사용 가능합니다

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    UV 전원 충전기

    i9000 프레스티지 울트라 면도기와 호환됩니다

    • UV 라이트로 10분 만에 살균합니다
    • 최대 6주 동안 면도가 가능합니다
    • 여행 친화적
    세계 최초 면도기 UV 살균 충전 케이스

    세계 최초 면도기 UV 살균 충전 케이스

    99.99%의 박테리아를 박멸합니다*. UV 라이트로 10분 만에 살균합니다. 면도기 충전 및 소독이 동시에 가능합니다

    여행 친화적

    여행 친화적

    면도기가 손상되거나 긁히지 않도록 보호합니다.

    더 오래 사용할 수 있습니다

    최대 6주 동안 면도가 가능합니다. 강력한 리튬 이온 배터리 2600mAh

    기술 사양

    • 액세서리

      USB-A 충전 케이블
      전원 어댑터
      포함 안 됨

    • 소비전력

      충전
      1시간
      작동 시간
      1시간
      배터리 유형
      리튬 이온 배터리 2600mAh
    Badge-D2C

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    • 제3자 시험기관 테스트 결과, 면도기 표면에 있는 대장균, 황색포도상구균, 여드름균, 녹농균, 파라티푸스균 B형, 표피포도상구균을 10분 안에 99.9% 제거.

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