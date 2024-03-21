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- 프리시젼 트리머
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- i9000 프레스티지 울트라 면도기
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- 충전대
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하루 종일 유지되는 밀착 면도, 최적의 피부 안정
혁신적인 트리플 액션 리프트 & 입체 면도 시스템이 장착된 필립스 i9000 프레스티지 울트라는 빽빽한 수염도 피부 밑 0.08mm까지 면도하여 하루 종일 유지가 가능합니다. SkinIQ 프로는 최적의 피부 안정을 위해 현재 5가지의 면도 모드를 지원합니다.모든 혜택 보기
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특허받은 트리플 액션 리프트 & 입체 면도 시스템은 수염을 뿌리에서 부드럽게 들어 올려 피부를 베지 않고 -0.08mm 뿌리 수준까지 정밀하게 면도하여 하루내내 지속되는 완벽한 면도를 구현합니다.
피부를 당기는 패턴으로 움직이는 매우 유연한 컴팩트 헤드가 얼굴의 모든 곡선에 맞게 역동적으로 조정됩니다. 목이나 콧밑처럼 면도하기 어려운 부위의 수염도 더욱 밀접하게 접촉하여 20% 더 정교하게** 면도할 수 있습니다. 어떤 부위든 깔끔하게 마무리합니다.
다양한 방향으로 자라는 수염까지 놓치지 않도록 설계된 360° 회전 나노테크 듀얼 스틸 프리시젼 면도날은 한 번의 움직임으로 최대 25% 더 많은 수염을 제거*합니다. 분당 800만 번의 커팅 동작으로 1일, 3일, 7일차 수염까지도 균일하게 면도할 수 있습니다.
AI 기반의 액티브 압력 및 동작 안내 시스템이 조명으로 실시간 피드백을 제공하여 이상적인 면도 압력과 손동작을 안내합니다. 피부 자극은 적고 효율적인 면도를 경험해 보세요.
필립스의 최첨단 피부 보호 기능으로 제곱 센티미터당 50만 개의 마이크로테크 비드가 포함된 친수성 코팅을 통해 피부 위에서 50% 더 부드럽게 미끄러집니다.*** 마찰은 줄고 최고의 편안함을 느낄 수 있습니다.
5가지 면도 모드를 통해 전력 및 압력 안내에 따라 맞춤형 면도를 경험할 수 있습니다. 매일 사용하는 일반 모드, 부드러운 면도를 위한 민감 모드, 굵은 수염을 위한 강력 모드, 폼을 이용한 면도를 위한 습식 모드, 개인별 요구 사항을 충족할 수 있는 맞춤형 모드 중에서 선택할 수 있습니다.
면도기의 지능형 센서가 수염 밀도를 초당 500회 판독하고 커팅력을 자동 조절하여 수염이 빽빽한 경우에도 쉽고 부드럽게 면도할 수 있습니다.
면도기를 앱과 페어링하여 한층 더 효과적인 루틴과 면도 기술을 경험해 보세요. 실시간 안내, 맞춤형 스킨케어 정보 및 피부 분석 기능을 통해 매일 외모, 면도 상태 및 기분을 최상으로 유지할 수 있습니다.
필립스 면도기는 간편하게 관리하고 오래 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 자가 연마 면도날은 우주 산업용 스테인리스 스틸로 제작되어 최대 2년까지 교체 없이 사용할 수 있습니다. 배터리와 모터는 최대 7년간 사용할 수 있습니다.
물보다 최대 10배 더 효과적인**** 클렌징 팟은 1분 만에 면도기를 깨끗하게 세척하고 윤활해, 면도기를 항상 새것처럼 유지해 줍니다. 선이 없는 소형 디자인으로 어디서든 간편하게 사용하고 보관할 수 있습니다.
피부 자극이 적고 사용하기 쉬운 클릭온 프리시젼 트리머로 콧수염과 구레나룻을 더욱 정교하게 다듬을 수 있습니다.
클릭온 코털 트리머는 ProtecTrim 기술이 적용되었으며 정밀한 각도로 설계되어, 코와 귀의 불필요한 털을 효과적으로 제거합니다.
고급 충전대를 사용하면 면도기를 1시간 만에 완전히 충전할 수 있으며, 세련된 링형 조명이 충전 상태를 실시간으로 알려줍니다. 급할 땐 5분만 연결해도 한 번 면도할 수 있는 전력이 충전됩니다.
필요에 맞는 면도 방식을 선택해 보세요. 필립스 면도기는 100% 방수 기능 덕분에 편안한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도가 가능합니다. 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.
전기 면도기를 버튼 터치 한 번으로 쉽게 청소하세요. 면도기 헤드를 젖혀서 연 다음 물로 세척할 수 있습니다.
필립스는 제품 제작의 모든 측면에서 지속 가능성을 추구합니다. 우리의 목표는 쓰레기를 줄이고 시장에 출시되는 USB 어댑터의 수를 최소화하는 것입니다. 어댑터가 필요한 경우 다음 웹 사이트 www.philips.com/support에서 적합한 전원 장치를 구입할 수 있습니다.
i9000 프레스티지 면도기는 여행 시나 사용하지 않을 때 보관하기 적합한 여행용 케이스에 깔끔하게 포장되어 있습니다.
모든 i9000 면도기는 고품질의 내구성 있는 부품과 재활용 가능한 포장재로 제작되었으며, 면도날은 100% 재생 에너지를 사용하는 공장에서 생산됩니다.
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