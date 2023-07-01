AquaTrio 무선 무선 습식 및 건식 진공 9000 시리즈
어떤 오염에도 걱정 없이 준비된 뛰어난 성능.
세계에서 가장 빠른 브러시*로 모든 종류의 오염을 해결하세요. 먼지, 오염물, 얼룩, 액체 등을 한 번에 제거합니다. 분당 4000회 회전하는 브러시가 지속적으로 세척되어 항상 깨끗한 바닥을 유지합니다. 모든 혜택 보기
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AquaTrio 무선 무선 습식 및 건식 진공 9000 시리즈
어떤 오염에도 걱정 없이 준비된 뛰어난 성능.
세계에서 가장 빠른 브러시*
- 특허받은 AquaSpin 브러시: 분당 4,000회 회전의 청소력.
- 모든 종류의 오염물을 해결하세요!
- 최대 55분 사용 가능*
- 고속 자동 세척: 귀찮은 일은 저희에게 맡기세요!
- 매번 깨끗한 물로 청소: PowerCyclone Aqua
특허받은 AquaSpin 브러시: 분당 4,000회 회전의 청소력.
AquaSpin 기술로 설계되어 세계에서 가장 빠른 브러시*를 갖추고 있으며, 사용 중이나 사용 후에도 항상 깨끗함을 유지합니다. *무선 습식 및 건식 진공 청소기 카테고리, 브러시의 분당 회전수 기준, 2025년 프리미엄 모델과 비교 테스트.
모든 것을 해결 - 먼지, 오염물, 얼룩, 액체까지 한 번에 제거
모든 바닥과 모든 종류의 오염물을 청소하세요! 강력한 건식 진공 청소 모듈로 카펫부터 딱딱한 바닥까지 먼지와 오염물을 제거합니다. 한 번의 청소로 완벽하게 깨끗한 바닥을 원하신다면, 강력한 습식 및 진공 모듈을 활성화해 보세요!
청소를 멈추지 않고 최대 55분** 사용
한 번 충전으로 한 번에 청소: 원하는 모든 구역을 한 번에, 진공 청소와 물걸레질을 동시에 할 수 있습니다. 최대 285m²까지 청소 가능합니다! **
고속 자동 세척: 귀찮은 일은 저희에게 맡기세요!
AquaTrio는 매번 사용 후 자동으로 자체 세척하여 수분, 먼지, 박테리아를 제거합니다. 수동 청소가 필요 없습니다. 항상 깨끗하고 사용 준비가 되어 있습니다.
매번 깨끗한 물로 청소: PowerCyclone Aqua.
PowerCyclone Aqua는 먼지와 오염된 물을 효과적으로 분리하고 가두어, 브러시와 바닥을 통해 깨끗한 물이 지속적으로 흐르도록 합니다.
듀얼 브러시 파워로 매번 더 확실한 먼지 제거 (젖은 먼지, 마른 먼지)
두 개의 브러시가 함께 작동하여 더 완벽한 청소를 제공합니다. 전진과 후진 모두에서 청소하여 더 확실하게 먼지(젖은 먼지, 마른 먼지)***를 제거합니다. 모든 움직임을 효과적으로 활용하세요!
깊은 180◦ 각도로 낮은 가구 아래까지 평평하게 도달
180도 기기 유연성 덕분에 닿기 어려운 구역까지 청소하고 탁월한 기동성을 제공합니다.
넉넉한 물탱크 용량으로 청소는 더 넓게 청소하고 덜 리필하세요.
500ml 깨끗한 물 탱크와 400ml 오수 물 탱크로, 멈추지 않고 한 번에 깨끗이 청소할 수 있습니다. 물통을 한 번만 채우고 전체 청소를 완료하세요.
반려동물 가족에게 이상적: 일상적인 반려동물 오염을 쉽게 청소
반려동물이 밖에서 가져온 (젖은) 먼지부터 소파에 남긴 털까지, 반려동물 뒤처리가 이렇게 쉬웠던 적이 없습니다.
핸디형 청소기와 액세서리로 최고의 다용도성 제공
스틱 청소기를 핸디형 청소기로 변환하여 소파, 구석, 테이블 등을 청소해 보세요. 특히 미니 터보 브러시와 틈새 노즐을 사용하면 더욱 효과적입니다.
기술 사양
-
성능
- 모터
-
하이브리드 파워 모터(HPM)
- 싸이클론
-
파워싸이클론 12
- 배터리 유형
-
리튬 이온 배터리
- 교체 가능한 배터리
-
예
- 작동 시간 진공 청소기 및 걸레 일반 모드
-
25분
- 작동 시간 진공 청소기 전용 일반 모드
-
45분
- 작동 시간 진공 청소기 전용 터보 모드
-
25분
- 충전 시간
-
4시간
- 바람(최대)
-
840l/min
- 배터리 전압
-
25.2V
-
사용편의성
- 물탱크 용량
-
450ml
- 배수 탱크 용량
-
400ml
- 사용 가능한 세제
-
필립스 바닥 세정제 XV1792
- 오수 탱크 가득 참 표시기
-
예
- 배터리당 표면 범위
-
최대 185m2
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필터링
- 필터 시스템
-
3단계 싸이클론 액션
- 먼지 용량
-
330ml
-
노즐 및 액세서리
- 포함된 액세서리
-
-
청소 후 보관 스테이션
-
미니 터보 브러시
-
긴 틈새 노즐
-
청소용 브러시
-
벽 부착
-
바닥 세정제
-
추가 배터리
-
추가 충전기
- 진공 청소기 및 걸레 세트
-
AquaSpin 노즐
- 진공 청소 전용 설정
-
LED가 장착된 진공 청소기 전용 노즐
-
디자인
- 색상
-
딥 블랙
-
지속 가능성
- 포장
-
> 90% 재활용 재료
-
제품 중량 및 규격
- 규격(진공 청소기 및 걸레 설정)
-
L25xW27xH114cm
- 규격(진공 청소기 전용 설정)
-
L30xW26xH118cm
- 중량(진공 청소기 및 걸레 설정)
-
4.2kg
- 중량(진공 청소기 전용 설정)
-
3.0kg
- 청소 후 보관 스테이션 규격
-
L48xW34,5xH52cm
- *무선 습식 및 건식 진공 청소기 카테고리, 브러시의 분당 회전수 기준, 2025년 프리미엄 모델과 비교 테스트
- ** 사용 방식 및 모드에 따라 다름
- ***일반 진공 청소 및 물걸레 모드 기준
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