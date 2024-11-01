필립스 고객지원
필립스 진공 청소기 사용 시 정전기 발생
게시일 2023년 9월 4일
필립스 진공 청소기 사용 시 정전기가 발생해도 걱정할 필요는 없습니다. 다음에서 원인과 방지 방법에 대해 알아보세요.
- 특히 습도가 낮은 실내에서 진공 청소기를 사용할 경우 필립스 진공 청소기에 정전기가 축적됩니다. 이로 인해 제품의 튜브나 다른 스틸 부품을 만질 때 감전이 발생할 수 있습니다. 이러한 감전은 인체에 해롭지 않으며 제품도 손상시키지 않습니다.
-
- 정전기로 인한 불편을 최소화하기 위해서는 실내에서 튜브를 금속 물체(예: 테이블, 의자 또는 라디에이터 등의 다리)와 수시로 접촉하도록 하여 제품을 방전시키는 것이 좋습니다.
- 진공 청소기로 흡입된 먼지와 이물질은 정전기를 일으킵니다. 이 경우 먼지통이나 먼지 봉투를 비우고 사용 설명서의 지침에 따라 필터를 청소하세요.
참고: 실내 습도를 높이는 것이 좋습니다. 위 해결책으로도 문제가 해결되지 않을 경우 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
다른 것을 찾고 계신가요?
모든 필립스 고객지원 옵션을 확인하세요.
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.