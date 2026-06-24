필립스 고객지원
필립스 물청소 진공 청소기에서 평소보다 물이 더 적게 나옵니다.
게시일 24 June 2026
필립스 물청소 진공 청소기에서 평소보다 물이 적게 나오는 경우에는 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 다음에서 가능한 원인과 해결 방법을 확인하십시오.
- 필립스 물청소 진공 청소기 극세사 패드가 스트립을 가리고 스트립의 물 흐름을 차단합니다. 극세사 패드가 스트립에 올바르게 장착되어 있지 않으면 기기에서 물이 평소보다 적게 나올 수 있습니다. 이 경우, 아래 단계를 따르십시오.
- 걸레의 벨크로 스트립과 물탱크의 벨크로 스트립이 서로 완전히 부착되었는지 확인하십시오.
- 또한 걸레의 줄무늬 면이 바깥쪽으로 향하여 물탱크 하단과 떨어져 있는지 확인하십시오.
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- 웨팅 스트립을 제거하십시오. 깨끗하게 헹구고 마른 천으로 문질러 닦으십시오.
- 식초와 물을 1:3 비율로 섞은 용액에 스트립을 하룻밤 동안 담가 두어도 됩니다. 용액에 담근 스트랩을 깨끗이 헹구고 마른 천으로 문지르십시오.
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정품 필립스 극세사 패드만 사용하십시오. 이 극세사 패드는 필립스 대리점 또는 필립스 온라인 매장에서 모델 번호 FC8063으로 구입할 수 있습니다.
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