필립스 고객지원

필립스 물청소 진공 청소기에서 평소보다 물이 더 적게 나옵니다.

필립스 물청소 진공 청소기에서 평소보다 물이 적게 나오는 경우에는 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 다음에서 가능한 원인과 해결 방법을 확인하십시오.