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필립스 물청소 진공 청소기에서 평소보다 물이 더 적게 나옵니다.

게시일 24 June 2026
필립스 물청소 진공 청소기에서 평소보다 물이 적게 나오는 경우에는 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 다음에서 가능한 원인과 해결 방법을 확인하십시오.
필립스 물청소 진공 청소기 극세사 패드가 스트립을 가리고 스트립의 물 흐름을 차단합니다. 극세사 패드가 스트립에 올바르게 장착되어 있지 않으면 기기에서 물이 평소보다 적게 나올 수 있습니다. 이 경우, 아래 단계를 따르십시오.
  1. 걸레의 벨크로 스트립과 물탱크의 벨크로 스트립이 서로 완전히 부착되었는지 확인하십시오.
  2. 또한 걸레의 줄무늬 면이 바깥쪽으로 향하여 물탱크 하단과 떨어져 있는지 확인하십시오.

 
올바르게 장착된 극세사 패드
  1. 웨팅 스트립을 제거하십시오. 깨끗하게 헹구고 마른 천으로 문질러 닦으십시오.
  2. 식초와 물을 1:3 비율로 섞은 용액에 스트립을 하룻밤 동안 담가 두어도 됩니다. 용액에 담근 스트랩을 깨끗이 헹구고 마른 천으로 문지르십시오.
과도한 잔여물 제거

물탱크를 다시 채웁니다.

정품 필립스 극세사 패드만 사용하십시오. 이 극세사 패드는 필립스 대리점 또는 필립스 온라인 매장에서 모델 번호 FC8063으로 구입할 수 있습니다.

필립스 극세사 걸레질
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