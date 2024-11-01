필립스 고객지원
필립스 무선 진공 청소기에서 이상한 소리가 남
게시일 2023년 9월 12일
필립스 무선 진공 청소기에서 이상한 소리가 나는 경우 아래 문서에서 가능한 원인 및 해결책을 확인하세요.
- 필립스 무선 진공 청소기의 노즐, 튜브 또는 호스에 걸린 물체가 있는지 확인하세요. 진공 청소기 부품 중 하나에 물체가 걸려 공기 흐름이 일부 차단된 경우일 수 있습니다. 그럴 경우 청소기 사용을 계속하기 전에 물체를 빼내세요.
- 일반적인 액세서리가 아닌 다른 액세서리를 사용할 경우, 필립스 무선 진공 청소기에서 소음이 발생합니다.
사용 중이었던 액세서리 사용을 중단했을 때 진공 청소기에서 평소와 같은 소리가 다시 나는지 확인하세요. 평소와 같은 소리가 난다면 정상적인 현상이니 걱정하지 마십시오.
- 필립스 무선 진공 청소기의 모터 또는 배기 필터가 막혀 있으면 이상한 소리가 날 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 진공 청소기의 필터를 청소하세요.
진공 청소기에서 이상한 소리가 나는 다른 이유는 필터가 제자리에서 벗어났기 때문일 수 있습니다. 이 경우 필터를 진공 청소기의 정상 위치에 놓습니다.
필터 장착 및 청소 방법에 대한 구체적인 지침은 진공 청소기의 온라인 제품 페이지에 있는 지원 섹션에서 사용 설명서를 참조하세요.
- 필립스 무선 진공 청소기의 먼지통이 가득 차면 제품에서 이상한 소리가 날 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 먼지통을 비우고 청소합니다. 먼지통 청소 방법에 대한 자세한 지침은 진공 청소기의 온라인 제품 페이지의 지원 섹션에서 사용 설명서를 참조하세요.
- 아래 정보는 7000 및 8000 시리즈 무선(Aqua)에만 적용됩니다.
무선 진공 청소기 8000 또는 7000 시리즈는 바닥 유형 인식 기능이 장착되어 있습니다. 제품이 자동으로 바닥 유형을 감지하고 최상의 성능을 위해 청소 방법을 최적화합니다. 이 기능을 사용하면 사용 중에 진공 청소기에서 소리가 날 수 있습니다. 아무런 조치도 필요하지 않지만, 일정한 흡입력으로 청소하려는 경우 제품 메뉴에서 이 스마트 기능을 끄세요.
기능을 켜거나 끄는 방법은 아래 비디오(0:34~1:02)를 참조하세요.
- 위의 상황에 해당하지 않는 경우 필립스 진공 청소기의 모터가 손상된 것일 수 있습니다. 이 경우 www.philips.com/support에서 추가 지원을 요청하세요.
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