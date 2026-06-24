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필립스 PowerPro Duo의 필터 세척 방법/시기

게시일 24 June 2026

흡입 성능을 최상으로 유지하려면 2-4주에 한 번 필터를 청소하는 것이 좋습니다.

필터를 교체할 필요는 없습니다.

1) 필터 칸막이를 분리하고 필터를 꺼내십시오.
2) 폼 필터를 분리하십시오.
3) 찬물 또는 미지근한 물로 폼 필터를 세척하십시오. 24시간 동안 필터를 건조시키십시오.
4) 필터가 젖어 있는 상태에서 다시 끼우지 마십시오. 젖은 상태에서 끼우면 제품이 손상될 수 있습니다.

참고: 완벽하게 세척하려면 찬물 또는 미지근한 물로 먼지통 및 필터 부품도 세척하십시오.

세척 방법
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