1) 필터 칸막이를 분리하고 필터를 꺼내십시오.
2) 폼 필터를 분리하십시오.
3) 찬물 또는 미지근한 물로 폼 필터를 세척하십시오. 24시간 동안 필터를 건조시키십시오.
4) 필터가 젖어 있는 상태에서 다시 끼우지 마십시오. 젖은 상태에서 끼우면 제품이 손상될 수 있습니다.
참고: 완벽하게 세척하려면 찬물 또는 미지근한 물로 먼지통 및 필터 부품도 세척하십시오.
흡입 성능을 최상으로 유지하려면 2-4주에 한 번 필터를 청소하는 것이 좋습니다.
필터를 교체할 필요는 없습니다.
1) 필터 칸막이를 분리하고 필터를 꺼내십시오.
2) 폼 필터를 분리하십시오.
3) 찬물 또는 미지근한 물로 폼 필터를 세척하십시오. 24시간 동안 필터를 건조시키십시오.
4) 필터가 젖어 있는 상태에서 다시 끼우지 마십시오. 젖은 상태에서 끼우면 제품이 손상될 수 있습니다.
참고: 완벽하게 세척하려면 찬물 또는 미지근한 물로 먼지통 및 필터 부품도 세척하십시오.
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