완전한 오븐 조리를 위해 대부분의 스낵은 표시된 조리 시간을 지켜야 합니다. 일반 튀김기의 조리 시간은 더 짧지만 조리 결과의 만족도는 떨어질 것입니다. 재료별 권장 조리 시간은 에어프라이어 사용 설명서 또는 HomeID 앱의 조리 표를 참조하세요. 음식이 충분히 바삭하지 않은 경우 몇 분을 더 추가하세요(음식을 태우지 않도록 주의하세요). 참고:

· 재료가 붙을 수 있으므로 조리 중 필립스 에어프라이어 바스켓을 흔들어 주세요.

· 더 많은 양의 음식을 조리하는 경우 더 고른 결과를 위해 바스켓을 2~3회 흔들어 줍니다.

· 흔들면서 음식이 잘 섞이는지 확인하세요. 아래쪽 내용물이 위로 가고 위쪽 내용물이 아래로 가야 고르게 조리됩니다.