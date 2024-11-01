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필립스 에어프라이어로 조리한 음식이 바삭하지 않거나 예상과 다름

게시일 2024년 2월 21일
필립스 에어프라이어에서 조리한 음식이나 스낵이 충분히 바삭하지 않은 경우, 다음 단계를 따라 손쉽게 문제를 해결하는 방법을 알아보세요.
한 번에 너무 많은 스낵이나 음식을 조리하지 않습니다. 적은 양을 넣으면 좀 더 고르게 튀겨집니다. 

필립스 에어프라이어 바스켓 바닥의 한 층에만 스낵 재료를 펼쳐 놓는 것이 좋습니다.
튀김용으로 적합한 신선하고 전분기가 약간 있는 감자를 사용합니다. 감자를 보관해야 할 경우에는 냉장고와 같이 차가운 곳에 보관하지 않습니다.

에어프라이어로 집에서 만드는 감자튀김을 만들 경우 다음 단계를 따르세요. 
  1. 감자 껍질을 벗기고 길게 자릅니다. 
  2. 감자 스틱을 물에 30분 이상 담가둔 뒤 꺼내서 키친 타올로 말립니다. 
  3. 용기에 올리브유 ½큰술을 넣고 그 위에 감자 스틱을 넣은 다음 올리브유가 고루 묻을 때까지 섞습니다. 
  4. 손이나 주방 도구를 사용하여 감자 스틱을 용기에서 꺼내고 나머지 올리브유를 용기에 남겨둡니다. 제품 바스켓에 감자 스틱을 넣습니다. 
  5. 180°C(350°F)에서 감자 스틱을 튀기고 튀기는 중간에 바스켓을 흔들어 줍니다. 골고루 튀기려면 튀기는 도중에 2~3번 흔듭니다.
아래 비디오도 참조하세요.
 
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필립스 에어프라이어에서 최상의 조리 결과를 얻으려면 오븐용 제품을 사용해야 합니다. 오븐용 스낵을 에어프라이어에서 조리하면 노릇노릇하고 바삭하게 구워집니다.
적절한 온도를 선택합니다. 패스트리를 제외한 대부분의 스낵은 200˚C(400ºF)에서 조리해야 합니다. 패스트리 스낵은 180˚C(350ºF)에서 조리해야 합니다.
완전한 오븐 조리를 위해 대부분의 스낵은 표시된 조리 시간을 지켜야 합니다. 일반 튀김기의 조리 시간은 더 짧지만 조리 결과의 만족도는 떨어질 것입니다. 재료별 권장 조리 시간은 에어프라이어 사용 설명서 또는 HomeID 앱의 조리 표를 참조하세요. 음식이 충분히 바삭하지 않은 경우 몇 분을 더 추가하세요(음식을 태우지 않도록 주의하세요). 참고:
· 재료가 붙을 수 있으므로 조리 중 필립스 에어프라이어 바스켓을 흔들어 주세요.
· 더 많은 양의 음식을 조리하는 경우 더 고른 결과를 위해 바스켓을 2~3회 흔들어 줍니다.
· 흔들면서 음식이 잘 섞이는지 확인하세요. 아래쪽 내용물이 위로 가고 위쪽 내용물이 아래로 가야 고르게 조리됩니다.
아래 비디오도 참조하세요.
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집에서 만드는 감자 요리, 빵가루를 입힌 스낵 또는 고기 요리를 만들 때 기름을 약간 넣으면 바삭한 요리를 만들 수 있습니다.
또한 가능하면 저지방 스낵류를 준비하세요. 지방이 많이 함유된 스낵은 그다지 바삭해지지 않습니다. 

에어프라이어에서 기름을 올바르게 사용하는 방법을 알아보려면 다음 팁을 따르세요. 
  • 음식의 바깥쪽이 마르면 오일을 바릅니다.
  • 기름을 너무 많이 바르면 덜 바삭해지고 기름질 수 있습니다.
  • 육류나 가금류는 기름을 살짝 바르거나 양념장에 재워 두면 바삭하게 조리할 수 있습니다.
오일 추가
튀김이나 다른 포개진 음식을 조리할 때는 대형 바스켓(오른쪽)을 사용하는 것이 좋습니다. 넓은 표면적의 바스켓을 사용하여 재료를 고르게 펼칠 수 있습니다. 그 결과 재료 전체에 걸쳐 열과 공기 흐름이 보다 고르게 분포되어 조리 성능이 향상됩니다.
위의 해결 방법이 도움이 되었습니까? 해결되지 않았다면 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
 
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