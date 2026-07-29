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필립스 에어프라이어 팬 또는 바구니의 코팅이 벗겨짐

게시일 29 July 2026

필립스 에어프라이어의 코팅이 벗겨지고 있다면 그 이유가 있을 수 있습니다. 다음 내용을 읽고 스스로 문제를 해결할 수 있습니다.

우연히 코팅 부분에 마찰이 일어나거나 긁힘이 발생하여(예: 바구니를 넣거나 세척하는 중), 필립스 에어프라이어 팬 또는 바구니 내부에 벗겨진 부분이 일부 생길 수 있습니다. 필립스 에어프라이어에 사용된 모든 재질은 식품에 안전한 성분으로 되어 있어 전혀 유해하지 않습니다.

참고: 에어프라이어를 거친 청소 도구(예: 철수세미, 거친 브러시)로 청소하지 마시고 바구니는 부드럽게 넣으십시오.

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