우연히 코팅 부분에 마찰이 일어나거나 긁힘이 발생하여(예: 바구니를 넣거나 세척하는 중), 필립스 에어프라이어 팬 또는 바구니 내부에 벗겨진 부분이 일부 생길 수 있습니다. 필립스 에어프라이어에 사용된 모든 재질은 식품에 안전한 성분으로 되어 있어 전혀 유해하지 않습니다.

참고: 에어프라이어를 거친 청소 도구(예: 철수세미, 거친 브러시)로 청소하지 마시고 바구니는 부드럽게 넣으십시오.