필립스 고객지원
필립스 에어프라이어로 만든 홈메이드 감자 튀김이 만족스럽지 않음
게시일 2023년 12월 12일
필립스 에어프라이어로 만든 홈메이드 튀김이 만족스럽지 못하다면 간단히 해결할 수 있습니다. 아래 단계를 확인하여 스스로 해결할 수 있습니다.
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- 튀김 요리에 적합한 감자 종류를 선택합니다.
- 감자가 고르게 튀겨지도록 에어프라이어 바구니의 반 정도만 채웁니다.
- 재료의 양이 많을수록 바삭하게 튀겨지지 않습니다.
- 튀기는 도중 제품의 바스켓을 2~3회 흔들어 줍니다.
- 필립스 에어프라이어는 에어스톰기술을 사용하여 일반 튀김기와 다른 방식으로 음식을 조리합니다. 에어프라이어로 홈메이드 튀김을 준비하려면 아래 단계를 따르세요.
- 감자 껍질을 벗기고 길게 자릅니다.
- 감자 스틱을 그릇에 30분 이상 담가둔 뒤 꺼내서 키친 타올로 물기를 닦습니다.
- 용기에 올리브유 ½큰술을 넣고 그 위에 감자 스틱을 넣은 다음 올리브유가 고루 묻을 때까지 섞어 줍니다.
- 손이나 주방 도구를 사용하여 감자 스틱을 용기에서 꺼내고 나머지 올리브유를 용기에 남겨둡니다. 에어프라이어의 바스켓에 감자 스틱을 넣습니다.
- 180°C에서 18~25분 간 감자 스틱 300~800g을 튀기고 튀기는 중간에 바스켓을 2~3번 흔들어 줍니다.
- 튀김이나 다른 포개진 음식을 조리할 때는 대형 바스켓(오른쪽)을 사용하는 것이 좋습니다. 넓은 표면적의 바스켓을 사용하여 재료를 고르게 펼칠 수 있습니다. 그 결과 재료 전체에 걸쳐 열과 공기 흐름이 보다 고르게 분포되어 조리 성능이 향상됩니다.
위의 방법으로 문제가 해결되었습니까? 해결되지 않았다면 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
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