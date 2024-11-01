튀김이나 다른 포개진 음식을 조리할 때는 대형 바스켓(오른쪽)을 사용하는 것이 좋습니다. 넓은 표면적의 바스켓을 사용하여 재료를 고르게 펼칠 수 있습니다. 그 결과 재료 전체에 걸쳐 열과 공기 흐름이 보다 고르게 분포되어 조리 성능이 향상됩니다.

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