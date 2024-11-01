- 에어프라이어의 전원 플러그가 콘센트에 제대로 꽂혔는지 꼭 확인하세요.
- 너무 많은 가전제품이 동일한 콘센트에 연결되어 있을 경우, 필립스 에어프라이어가 작동하지 않을 수 있습니다. 다른 제품의 플러그를 뽑거나 다른 콘센트에 연결하여 사용하세요.
- 아날로그 장치의 경우 타이머가 돌아가지만 장치가 가열되지 않는 경우가 있을 수 있습니다. 이 경우 에어프라이어의 전원 플러그가 콘센트에 제대로 꽂혔는지 꼭 확인하세요.
필립스 에어프라이어가 전혀 켜지지 않거나 켜지지 않지만 작동 또는 가열되지 않는 경우 아래 문서에서 가능한 원인 및 해결 방법을 확인하세요.
분리형 통이 완전히 닫히지 않음
일부 에어프라이어 모델에는 팬 감지 기능이 있습니다. 이 기능은 에어프라이어 팬을 분리할 때 히터와 환풍기를 끕니다.
팬을 에어프라이어에 넣고 분리형 통이 완전히 닫혔는지 확인하세요. 그렇지 않으면 에어프라이어가 작동하지 않습니다.
팬 감지 기능이 고장 났을 수 있음
에어프라이어에서 팬을 분리하고 주로 팬 가장자리를 비롯한 플라스틱 부품에 손상/균열이 있는지 확인하세요(아래 이미지 참조). 손상이나 균열이 발견되면 당사로 문의하여 추가 도움을 받으시기 바랍니다.
HD9880/HD9875/HD9876 모델의 경우, 에어프라이어 팬을 분리형 통에서 꺼낸 후 뒤집어 놓으세요. 팬 감지 모듈은 바스켓 핸들 홀더 홈 옆의 오른쪽에 설치되어 있습니다(아래 이미지 참조).
한쪽에는 작은 플라스틱 커버가 있습니다(아래 이미지 참조). 이 부품이 누락된 경우, 팬 감지가 작동하지 않습니다. 이 경우 www.philips.com/contact로 문의해 주세요.
온도가 너무 낮게 설정되어 있음
에어프라이어를 40°C(100°F) 이하로 조리하도록 설정하면 가열되지 않는 것처럼 보일 수 있습니다(특히 주변 온도가 이와 비슷할 경우).
설정한 필립스 에어프라이어의 온도를 확인하고 필요한 경우 높입니다.
시간을 설정하지 않았거나 조리 시간이 너무 짧음(아날로그 에어프라이어)
아날로그 타이머를 원하는 조리 시간으로 맞춥니다(아래 동영상 참조). 원하는 조리 시간이 10분 미만인 경우 타이머를 약 15분으로 돌린 다음 원하는 짧은 조리 시간으로 다시 돌리세요.
아래 정보는 NA55x 모델에만 적용됩니다.
NA55x 에어프라이어의 스팀 관련 기능을 사용하고 물탱크가 제대로 장착되지 않았거나 물이 없으면 제품에서 이를 감지하여 아이콘(아래 이미지 참조)이 깜박이기 시작합니다. 탱크에 물이 충분히 있는지 확인하고 탱크를 제자리에 밀어 넣으세요. 그런 다음 시작/일시 정지 버튼을 눌러 조리를 시작하면 아이콘이 사라집니다.
이전 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 필립스 에어프라이어의 히터가 고장 난 것일 수 있습니다. 이 경우 필립스로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
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