분리형 통이 완전히 닫히지 않음

일부 에어프라이어 모델에는 팬 감지 기능이 있습니다. 이 기능은 에어프라이어 팬을 분리할 때 히터와 환풍기를 끕니다.

팬을 에어프라이어에 넣고 분리형 통이 완전히 닫혔는지 확인하세요. 그렇지 않으면 에어프라이어가 작동하지 않습니다.

팬 감지 기능이 고장 났을 수 있음

에어프라이어에서 팬을 분리하고 주로 팬 가장자리를 비롯한 플라스틱 부품에 손상/균열이 있는지 확인하세요(아래 이미지 참조). 손상이나 균열이 발견되면 당사로 문의하여 추가 도움을 받으시기 바랍니다.



HD9880/HD9875/HD9876 모델의 경우, 에어프라이어 팬을 분리형 통에서 꺼낸 후 뒤집어 놓으세요. 팬 감지 모듈은 바스켓 핸들 홀더 홈 옆의 오른쪽에 설치되어 있습니다(아래 이미지 참조).



한쪽에는 작은 플라스틱 커버가 있습니다(아래 이미지 참조). 이 부품이 누락된 경우, 팬 감지가 작동하지 않습니다. 이 경우 www.philips.com/contact로 문의해 주세요.

온도가 너무 낮게 설정되어 있음

에어프라이어를 40°C(100°F) 이하로 조리하도록 설정하면 가열되지 않는 것처럼 보일 수 있습니다(특히 주변 온도가 이와 비슷할 경우).



설정한 필립스 에어프라이어의 온도를 확인하고 필요한 경우 높입니다.

시간을 설정하지 않았거나 조리 시간이 너무 짧음(아날로그 에어프라이어)

아날로그 타이머를 원하는 조리 시간으로 맞춥니다(아래 동영상 참조). 원하는 조리 시간이 10분 미만인 경우 타이머를 약 15분으로 돌린 다음 원하는 짧은 조리 시간으로 다시 돌리세요.