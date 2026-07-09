필립스 고객지원

필립스 헤어 드라이어의 액세서리는 어떻게 사용하나요?

필립스 헤어 드라이어 모델에 따라 몇 가지 액세서리가 동봉됩니다. 액세서리를 사용하는 방법에 대해 알아보십시오.



항상 사용 설명서를 참조하여 특정 헤어 드라이어 모델과 함께 제공되는 액세서리 및 올바른 사용 방법을 확인하십시오.