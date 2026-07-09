필립스 고객지원
필립스 헤어 드라이어의 액세서리는 어떻게 사용하나요?
게시일 09 July 2026
필립스 헤어 드라이어 모델에 따라 몇 가지 액세서리가 동봉됩니다. 액세서리를 사용하는 방법에 대해 알아보십시오.
항상 사용 설명서를 참조하여 특정 헤어 드라이어 모델과 함께 제공되는 액세서리 및 올바른 사용 방법을 확인하십시오.
- 볼륨 디퓨저는 모발을 빠르고 고르게 말려 머릿결의 곱슬거림은 최소화하고 볼륨은 더할 수 있도록 개발되었습니다. 최상의 결과를 위해 다음 단계를 따르십시오.
- 헤어 드라이어 앞쪽에 디퓨저를 부착합니다.
- 컬의 볼륨을 개선하고 탄력 있는 헤어스타일을 만들려면 헤어 드라이어를 머리 끝 부분에 수직으로 잡습니다. 원을 그리면서 헤어 드라이어를 위로 움직입니다.
- 모근에 볼륨감을 더하려면 헤어 드라이기를 두피 가까이로 붙입니다. 디퓨저의 핀이 두피에 닿도록 합니다. 원을 그리면서 헤어 드라이어를 움직입니다.
- 스타일링 노즐이나 집중 노즐은 부드럽고 세련된 헤어 스타일을 만드는 데 사용됩니다. 이 액세서리를 사용하려면 다음의 간단한 단계를 따라 해보시기 바랍니다.
- 스타일링 노즐을 헤어 드라이어 앞쪽에 부착합니다.
- 머리를 말리는 데 사용하는 브러쉬에 노즐이 직접 향하도록 합니다. 모발에 직접 바람이 닿아 완벽한 헤어 스타일을 만들어 줍니다.
다른 것을 찾고 계신가요?
모든 필립스 고객지원 옵션을 확인하세요.
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.