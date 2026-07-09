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필립스 헤어 스타일러에서 스팀이 생성됨

게시일 09 July 2026

필립스 헤어 스타일러 사용 중에 모발에서 스팀이 나오거나 헤어 스타일러에 물 잔여물이 쌓이는 경우에도 걱정하지 마십시오. 그래도 제품을 안전하게 사용할 수 있습니다. 아래에서 이러한 현상이 나타나는 이유를 알아 보십시오.

젖은 모발을 펴거나 컬을 주는 경우 모발에서 다량의 스팀이 올라오는 것을 볼 수 있습니다. 최상의 결과를 위해 필립스 헤어 스트레이트너 및 스타일러를 사용할 때는 모발을 건조시키는 것이 좋습니다. 이는 모발을 위한 최상의 선택입니다.

스타일을 만들기 위해서는 헤어 스타일러가 매우 뜨거워져야 합니다. 이로 인해 모발에서 수분이 증발하여 스팀이 됩니다. 이는 공기 중 수분으로 자연스럽게 바뀝니다.

헤어 스타일러에는 항상 권장 온도를 사용하십시오.

수분의 일부는 스팀으로 증발하는 반면, 나머지는 물 잔여물이 되어 사용 중에 장치에 남아 있게 됩니다. 이 잔여물은 잠시 후에 사라집니다.

여전히 과도한 양의 증기가 발생해 불편을 느끼신다면 당사로 문의하여 추가로 지원을 받으시기 바랍니다.

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