스타일을 만들기 위해서는 헤어 스타일러가 매우 뜨거워져야 합니다. 이로 인해 모발에서 수분이 증발하여 스팀이 됩니다. 이는 공기 중 수분으로 자연스럽게 바뀝니다.

헤어 스타일러에는 항상 권장 온도를 사용하십시오.