필립스 고객지원
필립스 스트레이트너로 모발이 잘 펴지지 않음
게시일 09 July 2026
필립스 헤어 스트레이트너를 사용한 결과가 마음에 들지 않는다면 아래의 문제 해결 방법에 따라 문제를 해결해 보십시오.
- 굵은 모발을 펼 때 발생하는 현상일 수 있습니다. 모발이 펴지는 정도에 차이가 있을 수 있으며 이 과정을 몇 차례 반복해야 할 수도 있습니다.
한 번에 5~6cm 정도 너비의 적은 모발을 선택해 펴십시오.
필립스 SenseIQ 스트레이트너의 경우 ‘고속’ 모드를 시도하거나 다른 수동 설정을 선택하여 빠르게 스트레이트 스타일을 연출할 수 있습니다.
- 모발을 펴기 전 항상 모발을 말려 주십시오. 습기가 차거나 젖은 모발을 펼 경우 모발에 손상이 가해질 위험이 있으며 최상의 결과를 얻지 못할 수 있습니다.
- 스트레이트너로 최선의 결과를 얻기 위한 다른 팁으로 스트레이트 시 모발에 충분한 힘을 주는 방법을 사용할 수 있습니다. 모발이 스트레이트너의 판 사이에 충분히 눌릴 수 있도록 하십시오.
- 모발을 펼 때는 약간의 인내심이 필요합니다. 헤어 스트레이트너를 아래로 당길 때는 천천히 부드럽게 움직여야 합니다.
필립스 헤어 스트레이트너의 효과에 계속 만족하지 못할 경우 당사로 문의하여 추가로 지원을 받으시기 바랍니다.
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