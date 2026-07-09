필립스 고객지원
필립스 헤어 스타일러가 스스로 꺼짐
게시일 09 July 2026
필립스 헤어드라이어 및 스트레이트너를 사용하는 도중 스스로 꺼지는 경우 문제 해결 방법에 따라 이 문제를 해결해보십시오.
- 헤어 스타일러 모델에 따라 자동 전원 차단 기능이 내장되어 있을 수 있습니다. 1분 동안 사용하지 않을 때 자동으로 전원이 차단되는 기능입니다. 안전 사고를 막기 위한 기능입니다. 스타일러의 전원을 다시 켜고 사용하시면 됩니다.
- 필립스의 일부 헤어 스타일러는 제품이 과열된 경우 전원이 꺼집니다. 이 경우 잠시 스타일러를 식힌 후 사용하는 것이 좋습니다. 몇 분 정도 후에 스타일러의 열이 식으면 다시 전원을 켜서 사용할 수 있습니다.
- 필립스 헤어 드라이어를 사용하는 도중 갑자기 멈추는 경우 후면의 그릴이 먼지나 머리카락으로 막혀 있는지 확인하십시오. 이 경우 사용 설명서의 지침에 따라 헤어 드라이어를 청소해야 합니다.
위에서 설명한 방법을 시도했지만 사용 도중 스타일러가 계속 멈추는 경우 당사로 문의하여 추가로 지원을 받으시기 바랍니다.
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