필립스 고객지원

필립스 에스프레소 머신에 오류 코드가 표시됩니다

필립스 에스프레소 머신에 01, 03, 04, 05, 11, 14 또는 19 등의 오류 코드가 표시되면 아래에서 예상 원인 및 해결책을 참조하십시오.



위에서 언급되지 않은 다른 오류(예: 오류 02, 10, 15, 22)의 경우 머신을 수리해야 합니다. 당사에 문의해 주십시오.