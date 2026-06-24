필립스 에스프레소 머신에 01, 03, 04, 05, 11, 14 또는 19 등의 오류 코드가 표시되면 아래에서 예상 원인 및 해결책을 참조하십시오.
위에서 언급되지 않은 다른 오류(예: 오류 02, 10, 15, 22)의 경우 머신을 수리해야 합니다. 당사에 문의해 주십시오.
오류 01은 커피 주입구가 막혀서 에스프레소 머신의 커피 그라인더가 올바르게 작동할 수 없음을 나타냅니다. 이 문제를 해결하려면 (아래 설명에 따라 커피 스푼 또는 진공 청소기를 사용하여) 커피 주입구의 막힘을 뚫으십시오.
1. 머신의 전원을 끈 다음 (소음이 들리지 않고) 완전히 조용해질 때까지 기다립니다. 이 작업은 약 15~20초 정도 걸릴 수 있습니다. 2. 서비스 도어를 열고 추출 그룹을 분리합니다. 3. 분쇄 커피 주입구의 뚜껑을 열고 수저 핸들을 커피 주입구에 넣습니다. 분쇄 커피 주입구가 없는 경우에는 스푼 핸들을 아래에서 커피 주입구로 삽입합니다. 4. 막힌 분쇄 커피가 떨어져 나올 때까지 핸들을 위아래로 움직입니다. 이 경우 약간의 힘이 필요할 수 있습니다. 5. 떨어진 모든 분쇄 커피를 진공 청소기로 제거하고 청소합니다. 6 다음으로 진공 청소기 노즐을 커피 주입구의 배출구에 놓고 분쇄 커피 주입구를 손으로 덮습니다. 아니면 반대로 진공 청소기를 상단에 놓고 커피 주입구 아래를 덮습니다. 7. 추출 그룹을 제자리에 놓습니다. 그런 다음 머신의 전원을 켜고 에스프레소를 준비합니다. 8. 에스프레소를 준비한 후 주입구에 분쇄 커피가 남아 있지 않은지 확인합니다. 문제가 해결되지 않은 경우 막힘 해결 절차를 반복합니다. 커피 원두 컨테이너에 물을 붓거나 쏟으면 커피 주입구가 막힐 수 있습니다.
오류 03은 추출 그룹에 먼지가 너무 많아 제대로 작동하지 못하는 상태를 나타냅니다. 이 문제를 해결하려면 아래 설명에 따라 추출 그룹을 세척합니다.
1. 머신의 전원을 끈 다음 (소음이 들리지 않고) 완전히 조용해질 때까지 기다립니다. 이 작업은 약 15~20초 정도 걸릴 수 있습니다. 2. 서비스 도어를 열고 추출 그룹을 분리합니다. 3. 추출 그룹을 미지근한 물로 꼼꼼히 헹굽니다. 그런 다음 다시 넣기 전에 자연 건조합니다.
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필립스 에스프레소 머신에 오류 코드 E04가 표시되면 추출 그룹이 잘못된 위치에 있음을 나타냅니다. 이 문제를 해결하려면 머신의 서비스 도어를 열고 추출 그룹을 제자리로 밀어 넣습니다. 추출 그룹이 올바른 위치에 있으면 딸깍 소리가 납니다.
이 문제를 해결하고 머신에서 갇혀 있는 공기를 방출하려면 다음 단계를 따르십시오.
1. 머신의 전원을 끕니다. 2. 물탱크를 비우고 아쿠아 클린 또는 다른 정수 필터를 분리합니다. 3. 물탱크에 물을 채우고 다시 장착합니다. 4 머신의 전원을 다시 켭니다. 머신이 예열되면 뜨거운 물을 선택하고 뜨거운 물을 2컵 또는 3컵 배출합니다.
아쿠아 클린 필터를 사용하는 경우에는 다음 추가 단계에 따라 필터를 준비하고 올바르게 설치하여 사용합니다.
1. 아쿠아 클린 필터를 5초 동안 흔듭니다. 2 기포가 더 이상 나오지 않을 때까지 물이 담겨 있는 컨테이너/용기에 필터를 뒤집어 잡고 있습니다. 3. 필터를 다시 물탱크에 장착하고 물탱크에 물을 채웁니다. 4. 머신을 다시 시작하고 전원을 껐다가 다시 켭니다. 5. 뜨거운 물을 선택하고 뜨거운 물을 2-3컵 배출합니다.
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오류 코드 14는 필립스 에스프레소 머신이 과열된 상태를 나타냅니다. 이 문제를 해결하려면 머신의 전원을 끄고 30분간 식힙니다.
오류 코드 11 또는 19는 에스프레소 머신이 운반/실외 온도에서 실온 수준으로 조정되어야 합니다. 이 문제는 대부분 추운 겨울에 발생할 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 30분 동안 머신의 전원을 끈 다음 다시 시도합니다.
위의 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 머신 뒷면의 플러그가 단단히 결합되지 않은 것일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 플러그가 전원 콘센트에 올바르게 꽂혀 있는지 확인합니다.