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필립스 에스프레소 머신에서 그라인더 설정을 조정할 수 없음

게시일 2023년 1월 24일
다음 단계를 따르고 필립스 에스프레소 머신의 그라인더 설정 조정 비디오도 시청하세요.
커피 원두를 분쇄하는 동안에만 그라인더 설정을 조정할 수 있습니다. 원두 컨테이너 내부의 분쇄 굵기 설정 조절기를 사용하세요. 일부 머신은 조정 키(분쇄 커피 스쿱의 핸들)가 필요할 수도 있습니다.
  1. 커피 배출구 아래에 컵을 두세요.
  2. 블랙 커피를 추출합니다.
  3. 도구가 필요한 머신에서 그라인더가 분쇄를 시작하면 그라인더 조정 키를 조절기(이미지 1 참조)에 놓은 다음에 조절기를 아래로 누르고 왼쪽이나 오른쪽으로 돌려야 합니다. 도구가 필요하지 않은 머신에서는 수동으로 조절기를 누른 다음에 왼쪽이나 오른쪽으로 돌릴 수 있습니다(이미지 2 참조).
  4. 한 단계 왼쪽이나 오른쪽으로 끝까지 돌려 설정을 조정합니다. 머신에는 분쇄 굵기 설정을 나타내는 숫자 또는 점이 있습니다. 작은 점 = 작은 입자 크기. 작은 숫자 = 작은 입자 크기
  5. 커피를 2-3컵 추출해서 맛의 차이를 확인합니다. 내부 시스템에서 그라인더가 회전하는 시간을 적절하게 조정하여 정확한 양의 커피를 분쇄하면 최적의 에스프레소 샷을 만들 수 있습니다.
  • 그라인더 조정 키로 필립스 에스프레소 머신의 분쇄 굵기 설정 조정
  • Adjusting grind settings on Philips espresso machine
  • 그라인더 조정 키로 필립스 에스프레소 머신의 분쇄 굵기 설정 조정
  • Adjusting grind settings on Philips espresso machine
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