필립스 고객지원
필립스 에스프레소 머신에서 그라인더 설정을 조정할 수 없음
게시일 2023년 1월 24일
다음 단계를 따르고 필립스 에스프레소 머신의 그라인더 설정 조정 비디오도 시청하세요.
- 커피 원두를 분쇄하는 동안에만 그라인더 설정을 조정할 수 있습니다. 원두 컨테이너 내부의 분쇄 굵기 설정 조절기를 사용하세요. 일부 머신은 조정 키(분쇄 커피 스쿱의 핸들)가 필요할 수도 있습니다.
- 커피 배출구 아래에 컵을 두세요.
- 블랙 커피를 추출합니다.
- 도구가 필요한 머신에서 그라인더가 분쇄를 시작하면 그라인더 조정 키를 조절기(이미지 1 참조)에 놓은 다음에 조절기를 아래로 누르고 왼쪽이나 오른쪽으로 돌려야 합니다. 도구가 필요하지 않은 머신에서는 수동으로 조절기를 누른 다음에 왼쪽이나 오른쪽으로 돌릴 수 있습니다(이미지 2 참조).
- 한 단계 왼쪽이나 오른쪽으로 끝까지 돌려 설정을 조정합니다. 머신에는 분쇄 굵기 설정을 나타내는 숫자 또는 점이 있습니다. 작은 점 = 작은 입자 크기. 작은 숫자 = 작은 입자 크기
- 커피를 2-3컵 추출해서 맛의 차이를 확인합니다. 내부 시스템에서 그라인더가 회전하는 시간을 적절하게 조정하여 정확한 양의 커피를 분쇄하면 최적의 에스프레소 샷을 만들 수 있습니다.
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