필립스 고객지원

필립 에스프레소 머신에서 추출 그룹을 분리할 수 없음

필립스 에스프레소 머신에서 추출 그룹을 분리할 수 없습니까? 아래 문서 및 비디오를 통해 지원을 위한 원인과 해결 방법을 확인하세요.