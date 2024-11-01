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필립 에스프레소 머신에서 추출 그룹을 분리할 수 없음

게시일 2023년 1월 23일
필립스 에스프레소 머신에서 추출 그룹을 분리할 수 없습니까? 아래 문서 및 비디오를 통해 지원을 위한 원인과 해결 방법을 확인하세요.
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아래 지침에 따라 머신 내부의 추출 그룹 기어를 중립 위치로 설정하세요.
  1. 서비스 도어를 닫고 모든 것(물탱크/물받이/커피 찌꺼기 통)을 다시 장착합니다.
  2. ON/OFF 버튼을 눌러 머신의 전원을 끕니다. 아무 소리도 들리지 않을 때까지 기다립니다(약 15-20초 정도 소요).
  3. ON/OFF 버튼을 눌러 머신을 켭니다. 머신을 사용할 준비가 되기 전에는 서비스 도어를 열거나 물받이 및 물탱크를 분리하는 등의 행동을 하지 마세요.
  4. 서비스 도어를 열고 “PUSH” 버튼을 오른쪽으로 눌러 추출 그룹 분리를 다시 시도하고 잡아서 사용자 쪽으로 당깁니다.
에스프레소 머신이 석회질 제거 모드에 있으면 추출 그룹을 분리할 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 먼저 석회질을 제거한 후 다시 시도하세요.

이러한 해결책으로도 문제가 해결되지 않으면 추가 지원을 문의하세요.
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