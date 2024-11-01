필립스 고객지원
필립 에스프레소 머신에서 추출 그룹을 분리할 수 없음
게시일 2023년 1월 23일
필립스 에스프레소 머신에서 추출 그룹을 분리할 수 없습니까? 아래 문서 및 비디오를 통해 지원을 위한 원인과 해결 방법을 확인하세요.
- 아래 지침에 따라 머신 내부의 추출 그룹 기어를 중립 위치로 설정하세요.
- 서비스 도어를 닫고 모든 것(물탱크/물받이/커피 찌꺼기 통)을 다시 장착합니다.
- ON/OFF 버튼을 눌러 머신의 전원을 끕니다. 아무 소리도 들리지 않을 때까지 기다립니다(약 15-20초 정도 소요).
- ON/OFF 버튼을 눌러 머신을 켭니다. 머신을 사용할 준비가 되기 전에는 서비스 도어를 열거나 물받이 및 물탱크를 분리하는 등의 행동을 하지 마세요.
- 서비스 도어를 열고 “PUSH” 버튼을 오른쪽으로 눌러 추출 그룹 분리를 다시 시도하고 잡아서 사용자 쪽으로 당깁니다.
- 에스프레소 머신이 석회질 제거 모드에 있으면 추출 그룹을 분리할 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 먼저 석회질을 제거한 후 다시 시도하세요.
이러한 해결책으로도 문제가 해결되지 않으면 추가 지원을 문의하세요.
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