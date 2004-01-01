필립스 면도기를 정기적으로 세척하지 않으면 쉐이빙 헤드 주변에 수염과 이물질이 쌓일 수 있습니다. 면도기 내부에 이물질이 쌓이면 성능이 저하될 수 있고, 쉐이빙 헤드의 회전을 방해할 수 있습니다.

면도기 세척 방법을 요약한 비디오를 아래에서 확인하세요(면도기 모델은 다르지만 모든 필립스 면도기에는 동일한 원리가 적용됩니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하세요. 인쇄된 사용 설명서를 분실한 경우, 온라인에서 확인할 수 있습니다.)

팁: 화면을 탭하거나 클릭하여 비디오를 시작한 후 비디오 하단의 톱니바퀴 아이콘을 탭하거나 클릭하여 원하는 언어의 자막을 설정하세요(필요한 경우).