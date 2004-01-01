필립스 고객지원
필립스 면도기가 작동하지 않음
게시일 2025년 8월 11일
필립스 면도기가 작동하지 않거나 충전되지 않거나 켜지지 않으면 아래의 문제 해결 단계를 따르세요.
안내된 순서대로 차례대로 진행하세요. 일부 단계는 당연해 보일 수 있지만, 이 과정을 따르면 흔히 발생하는 문제를 해결하고, 근본적인 원인을 정확하게 파악할 수 있습니다.
필립스 면도기를 정기적으로 세척하지 않으면 쉐이빙 헤드 주변에 수염과 이물질이 쌓일 수 있습니다. 면도기 내부에 이물질이 쌓이면 성능이 저하될 수 있고, 쉐이빙 헤드의 회전을 방해할 수 있습니다.
면도기 세척 방법을 요약한 비디오를 아래에서 확인하세요(면도기 모델은 다르지만 모든 필립스 면도기에는 동일한 원리가 적용됩니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하세요. 인쇄된 사용 설명서를 분실한 경우, 온라인에서 확인할 수 있습니다.)
팁: 화면을 탭하거나 클릭하여 비디오를 시작한 후 비디오 하단의 톱니바퀴 아이콘을 탭하거나 클릭하여 원하는 언어의 자막을 설정하세요(필요한 경우).
전원 버튼을 눌러도 면도기가 반응이 없는 경우, 전원에 연결한 후 최소 2시간 이상 충전하세요.
충전 팁
- 면도기에 USB 충전 케이블이 포함된 경우, 적절한 어댑터 또는 전원을 사용해야 합니다(자세한 내용은 사용 설명서를 참조하세요. 인쇄된 사용 설명서를 분실한 경우, 온라인에서 확인할 수 있습니다.)
- 제품과 함께 제공된 충전기 또는 필립스 정품 교체 부품만 사용하세요.
- 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하려면, 다른 전자기기를 연결해 테스트해 보세요.
- 충전 케이블과 어댑터에 손상이 의심되는 부분이 없는지 살펴보세요. 필요한 경우, 여기에서 교체용 충전기를 구매할 수 있습니다.
- 충전 플러그가 면도기에 제대로 삽입되었는지 확인하세요.
참고: 많은 필립스 면도기는 습식 면도가 가능하므로 안전을 위해 전원에 연결된 상태에서는 작동하지 않도록 설계되어 있습니다. 충전한 후 면도기의 전원을 켜기 전에 반드시 플러그를 분리해 주세요.
최근 면도기를 분해하여 세척하거나 쉐이빙 헤드를 교체했다면, 올바르게 재조립했는지 다시 한 번 확인하세요. 쉐이빙 유닛(쉐이빙 헤드를 고정하는 면도기 부분)이 열려 있거나 분리된 상태에서 면도기를 켜면 쉐이빙 헤드가 올바르게 조립되지 않아 면도기가 켜지지 않을 수 있습니다.
쉐이빙 헤드를 올바르게 조립하는 방법은 사용 설명서를 참고하세요. 인쇄된 사용 설명서를 분실한 경우, 온라인에서 확인할 수 있습니다.
많은 필립스 면도기에는 이동 중에 제품이 의도치 않게 켜지는 것을 방지하는 여행용 잠금 기능이 내장되어 있습니다.
면도기 핸들에 작은 자물쇠 기호가 보이면 여행용 잠금 기능이 활성화된 것입니다. 전원 버튼을 3초 동안 눌러 전원을 끕니다(참고: 디지털 디스플레이가 있는 모델의 경우 핸들에 내장된 디스플레이를 사용하여 여행용 잠금 기능을 해제합니다).
위의 단계를 따랐는데도 필립스 면도기가 여전히 작동하지 않는 경우 당사에 문의하여 추가 지원을 받으십시오.
