필립스 고객지원
필립스 아벤트 이유식 마스터로 찜 조리가 (제대로) 되지 않음
게시일 2024년 1월 23일
다음과 같은 여러 가지 이유로 스팀 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 언제든 도와드리겠습니다. 아래 단계를 따르면 직접 해결할 수 있습니다.
스팀 기능이 여전히 작동하지 않는다면 안전 스위치 결함 때문일 수 있습니다. 해당 지역 고객 지원 센터로 문의하세요.
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- 물 탱크에 물을 충분히 넣지 않았습니다.
- 석회질이 생길 경우 사용 설명서에 따라 물 탱크의 석회질을 제거하세요.
- 1회 스팀 과정 후 새로운 스팀 과정을 시작하려면 약 10분 동안 제품을 식혀야 합니다.
- 용기가 올바른 위치(스팀 위치)에 놓여있지 않습니다.
- 본 제품은 부품이 본체에 올바르게 조립되어 있지 않을 경우 작동하지 않습니다. 모든 부품을 올바르게 조립한 후 찜 조리를 시작하세요.
찜 조리를 한 번 마쳤으면, 제품을 10분 간 식힌 후 물 탱크에 남아 있는 물을 버리고 나서 두 번째 찜 조리를 새로 시작합니다.
- 물탱크 뚜껑을 시계 방향으로 돌립니다. 이때 뚜껑의 화살표 아이콘이 물 탱크의 고정 아이콘이 일자로 나란히 표시되는지 확인하세요.
- 용기를 아래쪽으로 눌러 본체에 단단히 고정한 후 스팀 기능을 작동합니다.
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- 물 탱크에 물을 붓습니다.
- 사용 설명서의 지침에 따라 물 탱크의 석회질을 제거하세요.
- 물 탱크 배출구, 용기 뚜껑의 스팀 주입구, 스팀 경로를 확인하여 막힌 곳이 없는지 확인합니다.
- 이 부품이 올바르게 조립되어 있지 않거나 용기 뚜껑의 스팀 유입구가 막혀있는 경우 스팀이 새게 됩니다.
- 물탱크 뚜껑 및 용기 뚜껑이 제대로 닫혀 있는지 확인하세요.
- 용기를 본체에 올바르게 놓습니다.
- 용기 뚜껑의 스팀 주입구를 세척합니다.
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