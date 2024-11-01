필립스 고객지원

필립스 아벤트 이유식 마스터로 찜 조리가 (제대로) 되지 않음

다음과 같은 여러 가지 이유로 스팀 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 언제든 도와드리겠습니다. 아래 단계를 따르면 직접 해결할 수 있습니다.



스팀 기능이 여전히 작동하지 않는다면 안전 스위치 결함 때문일 수 있습니다. 해당 지역 고객 지원 센터로 문의하세요.