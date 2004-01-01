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소닉케어 칫솔에서 시끄러운 소음이 발생합니다.
게시일 2024년 8월 23일
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하여 온라인 보증 요청을 제출하면 교체 기기를 받을 수 있습니다. 모든 소닉케어 칫솔과 플로서에는 2년 보증이 제공됩니다.
칫솔에서 큰 소음이 발생하는 경우 아래의 문제 해결 팁을 통해 해결책을 찾을 수 있습니다.
아래 나열된 순서대로 단계를 수행하는 것이 좋습니다. 다음 단계로 이동하기 전에 문제가 해결되었는지 확인하세요. 또는 아래 동영상을 시청하여 문제를 해결할 수도 있습니다.
- 소닉케어 칫솔은 강력한 진동으로 치아를 닦습니다. 일반 칫솔보다 큰 소음이 발생합니다. 전동 칫솔을 처음 사용하는 경우 적응하는데 시간이 걸릴 수 있습니다.
- 칫솔모없이 칫솔을 켜면 더 많은 소음이 발생합니다. 칫솔모가 칫솔에 부착되어 있는지 항상 확인하세요.
- 칫솔에서 비정상적으로 큰 소음이 발생하는 경우 칫솔모가 헐거워졌을 수 있습니다. 칫솔모가 핸들에 단단히 고정되었고 헐거워지지 않았는지 확인합니다. 진동을 위해 필요한 경우 핸들과 칫솔모 사이에 작은 틈이 남아 있습니다.
- 칫솔모가 마모되었을 수도 있습니다. 3개월에 한 번씩 칫솔모를 교체하는 것이 좋습니다. 온라인 스토어에서 새 칫솔모를 구입할 수 있습니다.
- 다음 단계를 수행하세요:
1단계: 핸들에서 칫솔모를 분리합니다.
2단계: 칫솔을 켭니다.
칫솔에서 여전히 큰 소음 또는 비정상적인 소음이 발생합니까?
- 예: 칫솔이 손상되었습니다. 온라인으로 수리 또는 교환을 요청할 것을 권장합니다.
- 아니요: 소음이 멈추는 경우에는 칫솔모에 이상이 있거나 마모된 것입니다. 칫솔모를 새로 교체해야 합니다.
- 이러한 팁이 문제 해결에 도움이 되지 않을 경우 칫솔이 내부적으로 손상된 것일 수 있습니다. 칫솔 수리 또는 교환을 요청할 것을 권장합니다.
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