검색어

필립스 고객지원

소닉케어 칫솔에서 시끄러운 소음이 발생합니다.

게시일 2024년 8월 23일
아래 지침이 도움이 되지 않는 경우, 당사에 문의하거나 여기를 클릭하여 온라인 보증 요청을 제출하면 교체 기기를 받을 수 있습니다. 모든 소닉케어 칫솔과 플로서에는 2년 보증이 제공됩니다. 
칫솔에서 큰 소음이 발생하는 경우 아래의 문제 해결 팁을 통해 해결책을 찾을 수 있습니다.

아래 나열된 순서대로 단계를 수행하는 것이 좋습니다. 다음 단계로 이동하기 전에 문제가 해결되었는지 확인하세요. 또는 아래 동영상을 시청하여 문제를 해결할 수도 있습니다.
Play Pause
소닉케어 칫솔은 강력한 진동으로 치아를 닦습니다. 일반 칫솔보다 큰 소음이 발생합니다. 전동 칫솔을 처음 사용하는 경우 적응하는데 시간이 걸릴 수 있습니다.

 
칫솔모없이 칫솔을 켜면 더 많은 소음이 발생합니다. 칫솔모가 칫솔에 부착되어 있는지 항상 확인하세요.

 
칫솔에서 비정상적으로 큰 소음이 발생하는 경우 칫솔모가 헐거워졌을 수 있습니다. 칫솔모가 핸들에 단단히 고정되었고 헐거워지지 않았는지 확인합니다. 진동을 위해 필요한 경우 핸들과 칫솔모 사이에 작은 틈이 남아 있습니다.
 
칫솔모를 올바르게 놓습니다.
칫솔모가 마모되었을 수도 있습니다. 3개월에 한 번씩 칫솔모를 교체하는 것이 좋습니다. 온라인 스토어에서 새 칫솔모를 구입할 수 있습니다.
다음 단계를 수행하세요:
1단계: 핸들에서 칫솔모를 분리합니다.
2단계: 칫솔을 켭니다.

칫솔에서 여전히 큰 소음 또는 비정상적인 소음이 발생합니까?
  • 예: 칫솔이 손상되었습니다. 온라인으로 수리 또는 교환을 요청할 것을 권장합니다.
  • 아니요: 소음이 멈추는 경우에는 칫솔모에 이상이 있거나 마모된 것입니다. 칫솔모를 새로 교체해야 합니다.
이러한 팁이 문제 해결에 도움이 되지 않을 경우 칫솔이 내부적으로 손상된 것일 수 있습니다. 칫솔 수리 또는 교환을 요청할 것을 권장합니다. 
필립스 문의

저희가 도와드리겠습니다.

필립스 문의

저희가 도와드리겠습니다.

다른 것을 찾고 계신가요?

모든 필립스 고객지원 옵션을 확인하세요.

고객지원 홈페이지

뉴스레터 구독

* 이 입력란은 필수 항목입니다.

목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

항목: 이름, 이메일 주소

보유기간: 철회요청 후 7일

상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

*
필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
이는 무슨 의미입니까?
*

*

MyPhilips에 가입하세요. 

제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

지금 가입하세요
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.