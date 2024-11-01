필립스 고객지원

필립스 에어프라이어에서 제품에서 하얀 연기가 나옵니다.

필립스 에어프라이어에서 흰 연기가 발생한 경우 아래 방법을 통해 손쉽게 스스로 문제를 해결할 수 있습니다.