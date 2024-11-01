필립스 고객지원
필립스 에어프라이어에서 제품에서 하얀 연기가 나옵니다.
게시일 2023년 5월 05일
필립스 에어프라이어에서 흰 연기가 발생한 경우 아래 방법을 통해 손쉽게 스스로 문제를 해결할 수 있습니다.
- 고지방 음식을 조리하는 경우 조리를 중지하고 키친 타올로 필립스 에어프라이어 팬 바닥에 고여있는 기름을 완전히 닦아내거나 고여 있는 기름을 따라냅니다. 그런 다음 조리를 계속하면 됩니다.
고지방 음식을 자주 조리하는 경우 소유한 모델에 따라 아래 액세서리 중 하나를 사용할 수 있습니다.
참고: 흰 연기는 필립스 에어프라이어나 조리 과정에 영향을 미치지 않습니다.
- 에어프라이어에 지방 제거기가 함께 제공되는 경우, 기름기가 많은 음식을 조리할 때는 이 액세서리를 항상 사용하십시오. 지방 제거기는 흰 연기가 발생하는 것을 방지해줍니다.
조리를 시작하기 전에 필립스 에어프라이어에 지방 제거기를 넣는 것을 잊었다면, 기름 제거기를 팬에 넣은 다음 조리를 계속하십시오.
- 이전에 사용하고 남은 기름기로 인해 에어프라이어에서 하얀 연기가 날 수 있습니다. 이 경우, 조리를 중지하고 에어프라이어 팬에서 잔여물을 조심스럽게 제거합니다. 재발생을 방지하기 위해 매번 사용 후에는 필립스 에어프라이어의 팬, 바구니, 열판을 깨끗하게 세척해야 합니다.
- 미세한 빵가루 조각으로 인해 에어프라이어에서 연기가 날 수 있습니다. 이 경우, 빵가루 또는 튀김옷이 음식에 제대로 붙도록 세게 눌러 주십시오.
- 열판은 에어프라이어 내부의 상단에 있습니다. 강한 바람으로 인해 가벼운 재료(예: 토스트 조각, 야채 또는 과일 칩)가 열판에 떨어질 수 있습니다. 제품의 열을 식힌 후 열판에서 음식을 제거하십시오.
참고: 가벼운 재료를 조리할 때 나는 연기를 방지하기 위해 에어프라이어 모델에 따라 아래 액세서리 중 하나를 사용할 수 있습니다. 이러한 해결책으로도 문제가 해결되지 않았습니까? 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
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