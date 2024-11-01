필립스 고객지원
필립스 에어프라이어 세척 방법
게시일 2025년 5월 15일
아래 문서와 동영상을 통해 필립스 에어프라이어 세척 방법을 확인합니다.
-
소량의 세제를 푼 따뜻한 물에서 부드러운 스펀지로 필립스 에어프라이어 팬, 바스켓 또는 튀김용 그릇을 세척할 수 있습니다. 다음 사항을 명심하세요.
- 에어프라이어를 세척하기 전에 약 30분 동안 식힙니다.
- 에어프라이어의 팬, 바스켓 또는 튀김용 그릇에는 논스틱 코팅 처리가 되어 있습니다. 금속성 주방 도구나 연마성 세제를 사용하여 세척하지 마세요. 논스틱 코팅이 손상될 수 있습니다.
- 음식물 찌꺼기가 팬 바닥에 들러붙은 경우 따뜻한 팬에 물과 세제를 채우고 5~10분간 담가 둡니다. 음식 찌꺼기가 불리면 팬에서 좀 더 쉽게 제거할 수 있습니다. 지방을 제거할 수 있는 세제를 사용하세요.
참고:
- 팬이나 바스켓에 있는 기름 얼룩이 주방용 세제로도 제거되지 않으면 더 강력한 기름기 제거액을 사용하세요. 포장에 있는 지침을 따르세요.
- 필립스 에어프라이어의 팬, 바스켓 또는 튀김용 그릇은 식기세척기로 세척할 수 있습니다.
-
아래 단계를 따라 에어프라이어의 내부/열판을 세척하세요.
- 필립스 에어프라이어의 플러그를 뽑고 뜨겁지 않은지 확인합니다.
- 바스켓과 팬을 분리합니다.
- 긁힘을 방지하려면 부드러운 천을 깔고, 제품을 뒤집어서 열판에 닿도록 놓습니다.
- 부드러운 스펀지를 뜨거운 물에 적셔 제품 내부와 열판을 세척합니다.
- 열판에 음식물이 들러붙어 있는 경우는 부드러운 솔을 사용하여 제거할 수 있습니다. 철 수세미나 딱딱한 솔은 사용하지 마세요. 열판 코팅이 벗겨질 수 있습니다.
- 필립스 에어프라이어를 세척한 후, 제품을 다시 똑바로 놓고 전원을 켠 후 아무 음식을 넣지 않은 채로 몇 분간 작동시킵니다. 미처 닦이지 않은 남은 기름기가 이제 팬 안으로 모이게 됩니다.
참고: 열판 뒷부분은 유연한 브러시로 세척할 수 있습니다.
참고: 필립스 에어프라이어의 팬과 바스켓을 식기세척기로 세척할 수 있습니다.
-
필립스 에어프라이어에는 팬 위나 제품 상단 전면에 창이 있을 수 있습니다(아래 이미지 참조). 사용 중인 에어프라이어에 따라 아래에서 적절한 방법을 선택하여 에어프라이어 창을 세척합니다.
팬에 창이 있는 경우
이 경우, 식기세척기를 사용하거나 부드러운 스펀지와 일반 식기 세척용 세제를 사용하여 손으로 세척할 수 있습니다.
제품 상단 전면에 창이 있는 경우
- 필립스 에어프라이어의 플러그를 뽑고 뜨겁지 않은지 확인합니다.
- 바스켓과 팬을 분리합니다.
- 긁힘을 방지하려면 부드러운 천을 깔고 창에 닿을 수 있도록 제품을 거꾸로 놓습니다.
- 부드러운 스펀지를 뜨거운 물에 적셔 제품의 창을 세척합니다.
- 필립스 에어프라이어를 세척한 후 제품을 다시 수직으로 세우고 전원을 켠 다음, 음식이 들어 있지 않은 상태에서 몇 분간 작동시킵니다.
-
아래 정보는 NA55x 모델에만 적용됩니다.
NA55X 에어프라이어에는 스팀 세척 기능이 탑재되어 있습니다(대형 팬 전용). 따라서 일반 세척 외에도 스팀을 이용해 팬을 더욱 효과적으로 세척할 수 있습니다.
- 스팀 세척 기능을 이용하면 기름기 찌꺼기를 녹이고 팬 내부를 깊은 부분까지 세척할 수 있습니다. 이 프로그램은 총 20분간 작동하며, 스팀 세척 15분, 팬 건조 5분으로 구성됩니다. 이 기능을 사용하려면 다음 단계를 수행합니다.
- 제품에서 물탱크를 분리합니다.
- 물탱크에 물을 최고 수위까지 채웁니다.
- 물이 새지 않도록 물탱크의 뚜껑을 단단히 닫습니다.
- 물탱크를 제품 상단에 있는 홈에 올려놓고 눌러서 고정합니다.
- 전원 버튼을 눌러 제품을 켭니다.
- 대형 팬을 선택합니다.
- 스팀 세척 버튼을 눌러 오른쪽 조리 공간을 세척합니다. 오른쪽의 "시간 표시" 부분이 깜박이기 시작합니다.
- 시작/일시 중지 버튼을 눌러 세척을 시작합니다. 온도 및 시간 표시가 더 이상 깜박이지 않습니다.
- 15분 후 제품에서 계속 신호음이 울리고 팬을 꺼낼 때까지 스팀 세척 아이콘이 깜박입니다. 이는 세척 과정이 완료되고 5분간 건조 단계가 진행될 것임을 나타냅니다.
- 팬을 꺼내고 내용물을 비웁니다.
- 바스켓과 팬을 헹궈 잔여물을 제거합니다. 팬과 바스켓에 기름기가 남아 있으면, 스펀지를 사용해 비눗물이나 세제로 세척한 후 다시 헹굽니다.
- 열판 주변에 녹아있는 기름기를 물걸레나 키친타월로 닦아냅니다. 에어프라이 또는 스팀 프라이 기능을 사용할 때, 열판 주변에 기름기가 쌓일 수 있습니다. 정기적으로 스팀 세척을 하고 닦아주면 내부 상단을 깨끗하게 유지할 수 있습니다.
- 본체에 팬을 다시 끼우면 자동으로 건조 모드가 시작됩니다.
- 5분 후 신호음이 울리면 건조 프로그램이 완료된 것입니다.
도움말: 처음 사용하기 전 또는 오랫동안 사용하지 않은 경우, "스팀 세척" 기능을 사용하여 물 순환 부위와 오른쪽 조리 공간을 깨끗이 세척하는 것이 좋습니다.
참고: 스팀 세척 또는 석회질 제거 프로그램을 시작하면 제품 뒷면에서 많은 양의 수증기가 발생할 수 있습니다. 제품을 벽에 가까이 두면 결로 현상이 생길 수 있습니다.
이 두 가지 프로그램을 실행하기 전에 다음 사항을 확인합니다.
- 공기 배출구가 전원 콘센트를 직접 향하지 않도록 합니다.
- 제품 근처에 다른 주방 가전을 두지 않습니다.
- 결로 현상을 줄이기 위해 제품을 벽에서 20cm 이상 띄워 놓습니다.
다른 것을 찾고 계신가요?
모든 필립스 고객지원 옵션을 확인하세요.
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.