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필립스 에어프라이어 세척 방법

게시일 2025년 5월 15일

아래 문서와 동영상을 통해 필립스 에어프라이어 세척 방법을 확인합니다.

소량의 세제를 푼 따뜻한 물에서 부드러운 스펀지로 필립스 에어프라이어 팬, 바스켓 또는 튀김용 그릇을 세척할 수 있습니다. 다음 사항을 명심하세요.

  • 에어프라이어를 세척하기 전에 약 30분 동안 식힙니다.
  • 에어프라이어의 팬, 바스켓 또는 튀김용 그릇에는 논스틱 코팅 처리가 되어 있습니다. 금속성 주방 도구나 연마성 세제를 사용하여 세척하지 마세요. 논스틱 코팅이 손상될 수 있습니다.
  • 음식물 찌꺼기가 팬 바닥에 들러붙은 경우 따뜻한 팬에 물과 세제를 채우고 5~10분간 담가 둡니다. 음식 찌꺼기가 불리면 팬에서 좀 더 쉽게 제거할 수 있습니다. 지방을 제거할 수 있는 세제를 사용하세요.

참고:

  • 팬이나 바스켓에 있는 기름 얼룩이 주방용 세제로도 제거되지 않으면 더 강력한 기름기 제거액을 사용하세요. 포장에 있는 지침을 따르세요.
  • 필립스 에어프라이어의 팬, 바스켓 또는 튀김용 그릇은 식기세척기로 세척할 수 있습니다.
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아래 단계를 따라 에어프라이어의 내부/열판을 세척하세요.

  1. 필립스 에어프라이어의 플러그를 뽑고 뜨겁지 않은지 확인합니다.
  2. 바스켓과 팬을 분리합니다.
  3. 긁힘을 방지하려면 부드러운 천을 깔고, 제품을 뒤집어서 열판에 닿도록 놓습니다.
  4. 부드러운 스펀지를 뜨거운 물에 적셔 제품 내부와 열판을 세척합니다.
  5. 열판에 음식물이 들러붙어 있는 경우는 부드러운 솔을 사용하여 제거할 수 있습니다. 철 수세미나 딱딱한 솔은 사용하지 마세요. 열판 코팅이 벗겨질 수 있습니다.
  6. 필립스 에어프라이어를 세척한 후, 제품을 다시 똑바로 놓고 전원을 켠 후 아무 음식을 넣지 않은 채로 몇 분간 작동시킵니다. 미처 닦이지 않은 남은 기름기가 이제 팬 안으로 모이게 됩니다.

참고: 열판 뒷부분은 유연한 브러시로 세척할 수 있습니다.
참고: 필립스 에어프라이어의 팬과 바스켓을 식기세척기로 세척할 수 있습니다.

필립스 에어프라이어에는 팬 위나 제품 상단 전면에 창이 있을 수 있습니다(아래 이미지 참조). 사용 중인 에어프라이어에 따라 아래에서 적절한 방법을 선택하여 에어프라이어 창을 세척합니다.

팬에 창이 있는 경우
이 경우, 식기세척기를 사용하거나 부드러운 스펀지와 일반 식기 세척용 세제를 사용하여 손으로 세척할 수 있습니다.

제품 상단 전면에 창이 있는 경우

  1. 필립스 에어프라이어의 플러그를 뽑고 뜨겁지 않은지 확인합니다.
  2. 바스켓과 팬을 분리합니다.
  3. 긁힘을 방지하려면 부드러운 천을 깔고 창에 닿을 수 있도록 제품을 거꾸로 놓습니다.
  4. 부드러운 스펀지를 뜨거운 물에 적셔 제품의 창을 세척합니다.
  5. 필립스 에어프라이어를 세척한 후 제품을 다시 수직으로 세우고 전원을 켠 다음, 음식이 들어 있지 않은 상태에서 몇 분간 작동시킵니다.

아래 정보는 NA55x 모델에만 적용됩니다.

NA55X 에어프라이어에는 스팀 세척 기능이 탑재되어 있습니다(대형 팬 전용). 따라서 일반 세척 외에도 스팀을 이용해 팬을 더욱 효과적으로 세척할 수 있습니다.

  1. 스팀 세척 기능을 이용하면 기름기 찌꺼기를 녹이고 팬 내부를 깊은 부분까지 세척할 수 있습니다. 이 프로그램은 총 20분간 작동하며, 스팀 세척 15분, 팬 건조 5분으로 구성됩니다. 이 기능을 사용하려면 다음 단계를 수행합니다.
  2. 제품에서 물탱크를 분리합니다.
  3. 물탱크에 물을 최고 수위까지 채웁니다.
  4. 물이 새지 않도록 물탱크의 뚜껑을 단단히 닫습니다.
  5. 물탱크를 제품 상단에 있는 홈에 올려놓고 눌러서 고정합니다.
  6. 전원 버튼을 눌러 제품을 켭니다.
  7. 대형 팬을 선택합니다.
  8. 스팀 세척 버튼을 눌러 오른쪽 조리 공간을 세척합니다. 오른쪽의 "시간 표시" 부분이 깜박이기 시작합니다.
  9. 시작/일시 중지 버튼을 눌러 세척을 시작합니다. 온도 및 시간 표시가 더 이상 깜박이지 않습니다.
  10. 15분 후 제품에서 계속 신호음이 울리고 팬을 꺼낼 때까지 스팀 세척 아이콘이 깜박입니다. 이는 세척 과정이 완료되고 5분간 건조 단계가 진행될 것임을 나타냅니다.
  11. 팬을 꺼내고 내용물을 비웁니다.
  12. 바스켓과 팬을 헹궈 잔여물을 제거합니다. 팬과 바스켓에 기름기가 남아 있으면, 스펀지를 사용해 비눗물이나 세제로 세척한 후 다시 헹굽니다.
  13. 열판 주변에 녹아있는 기름기를 물걸레나 키친타월로 닦아냅니다. 에어프라이 또는 스팀 프라이 기능을 사용할 때, 열판 주변에 기름기가 쌓일 수 있습니다. 정기적으로 스팀 세척을 하고 닦아주면 내부 상단을 깨끗하게 유지할 수 있습니다.
  14. 본체에 팬을 다시 끼우면 자동으로 건조 모드가 시작됩니다.
  15. 5분 후 신호음이 울리면 건조 프로그램이 완료된 것입니다.

 

도움말: 처음 사용하기 전 또는 오랫동안 사용하지 않은 경우, "스팀 세척" 기능을 사용하여 물 순환 부위와 오른쪽 조리 공간을 깨끗이 세척하는 것이 좋습니다.

 

참고: 스팀 세척 또는 석회질 제거 프로그램을 시작하면 제품 뒷면에서 많은 양의 수증기가 발생할 수 있습니다. 제품을 벽에 가까이 두면 결로 현상이 생길 수 있습니다.

이 두 가지 프로그램을 실행하기 전에 다음 사항을 확인합니다.

  • 공기 배출구가 전원 콘센트를 직접 향하지 않도록 합니다.
  • 제품 근처에 다른 주방 가전을 두지 않습니다.
  • 결로 현상을 줄이기 위해 제품을 벽에서 20cm 이상 띄워 놓습니다.
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