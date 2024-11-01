필립스 에어프라이어에는 팬 위나 제품 상단 전면에 창이 있을 수 있습니다(아래 이미지 참조). 사용 중인 에어프라이어에 따라 아래에서 적절한 방법을 선택하여 에어프라이어 창을 세척합니다.

팬에 창이 있는 경우

이 경우, 식기세척기를 사용하거나 부드러운 스펀지와 일반 식기 세척용 세제를 사용하여 손으로 세척할 수 있습니다.

제품 상단 전면에 창이 있는 경우