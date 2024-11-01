필립스 고객지원
소닉케어 칫솔의 진동이 약해졌습니다.
게시일 2024년 8월 23일
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하여 온라인 보증 요청을 제출하면 교체용 기기를 받을 수 있습니다. 모든 소닉케어 칫솔과 플로서에는 2년 보증이 제공됩니다.
칫솔의 진동이 예전보다 약해진 경우 아래의 문제 해결 팁을 통해 해결책을 찾을 수 있습니다.
아래 나열된 순서대로 단계를 수행할 것을 권장합니다. 다음 단계로 이동하기 전에 문제가 해결되었는지 확인하세요.
- 배터리가 완전히 충전되지 않은 칫솔은 원래 강도로 진동하려면 더 많은 전력이 필요할 수 있습니다. 최소 24시간 동안 밤새 충전하는 것이 좋습니다.
모든 소닉케어 칫솔의 충전기는 다 다르며, 다른 소닉케어 모델과 호환되지 않습니다. 칫솔과 함께 제공된 정품 충전기를 사용하여 칫솔을 충전할 것을 권장합니다.
- 일부 칫솔에는 이지스타트 기능이 기본적으로 활성화되어 있습니다. 이 기능은 각 양치 세션 후에 칫솔의 진동 수준을 천천히 증가시킵니다. 진동 증가는 처음 14개 세션에 걸쳐 발생합니다. 칫솔이 정상적으로 진동하도록 하려면 이지스타트 기능을 끄는 것이 좋습니다.
- 칫솔모가 마모되었을 수도 있습니다. 3개월에 한 번씩 칫솔모를 교체하는 것이 좋습니다. 온라인 스토어에서 새 칫솔모를 구입할 수 있습니다.
칫솔모를 최근에 교체한 경우 다음 단계로 이동하세요.
- 선택한 모드는 칫솔의 진동 수준에 영향을 미칩니다. TongueCare 및 Sensitive과 같은 일부 양치 모드는 덜 강력합니다. 양치 모드를 변경하여 진동을 증가시키는 것이 좋습니다. 칫솔을 끄고 모드/강도 버튼을 눌러 원하는 모드를 선택합니다.
- 일부 칫솔 모델에는 강도 설정이 있습니다. 칫솔에 강도 설정이 있는지 확인하려면 사용 설명서를 참조하세요. 선택한 강도 설정은 칫솔의 진동 수준에 영향을 미칠 수 있습니다. 다양한 강도 수준 중에서 선택할 수 있습니다. 칫솔이 부착된 칫솔모에 따라 강도를 자동으로 선택합니다.
양치하는 동안 모드/강도 버튼을 눌러 강도를 변경할 수 있습니다. 핸들을 끄면 강도를 조정할 수 없습니다.
- 이러한 팁이 문제 해결에 도움이 되지 않을 경우 칫솔이 내부적으로 손상된 것일 수 있습니다. 칫솔 수리 또는 교환을 요청할 것을 권장합니다.
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