블렌더 용기가 본체에 잠기는 것을 방지하려면 다음 단계를 수행하여 올바른 방향으로 조립되었는지 확인합니다.

1) 본체 연결부 안에 용기를 넣습니다.

2) 용기를 하단에 고정시킵니다.

3) 연결부에 있는 검정색 마크가 용기 핸들 아래 오도록 합니다. 본체의 잠금 아이콘을 검정색 마크에 맞춥니다. 검정색 마크가 잠금 아이콘에 맞춰질 때까지 시계 방향으로 블렌더 용기를 돌립니다.