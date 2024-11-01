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필립스 블렌더 용기가 본체에 잠김

게시일 2023년 6월 15일
본체/하단에 필립스 블렌더 용기가 잠겨 있는 경우, 간단한 방법으로 해결할 수 있습니다. 여기서 해결하는 방법에 대해 알아보십시오. 

블렌더 용기가 잘못 조립되어 있는 경우, 본체(하단)에 잠길 수 있습니다.

이를 해결하려면 다음 단계를 따르십시오.

1) 블렌더의 전원 코드를 뽑습니다.

2) 뚜껑을 열고 용기에서 재료를 꺼냅니다.

3) 블렌더 용기의 핸들을 잡고 들어올려 동시에 시계 반대방향으로 돌리십시오.

4) 블렌더 용기 잠금이 해제됩니다.

본체에서 필립스 블렌더 용기의 잠금 해제

블렌더 용기가 본체에 잠기는 것을 방지하려면 다음 단계를 수행하여 올바른 방향으로 조립되었는지 확인합니다.

1) 본체 연결부 안에 용기를 넣습니다.

2) 용기를 하단에 고정시킵니다.

3) 연결부에 있는 검정색 마크가 용기 핸들 아래 오도록 합니다. 본체의 잠금 아이콘을 검정색 마크에 맞춥니다. 검정색 마크가 잠금 아이콘에 맞춰질 때까지 시계 방향으로 블렌더 용기를 돌립니다.

필립스 블렌더 조립 방법
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