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필립스 무선 진공 청소기의 배터리가 빨리 방전됨

게시일 2023년 10월 5일
필립스 무선 진공 청소기의 배터리가 너무 빨리 방전되면 제품의 튜브에서 모델을 확인하고 아래 문서에서 가능한 원인 및 해결책을 확인하세요.
 
진공 청소기는 모델에 따라 전원 설정이 다릅니다. 설정이 높을수록 제품이 배터리를 더 많이 사용합니다.
 
아래에서 각 모델별로 일상 사용에 대한 권장 설정을 확인하세요.

8000 시리즈 무선 진공 청소기 AquaPlus 및 7000 시리즈 무선 진공 청소기 Aqua
가장 높은 필립스 무선 진공 청소기 설정은 매우 강력한 흡입력을 선사하는 “터보”입니다. 따라서 “터보” 설정 시 제품의 배터리 소모가 매우 빠릅니다. 이 설정을 사용하여 매우 더러운 얼룩을 청소할 수 있습니다. 일반적인 먼지 양의 경우 제품을 “Eco” 또는 “보통”으로 설정하세요(아래 이미지 참조).

8000 시리즈 SpeedPro Max(Aqua Plus) 및 7000 시리즈 SpeedPro Max(Aqua)
필립스 SpeedPro Max 진공 청소기의 최고 흡입력 설정은 “터보”입니다. 따라서 “터보” 설정 시 제품의 배터리 소모가 매우 빠릅니다. 이 설정을 사용하여 매우 더러운 얼룩을 청소할 수 있습니다. 일반적인 먼지 양의 경우 필립스 SpeedPro Max의 설정을 “1” 또는 “2”으로 설정하세요(아래 이미지 참조).

5000 시리즈 SpeedPro 무선 진공 청소기
필립스 5000 시리즈 SpeedPro 무선 진공 청소기에는 두 가지 흡입력 설정, 즉 “1” 및 “2”가 있습니다. 평소에 사용할 때는 “1”을 사용하는 것이 좋습니다. 최대 설정은 “2”이며 더 높은 흡입력을 제공합니다. “2” 설정을 사용하여 매우 더러운 얼룩을 청소할 수 있지만, 배터리가 빨리 소모되므로 일반적인 먼지 양의 경우 “1” 설정을 사용하는 것이 좋습니다(아래 이미지 참조).

3000 및 2000 시리즈 무선 진공 청소기
필립스 3000 또는 2000 시리즈 무선 제품의 최고 설정은 “터보”이며 높은 흡입력을 제공합니다. 이 설정에서는 배터리가 더 빨리 소비됩니다. 이 설정을 사용하여 매우 더러운 얼룩을 청소할 수 있습니다. 일반적인 먼지 양의 경우 필립스 3000 또는 2000 시리즈 무선 제품을 “Eco”으로 설정하여 사용할 수 있습니다(아래 이미지 참조).
 
전원 설정
SpeedPro 또는 SpeedPro Max 진공 청소기를 사용하는 경우 필립스 서비스 센터나 고객 서비스를 통해 배터리를 교체할 수 있습니다. 추가 지원이 필요하면 www.philips.com/support를 통해 당사에 문의하세요. 
 
8000, 7000 또는 3000 시리즈 무선 진공 청소기(‘SpeedPro’ 또는 ‘SpeedPro Max’라는 글자가 튜브에 없음)가 있는 경우, 제품에서 충전식 배터리를 직접 분리하고 필립스 웹사이트의 검색 창에서 8000 및 7000 시리즈의 경우 XV1797, 3000 시리즈의 경우 XV1633/01을 검색하여 새 배터리를 구입할 수 있습니다. 2000 시리즈 무선 진공 청소기의 경우 온라인으로 새 배터리를 구입할 수 없습니다. 추가 지원이 필요한 경우 www.philips.com/support를 통해 당사에 문의하세요. 
 
배터리를 분리하기 전에 제품이 벽면 콘센트에서 분리되어 있고 배터리가 완전히 방전되었는지 확인하세요. 배터리 폐기 시에는 필요한 안전 조치를 취하세요.   

충전식 배터리를 분리하려면 아래 지침을 따르세요.
  1. 제품을 벽면 콘센트에서 분리하고 모터 작동이 멈출 때까지 작동시킵니다.   
  2. 잠금 해제 버튼을 눌러 배터리를 제품에서 분리하세요.
 
   
 
위 해결책으로도 문제가 해결되지 않았습니까? 추가 지원이 필요하면 www.philips.com/support를 통해 당사에 문의하세요. 
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