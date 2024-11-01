진공 청소기는 모델에 따라 전원 설정이 다릅니다. 설정이 높을수록 제품이 배터리를 더 많이 사용합니다.

아래에서 각 모델별로 일상 사용에 대한 권장 설정을 확인하세요.

8000 시리즈 무선 진공 청소기 AquaPlus 및 7000 시리즈 무선 진공 청소기 Aqua

가장 높은 필립스 무선 진공 청소기 설정은 매우 강력한 흡입력을 선사하는 “터보”입니다. 따라서 “터보” 설정 시 제품의 배터리 소모가 매우 빠릅니다. 이 설정을 사용하여 매우 더러운 얼룩을 청소할 수 있습니다. 일반적인 먼지 양의 경우 제품을 “Eco” 또는 “보통”으로 설정하세요(아래 이미지 참조).

8000 시리즈 SpeedPro Max(Aqua Plus) 및 7000 시리즈 SpeedPro Max(Aqua)

필립스 SpeedPro Max 진공 청소기의 최고 흡입력 설정은 “터보”입니다. 따라서 “터보” 설정 시 제품의 배터리 소모가 매우 빠릅니다. 이 설정을 사용하여 매우 더러운 얼룩을 청소할 수 있습니다. 일반적인 먼지 양의 경우 필립스 SpeedPro Max의 설정을 “1” 또는 “2”으로 설정하세요(아래 이미지 참조).

5000 시리즈 SpeedPro 무선 진공 청소기

필립스 5000 시리즈 SpeedPro 무선 진공 청소기에는 두 가지 흡입력 설정, 즉 “1” 및 “2”가 있습니다. 평소에 사용할 때는 “1”을 사용하는 것이 좋습니다. 최대 설정은 “2”이며 더 높은 흡입력을 제공합니다. “2” 설정을 사용하여 매우 더러운 얼룩을 청소할 수 있지만, 배터리가 빨리 소모되므로 일반적인 먼지 양의 경우 “1” 설정을 사용하는 것이 좋습니다(아래 이미지 참조).

3000 및 2000 시리즈 무선 진공 청소기