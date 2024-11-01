필립스 무선 진공 청소기의 배터리가 너무 빨리 방전되면 제품의 튜브에서 모델을 확인하고 아래 문서에서 가능한 원인 및 해결책을 확인하세요.
진공 청소기는 모델에 따라 전원 설정이 다릅니다. 설정이 높을수록 제품이 배터리를 더 많이 사용합니다. 아래에서 각 모델별로 일상 사용에 대한 권장 설정을 확인하세요.
8000 시리즈 무선 진공 청소기 AquaPlus 및 7000 시리즈 무선 진공 청소기 Aqua 가장 높은 필립스 무선 진공 청소기 설정은 매우 강력한 흡입력을 선사하는 “터보”입니다. 따라서 “터보” 설정 시 제품의 배터리 소모가 매우 빠릅니다. 이 설정을 사용하여 매우 더러운 얼룩을 청소할 수 있습니다. 일반적인 먼지 양의 경우 제품을 “Eco” 또는 “보통”으로 설정하세요(아래 이미지 참조).
8000 시리즈 SpeedPro Max(Aqua Plus) 및 7000 시리즈 SpeedPro Max(Aqua) 필립스 SpeedPro Max 진공 청소기의 최고 흡입력 설정은 “터보”입니다. 따라서 “터보” 설정 시 제품의 배터리 소모가 매우 빠릅니다. 이 설정을 사용하여 매우 더러운 얼룩을 청소할 수 있습니다. 일반적인 먼지 양의 경우 필립스 SpeedPro Max의 설정을 “1” 또는 “2”으로 설정하세요(아래 이미지 참조).
5000 시리즈 SpeedPro 무선 진공 청소기 필립스 5000 시리즈 SpeedPro 무선 진공 청소기에는 두 가지 흡입력 설정, 즉 “1” 및 “2”가 있습니다. 평소에 사용할 때는 “1”을 사용하는 것이 좋습니다. 최대 설정은 “2”이며 더 높은 흡입력을 제공합니다. “2” 설정을 사용하여 매우 더러운 얼룩을 청소할 수 있지만, 배터리가 빨리 소모되므로 일반적인 먼지 양의 경우 “1” 설정을 사용하는 것이 좋습니다(아래 이미지 참조).
3000 및 2000 시리즈 무선 진공 청소기 필립스 3000 또는 2000 시리즈 무선 제품의 최고 설정은 “터보”이며 높은 흡입력을 제공합니다. 이 설정에서는 배터리가 더 빨리 소비됩니다. 이 설정을 사용하여 매우 더러운 얼룩을 청소할 수 있습니다. 일반적인 먼지 양의 경우 필립스 3000 또는 2000 시리즈 무선 제품을 “Eco”으로 설정하여 사용할 수 있습니다(아래 이미지 참조).
SpeedPro 또는 SpeedPro Max 진공 청소기를 사용하는 경우 필립스 서비스 센터나 고객 서비스를 통해 배터리를 교체할 수 있습니다. 추가 지원이 필요하면 www.philips.com/support를 통해 당사에 문의하세요. 8000, 7000 또는 3000 시리즈 무선 진공 청소기(‘SpeedPro’ 또는 ‘SpeedPro Max’라는 글자가 튜브에 없음)가 있는 경우, 제품에서 충전식 배터리를 직접 분리하고 필립스 웹사이트의 검색 창에서 8000 및 7000 시리즈의 경우 XV1797, 3000 시리즈의 경우 XV1633/01을 검색하여 새 배터리를 구입할 수 있습니다. 2000 시리즈 무선 진공 청소기의 경우 온라인으로 새 배터리를 구입할 수 없습니다. 추가 지원이 필요한 경우 www.philips.com/support를 통해 당사에 문의하세요. 배터리를 분리하기 전에 제품이 벽면 콘센트에서 분리되어 있고 배터리가 완전히 방전되었는지 확인하세요. 배터리 폐기 시에는 필요한 안전 조치를 취하세요.