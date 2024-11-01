제품 전원을 끕니다(이미지 1).

제품을 45도 각도로 잡고 있는 상태에서 버튼을 눌러 먼지통을 분리합니다(이미지 2).

먼지통을 청소하려면 다음 단계를 따르세요.

유색 부품을 들어 올려 먼지통에 접근하세요(이미지 3).

도움말 : 먼지통에서 이 부품을 제거하기 어려운 경우, 손으로 먼지통 주변을 두드려서 유색 부품을 약간 느슨하게 할 수 있습니다. 손으로 먼지통의 아래를 잡고 다른 손으로 유색 부품을 들어 올리면 부품을 가장 쉽게 제거할 수 있습니다.

먼지통을 비우세요(이미지 4).

수돗물로 먼지통을 헹굽니다. 식기세척기를 사용하지 마세요(이미지 5).

먼지통을 다시 넣기 전에 완전히 건조되었는지 확인합니다(이미지 6~7).

먼지통을 장착하기 전에 먼저 먼지통에서 튀어나온 부분을 맞춰야 합니다.