필립스 고객지원
필립스 무선 진공 청소기의 먼지통을 열 수 없습니다
게시일 2023년 10월 10일
필립스 무선 진공 청소기의 먼지통을 열 수 없는 경우에 이용할 수 있는 간단한 해결 방법이 있습니다. 튜브에 있는 모델을 확인하고 여기에서 직접 문제를 해결하는 방법을 알아보세요.
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먼지통을 청소하려면 다음 단계를 따르세요.
- 제품 전원을 끕니다(이미지 1).
- 제품을 45도 각도로 잡고 있는 상태에서 버튼을 눌러 먼지통을 분리합니다(이미지 2).
도움말: 먼지통에서 이 부품을 제거하기 어려운 경우, 손으로 먼지통 주변을 두드려서 유색 부품을 약간 느슨하게 할 수 있습니다. 손으로 먼지통의 아래를 잡고 다른 손으로 유색 부품을 들어 올리면 부품을 가장 쉽게 제거할 수 있습니다.
- 유색 부품을 들어 올려 먼지통에 접근하세요(이미지 3).
먼지통을 장착하기 전에 먼저 먼지통에서 튀어나온 부분을 맞춰야 합니다.
- 먼지통을 비우세요(이미지 4).
- 수돗물로 먼지통을 헹굽니다. 식기세척기를 사용하지 마세요(이미지 5).
- 먼지통을 다시 넣기 전에 완전히 건조되었는지 확인합니다(이미지 6~7).
자세한 지침을 보려면 아래 비디오를 시청하세요.
- 먼지통이 올바르게 정렬되지 않은 상태에서 손잡이의 버튼을 누르면 먼지통이 끼이거나 잘못 장착될 수 있습니다. 이 경우 먼지통과 손잡이 모터 부품 사이에 틈이 생길 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 틈이 없어질 때까지 먼지통을 모터 쪽으로 밀기만 하면 됩니다.
아래 비디오에서는 먼지통을 올바르게 배치하고 문제를 해결하는 방법을 볼 수 있습니다.
- 다음 순서를 따라 SpeedPro(Max)의 먼지통을 엽니다.
위의 방법으로도 문제가 해결되지 않았습니까? 추가적인 지원이 필요하면 www.philips.com/support으로 문의하세요.
- 제품의 전원을 끕니다.
- 먼지통 근처에 있는 손잡이의 열림 버튼을 눌러 먼지통을 분리합니다(이미지 1).
- 뚜껑을 열고 먼지통을 비웁니다(이미지 2~3).
- 먼지통 뚜껑을 다시 넣습니다. 제대로 닫히면 딸깍 소리가 납니다(이미지 4 참조).
- 먼지통을 다시 넣습니다. 딸깍 소리가 들리면 제대로 배치된 것입니다(이미지 5 참조).
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